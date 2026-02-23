रुद्रप्रयाग में रिवर ड्रेजिंग कार्य में उड़ाई जा रही मानकों की धज्जियां, लोगों ने की एक्शन की मांग
रुद्रप्रयाग में रिवर ड्रेजिंग कार्य में मानकों की अनदेखी पर लोगों में रोष है. साथ ही स्थानीय लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 23, 2026 at 7:24 AM IST
रुद्रप्रयाग: जनपद रुद्रप्रयाग में रिवर ड्रेजिंग के नाम पर नदियों का सीना चीरा जा रहा है. जलई पट्टे में दिन-दहाड़े 6 मीटर तक खुदाई कर नियमों को खुली चुनौती दी जा रही है. वहीं पर्यावरण विशेषज्ञ देवराघवेंद्र बद्री का मानना है कि इतनी गहरी खुदाई से नदी का प्राकृतिक प्रवाह असंतुलित हो सकता है. खनन अधिकारी वीरेंद्र सिंह मामले की जांच की बात कर रहे हैं. स्थानीय लोगों ने शासन-प्रशासन से तत्काल संयुक्त निरीक्षण कर अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है.
रिवर ड्रेजिंग के कार्य में मानकों की अनदेखी का आरोप: गौर हो कि इन दिनों रुद्रप्रयाग जिले में रिवर ड्रेजिंग का कार्य चल रहा है. जिसमें मानकों की अनदेखी की जा रही है और स्थानीय लोगों ने जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है. स्थानीय लोगों ने रिवर ड्रेजिंग कार्य में भारी मशीनों से अंधाधुंध खुदाई करने का आरोप लगाया है. उत्तराखंड रिवर ड्रेजिंग नीति (2021 एवं संशोधन) में साफ प्रावधान है कि ड्रेजिंग का उद्देश्य नदी के प्रवाह को सुचारु करना और चैनलाइजेशन तक सीमित रखना है. अधिकतम गहराई की सीमा तय की गई है, ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे. लेकिन जलई पट्टे में 6 मीटर तक खुदाई कर इन नियमों को दरकिनार किया जा रहा है.
पर्यावरण विशेषज्ञ ने क्या कहा: यह सिर्फ मानकों का उल्लंघन नहीं, बल्कि पर्यावरणीय आपदा को न्यौता देने जैसा है. पर्यावरण विशेषज्ञ देवराघवेंद्र बद्री का मानना है कि इतनी गहरी खुदाई से नदी का प्राकृतिक प्रवाह असंतुलित हो सकता है. तटवर्ती क्षेत्रों में कटाव तेज हो सकता है. अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, भूजल स्तर गिर सकता है. पुलों और सड़कों की नींव कमजोर पड़ सकती है. यदि यही स्थिति जारी रही तो मंदाकिनी समेत अन्य नदियों का इकोसिस्टम गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है.
अधिकारी कर रहे जांच की बात: खनन अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जलई में तीन मीटर तक खनन की अनुमति है और शेष मामले में मौके पर जाकर जांच की जाएगी. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल संयुक्त निरीक्षण, अवैध खनन पर रोक, दोषियों पर मुकदमा और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है.
