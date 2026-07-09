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सरसों की चमक में खो गया 'काला सोना', भरतपुर में दम तोड़ रही हैं दाल मिलें, 30 से घटकर रह गईं सिर्फ 2

कभी इन इलाकों में लहलहाता था चना : देशराज सिंह के अनुसार डीग जिले के कुम्हेर, नगर, कामां, पहाड़ी क्षेत्र के गांवों में बड़े पैमाने पर चने की खेती होती थी. वहीं भरतपुर जिले के वैर , रूपवास और बयाना असिंचित क्षेत्रों में भी चना प्रमुख फसल माना जाता था. अब इन अधिकांश इलाकों में किसान सरसों की खेती कर रहे हैं. वर्तमान में केवल रूपवास और वैर के कुछ असिंचित हिस्सों में ही सीमित मात्रा में चना बोया जाता है.

उन्होंने बताया कि भरतपुर और डीग क्षेत्र के अधिकांश भूजल स्रोत खारे हैं. चना दलहनी फसल होने के कारण इसकी जड़ों में बनने वाली गांठों में राइजोबियम जीवाणु हवा से नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है. लेकिन खारे पानी के प्रभाव से ये लाभकारी जीवाणु और जड़ों की गांठें नष्ट होने लगती हैं. यही कारण है कि चने की खेती यहां लगातार कम होती गई.

कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि वर्ष 1980-85 के आसपास भरतपुर और वर्तमान डीग जिले में बड़े पैमाने पर असिंचित क्षेत्र में चने की खेती होती थी. उस समय किसानों के पास सीमित सिंचाई संसाधन थे और चना प्रमुख दलहनी फसल थी. धीरे-धीरे किसानों ने भूमिगत खारे पानी से सिंचाई शुरू कर दी और अधिक लाभ देने वाली सरसों की खेती की ओर रुख कर लिया. इसके बाद चने का रकबा लगातार घटता चला गया.

​जमीन के नीचे का खारा पानी, सरसों की खेती से मिलने वाला बंपर मुनाफा और घटते पारंपरिक संसाधनों ने मिलकर न केवल किसानों की फसल का पैटर्न बदल दिया, बल्कि इसका सीधा और घातक असर यहां के स्थानीय दाल उद्योग पर भी पड़ा है. कच्चे माल के भारी अभाव के चलते जिस भरतपुर में कभी 30 बड़ी दाल मिलें शान से चलती थीं, वहां आज गिनती की दो या तीन मिलें ही किसी तरह सांसें ले पा रही हैं. जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते दलहनी फसलों को दोबारा पुनर्जीवित नहीं किया गया, तो इसका सीधा असर जमीन की सेहत और फसल विविधता (Crop Diversity) पर पड़ेगा.

भरतपुर : जिले की पहचान कभी यहां के लहलहाते चने के खेतों से होती थी, लेकिन बदलती कृषि व्यवस्था और समय के थपेड़ों ने इस पारंपरिक खेती को लगभग इतिहास के पन्नों में समेट दिया है. आज से करीब चार दशक पहले तक भरतपुर के खेतों में बड़े पैमाने पर चने की फसल मुख्य दलहन के रूप में उगाई जाती थी. आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 1980-85 के दौरान इस क्षेत्र में करीब 85 हजार हेक्टेयर में चने की बुवाई होती थी, जो आज घटकर महज 4 से 5 हजार हेक्टेयर के बीच सिमट कर रह गई है.

मीठा पानी मिले तो आज भी सफल हो सकती है खेती : देशराज सिंह ने बताया कि जिन किसानों के पास मीठे पानी की उपलब्धता है, वे आज भी अच्छी गुणवत्ता का चना पैदा कर सकते हैं. यदि सितंबर में सामान्य वर्षा हो जाए तो असिंचित क्षेत्रों में भी अच्छी पैदावार संभव है. उकठा रोग से बचाव के लिए बुवाई के समय बीज उपचार और आवश्यक कीटनाशी के उपयोग की सलाह दी जाती है.

दाल मिलों की स्थिति. (फोटो ईटीवी भारत GFX)

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मिट्टी और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद : उन्होंने बताया कि चने में लगभग 23 से 24 प्रतिशत प्रोटीन होता है. यह केवल पौष्टिक खाद्य फसल ही नहीं बल्कि मिट्टी की सेहत सुधारने वाली महत्वपूर्ण दलहनी फसल भी है. इसकी जड़ों में मौजूद राइजोबियम जीवाणु प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है और मिट्टी की जैविक, भौतिक एवं रासायनिक गुणवत्ता बेहतर होती है.

दाल उद्योग पर मार. (फोटो ईटीवी भारत GFX)

सरकार ने शुरू किया दलहन आत्मनिर्भरता मिशन : देशराज सिंह ने बताया कि चना उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इस वर्ष दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है, जिसे पांच वर्षों तक संचालित किया जाएगा. इसके तहत किसानों को उन्नत किस्म के बीज, प्रमाणित बीज, पोषक तत्व प्रबंधन की सुविधाएं, प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि दलहनी फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सके.

दाल उद्योग पर मार (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)

चने की कमी से दम तोड़ रहा दाल उद्योग : भरतपुर के दाल मिल व्यापारी सौरभ अग्रवाल ने बताया कि पहले की तुलना में जिले समेत देशभर में चने की आवक करीब 10 से 20 प्रतिशत तक कम हुई है. भरतपुर में तो स्थानीय स्तर पर चना लगभग नहीं के बराबर पैदा होता है क्योंकि किसान अब सरसों को प्राथमिकता दे रहे हैं. इससे दाल मिलों को पर्याप्त कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में मंडियों में चने का भाव लगभग 5500 से 5600 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन किसानों को यह कीमत पर्याप्त नहीं लगती. दूसरी ओर सरसों की खेती में उन्हें हर वर्ष बेहतर लाभ मिलता है. सरसों के भाव 7500 रुपए प्रति क्विंटल से भी ज़्यादा मिल जाते हैं, इसलिए किसान चना बोने से बच रहे हैं.

सरसों का नया गढ़. (फोटो ईटीवी भारत GFX)

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30 से घटकर रह गईं केवल 2-3 दाल मिलें : सौरभ अग्रवाल ने बताया कि करीब 15 से 20 वर्ष पहले भरतपुर जिले में करीब 30 दाल मिलें संचालित होती थीं. कच्चा माल लगातार कम होने से अधिकांश मिलें बंद हो गईं. वर्तमान में जिले में केवल दो से तीन दाल मिलें बची हैं. इनमें भी प्रत्येक मिल में पांच से छह लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा है.

भरतपुर में चने की खेती संकट में (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)

बाहर से मंगा रहे कच्चा महल : उन्होंने बताया कि मिलों को चलाने के लिए हर महीने बड़ी मात्रा में चना चाहिए, लेकिन स्थानीय उत्पादन नहीं होने से कच्चा माल हिंडौन, गंगापुर और कोटा बेल्ट से मंगाना पड़ता है. परिवहन लागत बढ़ने और अनियमित आपूर्ति के कारण मिलों का संचालन आर्थिक रूप से कठिन होता जा रहा है.

जमीन और सेहत दोनों का रक्षक है चना (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)

खेती बदली तो उद्योग भी बदल गया : भरतपुर में आज सरसों तेल उद्योग तेजी से विकसित हुआ है जबकि दाल उद्योग लगभग समाप्ति की ओर है. दाल मिलें बंद हो गईं लेकिन सरसों का रकबा बढ़ने के साथ ही जिले में तेल मिलों की संख्या करीब 125 तक पहुंच गई है.

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