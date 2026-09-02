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गंगा की बाढ़ में बह रहा था 70 साल का बुजुर्ग, हर की पैड़ी पर तभी हुआ चमत्कार, देखिए वीडियो

हरिद्वार: हरिद्वार के रोड़ीबेलवाला क्षेत्र में हाथी पुल के पास गंगा में बहे एक बुजुर्ग को स्थानीय गोताखोरों ने जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि बुजुर्ग गंगा के तेज बहाव में फंस गए थे. जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई. अपनी जान पर खेलकर युवकों ने बुजुर्ग को बचा लिया. वायरल वीडियो में युवकों के साहस की सराहना की जा रही है.

गंगा में बह रहा था बुजुर्ग: जानकारी के अनुसार, हर की पैड़ी के आसपास कुछ गोताखोर गंगा से सिक्के निकालने और श्रद्धालुओं द्वारा प्रवाहित किए जाने वाले नारियल पकड़ने का काम करते हैं. रोजाना की तरह युवक और बच्चे यही काम कर रहे थे. तभी अचानक उनकी नजर गंगा में बह रहे एक बुजुर्ग पर पड़ी. पानी का तेज बहाव होने के कारण बुजुर्ग बहता चला जा रहा था. गंगा में कभी नीचे तो कभी ऊपर हो रहा था.

हरिद्वार की गोताखोरों की बहादुरी (Courtesy- local resident)

स्थानीय गोताखोरों ने लगा दी गंगा में छलांग: बुजुर्ग को बहता देख हाथी पुल के पास दो स्थानीय गोताखोर तुरंत गंगा में कूद गए. काफी मशक्कत के बाद बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बुजुर्ग को बाहर निकालने की घटना को घाट पर ही मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया. उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि बुजुर्ग तेज पानी में रहता चला जा रहा है. जब लोगों की नजर उस पर पड़ती हैं, तो एकदम से पानी के नीचे बैठने लगता है.