स्थानीय भर्ती लागू करने की मांग, बेरोजगार युवाओं की मंत्री केदार कश्यप से मुलाकात, कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने

नारायणपुर के युवाओं का आरोप है कि वे बेरोजगारी झेल रहे हैं, जबकि जिले की नौकरियों पर अन्य जिलों के लोग कब्जा कर रहे.

स्थानीय भर्ती लागू करने की मांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 6, 2026 at 7:27 PM IST

3 Min Read
नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में स्थानीय भर्ती लागू किए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है. जिले के स्थानीय बेरोजगार युवक-युवतियों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप से मुलाकात कर अपनी पीड़ा रखी.

युवाओं की पीड़ा

मंत्री से मुलाकात के दौरान बेरोजगार युवाओं ने बताया कि नारायणपुर जैसे आदिवासी व दूरस्थ जिले में न तो शहरों जैसा शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है और न ही कोचिंग, संसाधन व सुविधाएं. ऐसे में स्थानीय युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वाभाविक रूप से पिछड़ जाते हैं. बावजूद इसके, जिले में निकलने वाली शासकीय और अर्ध शासकीय भर्तियों में बाहरी जिलों के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिल रही है, जिससे स्थानीय युवक-युवतियों को दर-दर भटकना पड़ रहा है.

युवाओं ने भाजपा को चुनावी वादा याद दिलाया

युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को उसके चुनावी वादे की याद दिलाते हुए मांग की है कि स्थानीय भर्ती को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और इसे अनिवार्य बनाया जाए, ताकि बस्तर व नारायणपुर के युवाओं को उनके ही क्षेत्र में रोजगार मिल सके.

मंत्री ने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा

इस पूरे मामले पर मंत्री केदार कश्यप ने स्थानीय भर्ती समाप्त होने का ठीकरा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर फोड़ा. उन्होंने कहा कि जब स्थानीय भर्ती को लेकर मामला न्यायालय में गया था, तब तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार स्पष्ट और ठोस जवाब देने में असफल रही. इसी वजह से स्थानीय भर्ती की व्यवस्था समाप्त हो गई.

भाजपा सरकार अपने वादे को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कानूनी संभावनाओं की तलाश की जा रही है, जिससे बस्तर के युवाओं को बस्तर की भर्तियों में प्राथमिकता दी जा सके.सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है: केदार कश्यप, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

कांग्रेस का तीखा विरोध

इधर मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज कराया है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीवान ने पलटवार करते हुए कहा कि स्थानीय भर्ती कांग्रेस सरकार ने बंद की, यह दावा पूरी तरह निराधार है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बस्तर फाइटर जैसी भर्तियों के माध्यम से 90 से 95 प्रतिशत तक स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के साथ नौकरियां दी गई थीं. इसके अलावा स्थानीय भर्ती के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के युवाओं को भी विभिन्न शासकीय पदों पर अवसर उपलब्ध कराए गए थे.

सियासी और सामाजिक बहस का केंद्र बना

वर्तमान में भाजपा सरकार सत्ता में होने के बावजूद युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है और अपनी विफलताओं का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है. भारतीय जनता पार्टी स्थानीय भर्ती के मुद्दे को लेकर ही सत्ता में आई थी, लेकिन अब उसी मुद्दे से मुंह मोड़ रही है- राजेश दीवान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष

स्थानीय भर्ती का मुद्दा नारायणपुर सहित पूरे बस्तर में एक बार फिर सियासी और सामाजिक बहस के केंद्र में आ गया है. एक ओर बेरोजगार युवा अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं, तो दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं.

