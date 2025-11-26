ETV Bharat / state

डीग कांग्रेस में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर घमासान, राजीव चौधरी का विरोध शुरू

डीग के नए अध्यक्ष की मुखालफत करते स्थानीय नेता ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: राजस्थान में हालिया घोषित नए जिला अध्यक्ष को लेकर डीग कांग्रेस में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है. डीग कांग्रेस का जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी को बनाने पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज कराया. आरोप है कि नियुक्ति कांग्रेस की आंतरिक प्रक्रिया, जमीनी फीडबैक और संगठनात्मक नीति के अनुसार नहीं हुई. फीडबैक दरकिनार: सिनसिनी के सरपंच और सरपंच संघ डीग के अध्यक्ष राजाराम ने कहा कि कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर बाहरी व्यक्ति को जिम्मेदारी देना अनुचित है. उनका आरोप है कि राजीव चौधरी मूलतः डीग के रहने वाले नहीं हैं. वे पूर्व चुनावों में पार्टी के खिलाफ काम कर चुके हैं. राजाराम ने साफ कहा कि आम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने के बजाय नेताओं और मंत्रियों के परिजनों को पद देकर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा रही है. उन्होंने हाईकमान अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और राहुल गांधी से अपील की कि 'सृजन अभियान' के तहत जुटाए गए फीडबैक की अनदेखी कर नियुक्ति की गई, जिसे तत्काल बदला जाए. अध्यक्ष की नियुक्ति पर विरोध जताते स्थानीय नेता (ETV Bharat Bharatpur)