रांची में देसी मुर्गा व्यवसाय बना मुनाफे का कारोबार, 15 से 20 हजार रुपए तक पहुंच जाती है कीमत

रांची: राजधानी रांची के हाट-बाजारों और ग्रामीण इलाकों में देसी मुर्गा इन दिनों खास चर्चा में है. वजह सिर्फ स्वाद या परंपरा नहीं, बल्कि इसकी कीमत, नस्ल और बढ़ती मांग है. उन्नत ब्रीडिंग से तैयार देसी मुर्गे आज 15 से 20 हजार रुपये तक में बिक रहे हैं. कुछ खास किस्म के मुर्गों की कीमत इससे भी अधिक बताई जा रही है.

कभी घर के पीछे पलने वाला देसी मुर्गा अब हाई ब्रीड, हाई डिमांड और हाई वैल्यू वाला व्यवसाय बन चुका है. यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे वर्षों की मेहनत, सही ब्रीडिंग, बाजार की समझ और पारंपरिक ज्ञान का योगदान है.

रांची में देसी मुर्गा व्यवसाय बना मुनाफे का कारोबार

भारत के गांवों में देसी मुर्गा हमेशा से रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा रहा है. शादी-ब्याह, पर्व-त्योहार और मेहमाननवाजी में इसका खास स्थान रहा है. अब यही परंपरा आर्थिक अवसर में बदल रही है. रांची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गा पालन अब सिर्फ घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं रहा. लोग इसे योजना, निवेश और मुनाफे के नजरिए से अपनाने लगे हैं. नस्ल की पहचान, वैज्ञानिक ब्रीडिंग और बेहतर देखरेख पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.



दक्षिण भारत से झारखंड तक ब्रीडिंग का नेटवर्क

मुर्गा पालकों के अनुसार, हर साल दक्षिण भारत के विभिन्न इलाकों से लगभग 5 हजार रुपये में एक जोड़ी उन्नत नस्ल के मुर्गे-मुर्गियां झारखंड लाई जाती है. इसके बाद इन्हें स्थानीय देसी नस्लों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है. सही देखरेख और चयनित ब्रीडिंग के बाद तैयार होने वाला एक मुर्गा बाजार में 15 से 20 हजार रुपये तक में बिक जाता है. इससे पालकों को अच्छा मुनाफा मिलता है और व्यवसाय को विस्तार मिलता है. इस ब्रीडिंग का उद्देश्य केवल आकार बढ़ाना नहीं, बल्कि ताकत, फुर्ती, सहनशक्ति, रोग-प्रतिरोधक क्षमता और आकर्षक बनावट जैसे गुणों को विकसित करना होता है.



खुला माहौल, बेहतर देखरेख