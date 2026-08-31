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निकाय चुनाव 2026: टिकट वितरण से पहले कुचामन में भाजपा में बगावत के सुर, पांच टिकट कटने की चर्चा से घमासान

कुचामनसिटी नगर परिषद चुनाव से पहले भाजपा में बगावत, पांच टिकट कटने की चर्चा से घमासान, जिला अध्यक्ष सुनीता माहेश्वरी के खिलाफ नारेबाजी.

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नारेबाजी करते कार्यकर्ताओं को समझाते पदाधिकारी (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 31, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
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कुचामनसिटी: कुचामन सिटी में नगर परिषद चुनाव के लिए टिकट वितरण से पहले ही सोमवार को भाजपा खेमे में बगावत के सुर उठ गए. फाइनल सूची में से पांच उम्मीदवारों के टिकट काटने की सूचना पर अंदरूनी घमासान मच गया. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पांचों प्रत्याशी राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी के समर्थक हैं. चर्चा से कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया और रात को ही जिला अध्यक्ष सुनीता माहेश्वरी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. देर रात कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए मंत्री विजय सिंह चौधरी से मुलाकात की.

आरोप लगाया कि टिकट वितरण में मंत्री को भी दरकिनार कर जिला अध्यक्ष ने अपने चहेतों को टिकट दिलवाए हैं. मंत्री चौधरी ने इसकी सूचना संगठन को दी और विरोध दर्ज कराया. इसके बाद भाजपा प्रदेश नेतृत्व हरकत में आया और डैमेज कंट्रोल के लिए देर रात वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी को कुचामन भेजा.

कुचामनसिटी नगर परिषद चुनाव से पहले भाजपा में बगावत (ETV Bharat Kuchamancity)

पढ़ें: नगर निकाय चुनाव : आज नामांकन का आखिरी दिन, बिना सिंबल के ही उम्मीदवार दे रहे आवेदन, बड़े नामों का इंतजार

सोमवार सुबह एक रिसॉर्ट में चतुर्वेदी ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई. मंत्री चौधरी के साथ कार्यकर्ताओं का दल रिसॉर्ट पहुंचा और विरोध दर्ज कराया. इस दौरान फिर जिला अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी हुई. मंत्री चौधरी और चतुर्वेदी ने कार्यकर्ताओं को शांत किया. चतुर्वेदी ने कहा कि किसी कार्यकर्ता के साथ भेदभाव नहीं होगा और भावनाओं के अनुरूप ही नेतृत्व टिकट वितरण करेगा. सवाल है कि कैंची चलने के बाद भाजपा कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती है और असंतुष्टों की बगावत को कितना रोक पाती है.

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