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स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर, जशपुर के 200 स्कूलों में अब 'सादरी बोली' में पढ़ेंगे बच्चे, छात्रों से संवाद होगा आसान

जशपुर के 200 स्कूलों में अब 'सादरी बोली' में पढ़ेंगे बच्चे ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बच्चों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए सराहनीय पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इसका सीधा नुकसान कक्षा पहली और दूसरी के छोटे बच्चों को उठाना पड़ता है. घर की मातृभाषा और स्कूल की भाषा में अंतर होने की वजह से बच्चे क्लास में खुलकर बात नहीं कर पाते, जिससे उनके सीखने की क्षमता प्रभावित होती है. इसी बड़ी खाई को पाटने के लिए अब बच्चों की शुरुआती पढ़ाई को उनकी स्थानीय बोली से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है.

प्राथमिक स्कूलों में भाषा की इसी चुनौती को समझने के लिए लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन ने कबीरधाम और नारायणपुर जिलों की 100 कक्षाओं में एक विशेष सर्वे (टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस सर्वे) किया. फाउंडेशन के छत्तीसगढ़ प्रभारी संजय गुलाटी के मुताबिक, करीब 200 घंटों से ज्यादा समय तक की गई इस स्टडी में सामने आया कि 66% शिक्षक स्थानीय बोली तो जानते हैं, लेकिन वे क्लास में इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते.

स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर, जशपुर के 200 स्कूलों में 'सादरी बोली' में पढ़ेंगे बच्चे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले में यह कार्यक्रम लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन और टाटा ग्रुप के सहयोग से लागू किया जा रहा है. इसका उद्देश्य केवल बच्चों को उनकी परिचित भाषा में पढ़ाना नहीं, बल्कि कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच संवाद को मजबूत करते हुए बच्चों की समझ, बोलने की क्षमता और सीखने के स्तर में सुधार लाना है. इस पहल को नई शिक्षा नीति के तहत बहुभाषी शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

जशपुरनगर. प्राथमिक शिक्षा के शुरुआती वर्षों में बच्चों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए सराहनीय पहल की जा रही है. सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्थानीय बोलियों में पढ़ाई को जोर दिया जा रहा है. इसी सिलसिले में अब जशपुर जिले में सादरी बोली को पढ़ाई से जोड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई है. जिले के कुनकुरी और बगीचा विकासखंड के 200 प्राथमिक स्कूलों में सादरी बोली के माध्यम से शिक्षण की शुरुआत होने जा रही है. दोनों विकासखंडों के शिक्षकों का प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है.

बस्तर के प्रयोग के बाद जशपुर में विस्तार

बस्तर संभाग में मातृभाषा आधारित पढ़ाई के सफल प्रयोग और बेहतरीन नतीजों के बाद ही अब इसे जशपुर जिले में लागू किया जा रहा है. चूंकि जशपुर के आदिवासी बहुल इलाकों में 'सादरी बोली' आम बोलचाल की मुख्य भाषा है, इसलिए बच्चों को उनकी पहचानी हुई बोली में पढ़ाना उन्हें स्कूल और क्लास के माहौल से आसानी से जोड़ने में मददगार साबित होगा.

फिलहाल इस अनूठी पहल के केंद्र में कक्षा पहली और दूसरी के बच्चों को रखा गया है. जानकारों का मानना है कि शुरुआती कक्षाओं में जब बच्चों की बुनियादी समझ अपनी मातृभाषा में मजबूत हो जाएगी, तो आगे चलकर उनके लिए अन्य भाषाओं को सीखना और समझना काफी आसान हो जाएगा.

जब शिक्षक बच्चे की मातृभाषा में उससे संवाद करता है तो शिक्षक और छात्र के बीच भाषा की बाधा काफी हद तक समाप्त हो जाती है. बच्चा अपनी बात अधिक सहजता से रख पाता है.- प्राचार्य एमजेडयू सिद्दीकी

इसी उद्देश्य से शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया गया है. कार्यक्रम के तहत पहले राज्य स्तर पर प्रशिक्षण हुआ, इसके बाद डाइट स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया. अब विकासखंड स्तर पर भी शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है. इसके बाद कुनकुरी और बगीचा के चयनित 200 स्कूलों में सादरी बोली आधारित शिक्षण शुरू किया जाएगा.

22% शिक्षण समय रहता है ‘ऑफ टास्क’

टीचर्स लर्निंग प्रैक्टिसेस सर्वे 2025 में कक्षा संचालन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण चुनौती सामने आई. सर्वे के मुताबिक, कक्षा में करीब 22 प्रतिशत शिक्षण समय ‘ऑफ टास्क’, यानी किसी प्रत्यक्ष शैक्षणिक गतिविधि के बिना बीत जाता है. इसका अर्थ यह है कि निर्धारित शिक्षण समय का एक हिस्सा ऐसी गतिविधियों में निकल जाता है, जिसका बच्चों के सीखने से सीधा संबंध नहीं होता.

इस समस्या को दूर करने के लिए सादरी आधारित शिक्षण के साथ-साथ शिक्षण सामग्री के प्रभावी इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है. डाइट के प्रशिक्षण में शिक्षकों को बताया जा रहा है कि बच्चों को केवल बोलकर या किताब पढ़ाकर ही नहीं, बल्कि गतिविधियों और अलग-अलग शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से किस तरह जोड़ा जाए.

सीखने की क्षमता बढ़ाने और स्थानीय बोली के संरक्षण पर जोर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सादरी में तैयार हुई तीन विशेष पुस्तकें

मातृभाषा आधारित शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए केवल शिक्षकों को प्रशिक्षण ही नहीं दिया गया है, बल्कि सादरी बोली में विशेष शिक्षण सामग्री भी तैयार की गई है. डाइट में तीन विशेष पुस्तकें तैयार की गई हैं, जिनमें बिग बुक, भाषा और गणित की पुस्तक शामिल है.

बिग बुक में रेखाचित्रों के साथ कहानी और कविताओं को शामिल किया गया है, ताकि छोटे बच्चों को दृश्य सामग्री के माध्यम से विषय समझने में आसानी हो. इसमें शिक्षकों के लिए बच्चों को पढ़ाने के तरीके से संबंधित संदर्शिका भी दी गई है. वहीं भाषा की पुस्तक में बच्चों के प्रारंभिक भाषा ज्ञान और गणित की पुस्तक में अंक ज्ञान को केंद्र में रखा गया है.

इन पुस्तकों को तैयार करने में सादरी बोली की स्थानीय समझ रखने वाले शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. डाइट के प्राचार्य एमजेडयू सिद्दीकी के अनुसार, कुनकुरी और बगीचा विकासखंड के सादरी बोली के जानकार शिक्षकों के समूह ने करीब दो सप्ताह में इन पुस्तकों को तैयार किया. स्थानीय शिक्षकों की भागीदारी से तैयार सामग्री में बच्चों के आसपास के परिवेश और उनके लिए परिचित भाषा को शामिल करने का प्रयास किया गया है.

स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पढ़ाई के साथ बोली के संरक्षण की पहल

सादरी को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने का असर केवल बच्चों की पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगा. इससे स्थानीय बोली के संरक्षण को भी बल मिलने की उम्मीद है. सादरी बोली का प्रयोग छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में भी व्यापक रूप से किया जाता है. ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में यह दैनिक संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है.

कक्षा पहली-दूसरी के बच्चों के लिए कुनकुरी और बगीचा के स्कूलों में बहुभाषी शिक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गुरु-शिष्य के बीच बनेगा सहज संवाद

जशपुर के 200 स्कूलों में शुरू होने जा रही यह पहल मूल रूप से बच्चे की भाषा को उसकी शिक्षा से जोड़ने की कोशिश है. शिक्षक यदि बच्चे की बात उसी भाषा में समझ सके, जिसमें वह घर और समाज में संवाद करता है, तो कक्षा में सवाल पूछने, जवाब देने और अपनी बात रखने का उसका आत्मविश्वास बढ़ सकता है.