रुद्रप्रयाग में रिवर ड्रेजिंग कार्य में उड़ाई जा रही मानकों की धज्जियां, लोगों ने की एक्शन की मांग

रुद्रप्रयाग: जनपद रुद्रप्रयाग में रिवर ड्रेजिंग के नाम पर नदियों का सीना चीरा जा रहा है. जलई पट्टे में दिन-दहाड़े 6 मीटर तक खुदाई कर नियमों को खुली चुनौती दी जा रही है. वहीं पर्यावरण विशेषज्ञ देवराघवेंद्र बद्री का मानना है कि इतनी गहरी खुदाई से नदी का प्राकृतिक प्रवाह असंतुलित हो सकता है. खनन अधिकारी वीरेंद्र सिंह मामले की जांच की बात कर रहे हैं. स्थानीय लोगों ने शासन-प्रशासन से तत्काल संयुक्त निरीक्षण कर अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है.

रिवर ड्रेजिंग के कार्य में मानकों की अनदेखी का आरोप: गौर हो कि इन दिनों रुद्रप्रयाग जिले में रिवर ड्रेजिंग का कार्य चल रहा है. जिसमें मानकों की अनदेखी की जा रही है और स्थानीय लोगों ने जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है. स्थानीय लोगों ने रिवर ड्रेजिंग कार्य में भारी मशीनों से अंधाधुंध खुदाई करने का आरोप लगाया है. उत्तराखंड रिवर ड्रेजिंग नीति (2021 एवं संशोधन) में साफ प्रावधान है कि ड्रेजिंग का उद्देश्य नदी के प्रवाह को सुचारु करना और चैनलाइजेशन तक सीमित रखना है. अधिकतम गहराई की सीमा तय की गई है, ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे. लेकिन जलई पट्टे में 6 मीटर तक खुदाई कर इन नियमों को दरकिनार किया जा रहा है.