डीग कांग्रेस में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर घमासान, राजीव चौधरी का विरोध शुरू
एक गुट ने आरोप लगाया कि नियुक्ति कांग्रेस की आंतरिक प्रक्रिया, जमीनी फीडबैक और संगठनात्मक नीति के अनुसार नहीं हुई.
Published : November 26, 2025 at 2:48 PM IST
भरतपुर: राजस्थान में हालिया घोषित नए जिला अध्यक्ष को लेकर डीग कांग्रेस में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है. डीग कांग्रेस का जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी को बनाने पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज कराया. आरोप है कि नियुक्ति कांग्रेस की आंतरिक प्रक्रिया, जमीनी फीडबैक और संगठनात्मक नीति के अनुसार नहीं हुई.
फीडबैक दरकिनार: सिनसिनी के सरपंच और सरपंच संघ डीग के अध्यक्ष राजाराम ने कहा कि कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर बाहरी व्यक्ति को जिम्मेदारी देना अनुचित है. उनका आरोप है कि राजीव चौधरी मूलतः डीग के रहने वाले नहीं हैं. वे पूर्व चुनावों में पार्टी के खिलाफ काम कर चुके हैं. राजाराम ने साफ कहा कि आम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने के बजाय नेताओं और मंत्रियों के परिजनों को पद देकर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा रही है. उन्होंने हाईकमान अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और राहुल गांधी से अपील की कि 'सृजन अभियान' के तहत जुटाए गए फीडबैक की अनदेखी कर नियुक्ति की गई, जिसे तत्काल बदला जाए.
विरोध में दिए तर्क: राजाराम ने कहा कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं. कांग्रेस में थे और रहेंगे, लेकिन जिला अध्यक्ष की नियुक्ति डीग के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती. परिवार की पीढ़ियों से कांग्रेस का साथ देते आए राजाराम का कहना है कि उन्हें कभी संगठन में मौका नहीं मिला, लेकिन पार्टी हाशिये पर धकेले गए कार्यकर्ताओं की भावनाएं समझें.
वहीं, पीसीसी सदस्य साहब सिंह वकील ने भी नियुक्ति पर कड़ा विरोध दर्ज कराया. वकील ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वे शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे और स्थानीय कार्यकर्ताओं व जनता से लिखित आपत्ति दर्ज करा पीसीसी व एआईसीसी तक पहुंचाएंगे, ताकि संगठन को सही दिशा में मजबूत और पारदर्शी नेतृत्व मिल सके.
जमीनी कार्यकर्ता नहीं: साहब सिंह वकील ने कहा कि राजीव चौधरी ने तीन चुनावों में डीग में कांग्रेस के खिलाफ काम किया. न उनकी जड़ें डीग में हैं और न ही उनका जनता से सक्रिय जुड़ाव रहा. इस दौरान कई स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता मौजूद थे. इनमें पूर्व बाल कल्याण समिति अध्यक्ष गंगाराम परासर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लाखन सिंह, कुम्हेर के पूर्व चेयरमैन महेंद्र सिंह, नीबो सरपंच शामिल थे. सभी ने डीग जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर असंतोष जताया और स्थानीय कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग दोहराई.