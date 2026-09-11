ETV Bharat / state

गैरसैंण में माईथान कन्या जूनियर हाई स्कूल बंद करने का विरोध, जनप्रतिनिधियों ने दिया धरना, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी

स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि माईथान बाजार राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल के लिए ग्रामीणों ने अपनी जमीन दान की थी.

ETV BHARAT
कन्या जूनियर हाई स्कूल बंद करने का विरोध (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 11, 2026 at 7:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चमोली: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण क्षेत्र के माईथान बाजार स्थित राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के जुलाई माह से बंद किए जाने की बात कही जा रही है, जिसका स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया. इस मामले में लोगों ने प्रदर्शन भी किया और स्कूल को दोबारा से संचालित करने की मांग की.

2005 में खुला था स्कूल: धरने को संबोधित करते हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य अवतार सिंह पुंडीर ने कहा कि क्षेत्र में बालिकाओं की बेहतर शिक्षा के लिए लंबे संघर्ष के बाद साल 2005 में कन्या जूनियर हाईस्कूल की स्थापना की गई थी. इसके लिए ग्रामीणों ने अपनी कृषी भूमि भी दान की थी. ऐसे में विद्यालय को बंद किया जाना सरासर गलत है.

ETV BHARAT
स्थानीय लोगों ने बड़े आंदोलन की दी चेतावनी. (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि पूर्व में भी शिक्षा विभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों को विद्यालय से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया गया था, लेकिन समस्याओं का समाधान करने की बजाय स्कूल को ही बंद कर दिया जाना अन्यायपूर्ण है.

खनसर क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य अनीता रावत ने कहा की विद्यालय को तत्काल शुरू नहीं किया गया तो क्षेत्रवासी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे. इस अवसर पर ग्राम प्रधान कुशरानी पुष्पा देवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य कमला देवी, व्यापार संघ अध्यक्ष संजय पुंडीर, मोहन सिंह बिष्ट, गोविंद सिंह, नयन सिंह नेगी, दयाल सिंह पुंडीर, मदन सिंह बिष्ट, रघुवीर बिष्ट, दीवान सिंह बिष्ट, लीला देवी, पार्वती देवी और सुरेशी देवी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे.

Gairsain
धरने पर बैठे स्थानीय लोग. (ETV BHARAT)

छात्र संख्या शून्य रहा बंद होने का कारण: मामले में खंड शिक्षा अधिकारी एनी नाथ ने बताया कि पिछले सत्र में विद्यालय में मात्र तीन छात्राएं अधयनरत थी. विद्यालय भवन की जर्जर हालत के चलते बगल में संचालित इंटर कालेज के टीनशेडों में ही कक्षा संचालित की जा रही थी, जिसे एक शिक्षिका संचालित कर रही थी. बाद में छात्र संख्या शून्य होने के कारण जुलाई माह से विधालय बंद करना पड़ा. उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद जिलाधिकारी चमोली द्वारा मांगी गई जांच रिपोर्ट कार्यालय को प्रेषित कर दी गई है.

पढ़ें---

TAGGED:

MAITHAN JUNIOR HIGH SCHOOL
CHAMOLI
PROTEST
स्कूल बंद
GAIRSAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.