निकाय चुनाव की जंग: अगस्त के पहले हफ्ते में फाइनल होगी बीजेपी की रणनीति
भाजपा ने प्रत्याशी के चयन के लिए एक निर्धारित फॉर्मेट बनाया है. वहीं कांग्रेस ने अपने पुराने नेताओं की घर वापसी शुरू की है.
Published : July 31, 2026 at 2:51 PM IST
जयपुर: राजस्थान में प्रस्तावित पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. भाजपा ने अभी उम्मीदवारों के चयन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है, हालांकि पार्टी ने चुनाव संचालन समिति के संभाग प्रभारियों की नियुक्ति कर तैयारियों का पहला चरण पूरा कर लिया है. अब अगस्त के पहले सप्ताह में होने वाली प्रदेश स्तरीय बैठक के साथ भाजपा अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाएगी.
भाजपा पंचायत और निकाय चुनावों को केवल स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीतिक ताकत और संगठनात्मक क्षमता का पहला बड़ा परीक्षण मान रही है. इन चुनावों के माध्यम से 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए सत्ता रिपीट का पहला बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार होगा. यही कारण है कि भाजपा उम्मीदवार चयन और संगठनात्मक समन्वय के जरिए चुनावी मुकाबले में उतरने की तैयारी कर रही है.
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भाजपा में फॉर्मेट तय, कांग्रेस गुटबाजी में उलझी: भाजपा ने उम्मीदवार चयन के लिए एक निर्धारित फॉर्मेट बनाया है. विधानसभा स्तर पर प्रत्येक संभावित उम्मीदवार का मूल्यांकन इसी फॉर्मेट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें संगठन के प्रति सक्रियता, जनाधार, सामाजिक स्वीकार्यता, जीतने की क्षमता, सार्वजनिक छवि और राजनीतिक पृष्ठभूमि जैसे कई बिंदु शामिल हैं. पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्राथमिकता देगी जो संगठन के प्रति समर्पित हों और जनता के बीच मजबूत पकड़ रखते हों. वहीं, कांग्रेस गुटबाजी में उलझी हुई है.अब पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की दिशा में कदम बढ़ाते हुए रूठे नेताओं को जातीय समीकरण के लिहाज से साधना शुरू कर दिया है. इसका बड़ा उदाहरण महेन्द्रजीत मालवीय हैं, जिन्होंने एक दिन पहले भाजपा छोड़कर फिर से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की.
भाजपा की जीत का दावा: प्रदेश भाजपा महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी का दावा है कि भजनलाल सरकार बनने के बाद हुए लगभग 70 पंचायत-निकाय चुनावों में 52 से अधिक सीटों पर भाजपा की जीत इस बात का संकेत है कि जनता का भरोसा डबल इंजन सरकार पर कायम है. उन्होंने कांग्रेस को गुटबाजी और अंतर्कलह में उलझी पार्टी बताते हुए कहा कि जनता बंटी हुई कांग्रेस को जनादेश नहीं देगी और इस बार पंचायत-निकाय चुनावों में भी कमल बड़े बहुमत के साथ खिलेगा. बगड़ी ने बताया कि पार्टी पंचायत और निकाय चुनाव पूरी संगठनात्मक प्रक्रिया और निर्धारित मानकों के आधार पर लड़ेगी. चुनाव संचालन समिति के संभाग प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है. अगस्त के पहले सप्ताह में प्रदेश स्तर पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी, जिसमें जिला चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी. इसके बाद प्रत्येक जिले में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू होगी.
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चयन प्रक्रिया बहुस्तरीय: बगड़ी ने बताया कि भाजपा में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पूरी तरह संगठन आधारित और बहुस्तरीय होती है. सबसे पहले बूथ स्तर से नाम लिए जाएंगे, जिन पर विधानसभा क्षेत्र स्तर पर चर्चा होगी. इसके बाद ये नाम जिला कोर कमेटी को भेजे जाएँगे, जिसमें संबंधित जिले के विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ संगठन पदाधिकारी शामिल रहते हैं. यह समिति सभी दावेदारों के राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक पक्ष का आकलन करेगी. विचार-विमर्श के बाद प्रत्येक सीट के लिए तीन-तीन नामों का पैनल तैयार कर प्रदेश नेतृत्व को भेजा जाएगा. प्रदेश स्तर पर स्क्रूटनी के बाद प्रदेश कार्यसमिति और वरिष्ठ नेतृत्व की सहमति से अंतिम उम्मीदवारों की घोषणा होगी.
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भाजपा की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया :
- पहला चरण – चुनाव संचालन समिति के संभाग प्रभारी नियुक्त, अगस्त में जिला प्रभारियों की घोषणा
- बूथ से शुरुआत – बूथ स्तर से संभावित नाम जुटाने से होगी प्रक्रिया
- विधानसभा स्तर पर मंथन – बूथ से आए नामों पर क्षेत्रीय चर्चा
- जिला कोर कमेटी करेगी मूल्यांकन – विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष सहित वरिष्ठ पदाधिकारी करेंगे आकलन
- हर सीट पर तीन नामों का पैनल – जिला कोर कमेटी भेजेगी प्रदेश नेतृत्व
- प्रदेश नेतृत्व की अंतिम मुहर – प्रदेश कार्यसमिति व वरिष्ठ नेतृत्व करेंगे अंतिम घोषणा
प्रदेश भाजपा महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पूरी तरह संगठन आधारित है. भाजपा जमीनी फीडबैक और संगठनात्मक समन्वय के आधार पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है. उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण उम्मीदवार की व्यक्तिगत स्वीकार्यता और संगठन की मजबूती होती है, इसलिए पार्टी हर स्तर पर गंभीरता से तैयारी कर रही है. बगड़ी ने बताया कि प्रारंभिक चरण में सभी संभागों के लिए वरिष्ठ नेताओं को संभाग प्रभारी बनाया गया है. इन प्रभारियों ने अपने-अपने संभागों में बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया है, ताकि बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन की वास्तविक स्थिति, स्थानीय समीकरण, संभावित दावेदारों और चुनावी माहौल की ग्राउंड रिपोर्ट जुटाई जा सके. इन रिपोर्टों के आधार पर आगे की रणनीति और उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगस्त के पहले सप्ताह में प्रदेश स्तरीय बैठक के बाद जिला चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति होगी और इसके साथ ही उम्मीदवार चयन की बहुस्तरीय प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. भाजपा का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि संगठन की ताकत के दम पर पंचायत और निकाय चुनावों में व्यापक जीत हासिल करना है, ताकि इसका सकारात्मक संदेश 2028 के विधानसभा चुनाव तक पहुंचे.
संभागवार वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी
- जयपुर संभाग : घनश्याम तिवारी, प्रभुलाल सैनी, लालचंद कटारिया
- उदयपुर संभाग : राजेंद्र राठौड़, नारायण पंचारिया, जसकौर मीणा
- जोधपुर संभाग : ओंकार सिंह, सी.आर. चौधरी, हेमराज मीणा
- कोटा संभाग : सी.पी. जोशी, अर्जुन लाल मीणा, अजीत मेहता
- अजमेर संभाग : अशोक परनामी, ज्योति मिर्धा, देवजी भाई पटेल
- भरतपुर संभाग: हरीश मीणा, संतोष अहलावत, जितेंद्र गोठवाल
- बीकानेर संभाग: कैलाश चौधरी, सुशील कटारा, सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी
पंचायत की पिच पर 2028 की बिसात : राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा का कहना है कि राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनाव इस बार केवल स्थानीय निकायों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें 2028 विधानसभा चुनाव का पहला राजनीतिक सेमीफाइनल माना जा रहा है. भाजपा की रणनीति साफ तौर पर संगठन-केंद्रित दिखाई देती है. पार्टी ने टिकट वितरण से पहले संभाग प्रभारियों की नियुक्ति, बूथ स्तर से फीडबैक, बहुस्तरीय उम्मीदवार चयन और जिला कोर कमेटियों के जरिए चुनावी तैयारी का मजबूत ढांचा खड़ा किया है. इसका मकसद स्थानीय चुनावों को संगठन विस्तार और 2028 के लिए कैडर मजबूत करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करना है. दूसरी ओर कांग्रेस कार्यशालाओं, डैमेज कंट्रोल और रूठे नेताओं की घर वापसी के जरिए चुनावी माहौल बनाने में जुटी है. ऐसे में मुकाबला संगठन बनाम राजनीतिक प्रबंधन का नजर आ रहा है. यदि भाजपा अपने संगठनात्मक मॉडल को जमीनी जीत में बदलने में सफल रहती है तो यह 2028 के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक लाभ होगा. वहीं कांग्रेस के लिए यह चुनाव यह साबित करने की चुनौती भी होगा कि वह गुटबाजी से निकलकर भाजपा को स्थानीय स्तर पर प्रभावी टक्कर देने की स्थिति में है.