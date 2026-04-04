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झारखंड में लोकल नशीले पदार्थों का बढ़ रहा है बाजार, पुलिस के लिए बनी चुनौती

रांची: ब्राउन शुगर, कोकीन, चरस और गांजा जैसे मादक पदार्थों का बाजार पुलिस के लगातार प्रहार के बाद भी फल-फूल रहा है. इसी बीच एक नई मुसीबत भी पुलिस के सामने है, वो मुसीबत है झारखंड में बनने वाले लोकल नशीले पदार्थ. अब ब्राउन शुगर का पाउडर और स्टोन झारखंड में ही बनाए जा रहे हैं, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है.

लोकल ड्रग्स हुआ खतरनाक

राजधानी में चतरा में बने ब्राउन शुगर के स्टोन और पाउडर मिलने के बाद रांची पुलिस हैरान है. इसी हफ्ते लगभग 400 ग्राम ब्राउन शुगर रांची पुलिस द्वारा पकड़ा गया है. 400 ग्राम ब्राउन शुगर स्टोन और पाउडर के रूप में कुल 2800 पुड़िया बरामद किया गया था. मामले में कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने बेहद शातिराना अंदाज में ड्रग्स खरीद-बिक्री करने वाले एक बड़े सिंडिकेट के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया था. जब पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ शुरू की तो बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ.

तस्करों के पास से बरामद सामान (ईटीवी भारत)

गिरफ्तार ड्रग्स तस्करों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने झारखंड के चतरा जिले में तैयार किए जाने वाले ब्राउन शुगर और स्टोन को रांची में बेचने के लिए लाया था. तस्करों का इशारा साफ था कि अब चतरा में भी ब्राउन शुगर बनाया जा रहा है. पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि झारखंड में बन रहे ब्राउन शुगर सस्ता होता है और उसका नशा भी बेहतर होता है.

दो तरह के मादक पदार्थ

झारखंड के नशे की तस्कर झारखंड में उगने वाली अफीम का फायदा उठा रहे हैं. यह सभी जानते हैं कि ब्राउन शुगर से लेकर कई तरह के नशे के सामान अफीम के द्वारा ही बनाया जाता है. झारखंड में उपजाई जाने वाली अफीम से ब्राउन शुगर का पाउडर और स्टोन दोनों ही तैयार किया जा रहा है. जानकार बताते हैं कि ब्राउन शुगर के पाउडर का प्रयोग कई तरह से किया जाता है. वहीं ब्राउन स्टोन का प्रयोग सिल्वर पेपर के जरिए किया जाता है.

2800 पुड़िया ने पुलिस को चौंकाया

2 अप्रैल 2026 को रांची के सिटी एसपी पारस राणा और उनकी टीम द्वारा रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई. जहां से दो ड्रग्स तस्कर अरविंद कुमार और हरीश उरांव को गिरफ्तार किया गया था. दोनों की गिरफ्तारी के बाद छापेमारी में 2800 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया था. इतने बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर की बरामदगी ने पुलिस के कान खड़े कर दिए. यह पहली बार था जब दोनों तस्करों ने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने ब्राउन शुगर की खेप राज्य के बाहर से नहीं बल्कि झारखंड के चतरा से लाया था.

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