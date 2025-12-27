ETV Bharat / state

ऋषिकेश में जमीन की नपाई करने पहुंचा वन विभाग, लोगों ने किया हंगामा, पुलिस ने किया बल प्रयोग

ऋषिकेश में लोगों ने किया हंगामा. ( ETV Bharat )

ऋषिकेश: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद शनिवार 27 दिसंबर को ऋषिकेश के शिवाजी नगर, मीरा नगर, बापू ग्राम, मनसा देवी और गुमानीवाला में वन विभाग जमीन की नपाई शुरू करने पहुंचा. वन विभाग की इस कार्रवाई स्थानीय लोगों ने काफी विरोध किया. बताया जा रहा है कि लोगों ने वन विभाग की टीम को शिवाजी नगर में घुसने से भी रोका. स्थानीय लोगों ने पुलिस-प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ करीब तीन घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस और प्रशासन के आलाधिकारी लोगों को समझाते रहे, लेकिन कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं था. आखिर में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. इसके बाद ही वन विभाग की टीम पुलिस के साथ शिवाजी नगर में घुसी. पुलिस-प्रशासन और वन विभाग की टीम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला दिया और लोगों को बताया कि घरों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होगा. खाली पड़ी जमीन को ही वन विभाग की टीम नपाई के साथ चिन्हिंत करेगी. क्षेत्रीय लोग पैनिक न हो किसी का भी घर नहीं उजाड़ा जाएगा. स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि कल भी जंगलात की टीम ने पूरी फोर्स के साथ बापू नगर में एट्री की थी. जब इस बारे में वन विभाग की टीम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बापू ग्राम की 500 एकड़ जमीन पर जितने भी भूखंड है, उनका नापजोप करें.