ETV Bharat / state

मिशन-2027: कांग्रेस ही नहीं, भाजपा के माननीयों के लिए भी चिंता का समय, निकाय चुनाव से बजी खतरे की घंटी

स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव में जो थोड़ी-बहुत तस्वीर सामने आई है, उसने भाजपा-कांग्रेस दोनों ही दलों को थोड़ी खुशी, थोड़ा गम दिया है.

Himachal BJP Congres Mission 2027
मिशन-2027 की तैयारी में BJP-कांग्रेस (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 3:01 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल छोटा पहाड़ी राज्य है. महज 68 विधानसभा क्षेत्रों वाला प्रदेश. यहां स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम पहले ही संकेत दे देते हैं कि विधानसभा चुनाव का ऊंट किस करवट बैठने वाला है. यहां की सियासत प्रमुख रूप से दो दलों भाजपा व कांग्रेस के इर्द-गिर्द घूमती है. राज्य में अभी 47 स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम आए हैं. दोनों ही दल दावा कर रहे हैं कि नगर पंचायत व नगर परिषद में उनके समर्थन वाले प्रत्याशी बहुमत में जीत कर आए हैं. अभी 31 मई को चार नगर निगम के चुनाव परिणाम आएंगे. निगम चुनाव में किसका डंका बजेगा, उस पर सभी की नजर है. यहां उक्त पंक्तियों में जो भूमिका बांधी गई है, वो मिशन-2027 के चुनाव से संबंधित है. स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव से आने वाले विधानसभा चुनाव की एक तस्वीर जरूर उभरती है. अभी जो थोड़ी-बहुत तस्वीर सामने आई है, उसने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को थोड़ी खुशी, थोड़ा गम दिया है. साथ ही दोनों दलों के विधायकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी आई हैं. ये चिंता कैसी है, इसकी पड़ताल आगे की पंक्तियों में करते हैं.

47 स्थानीय निकाय में दावे-प्रतिदावे

47 स्थानीय निकाय करीब-करीब पूरे प्रदेश की एक तस्वीर दिखाते हैं. कांग्रेस को कांगड़ा में खुशी मिली है. इसके अलावा मंडी में भी कुछ राहत की फुहार कांग्रेस के हिस्से में आई है. ऊना में कांग्रेस को चिंता में डालने वाले परिणाम हैं. देहरा से कांग्रेस को सुख मिला है. वहीं, भाजपा को बिलासपुर, रामपुर, नाहन आदि में बेहतर परिणाम मिले हैं. भाजपा का दावा है कि कुल 47 स्थानीय निकायों में से उसे 30 में जीत मिली है. कांग्रेस का कहना है कि उसने 32 नगर निकायों में जीत का परचम लहराया है. अब जरा इन दावों की पड़ताल करते हैं.

भाजपा के कद्दावर नेता व पूर्व में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा के गृह नगर बिलासपुर में नगर परिषद चुनाव परिणाम के अनुसार भाजपा को स्पष्ट बढ़त है. घुमारवीं में भी भाजपा की स्थिति कांग्रेस के मुकाबले अच्छी है. श्री नैना देवी जी में भी भाजपा पर मतदाताओं की कृपा हुई है. ऐसे में नगर निकाय में बिलासपुर में भाजपा को सुख मिला है. इस सुख से भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल व रणधीर शर्मा खुश हैं. कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी के लिए कुछ चिंता जरूर है.

अब बारी दुर्गम जिला चंबा की. चंबा नगर परिषद में मुकाबला 5-5 की बराबरी का है. एक सीट अन्य के खाते में है. डलहौजी में भाजपा को बंपर बढ़त है. यहां भाजपा के पास आठ वार्ड आए हैं. ऐसे में डलहौजी में कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत है. कांगड़ा नगर परिषद में कांग्रेस का डंका बजा है. वहीं, देहरा में प्रचंड जीत से कमलेश ठाकुर के लिए आने वाला समय भी सुख भरा दिखाई दे रहा है. ज्वालामुखी में संजय रत्न चैन की बंसी बजा सकते हैं.

कुल्लू में भाजपा को चिंता देने वाले परिणाम आए हैं. हालांकि मनाली में कांग्रेस के लिए चिंताजनक परिणाम हैं. ये सीएम के करीबी विधायक सुंदर ठाकुर के लिए परेशानी है. पांवटा साहिब, नालागढ़ व नाहन में भाजपा व डॉ. राजीव बिंदल सहित सुखराम चौधरी के लिए सुख संकेत हैं. मंडी में सुंदरनगर में भाजपा को राहत है. यहां विधायक राकेश जम्वाल आने वाले समय के लिए निश्चिंत हो सकते हैं. नेरचौक में कांग्रेस के जीत से बल्ह के भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी को दिक्कत होगी. शिमला जिला की रामपुर नगर परिषद में पहली बार कांग्रेस को झटका लगा है. यहां भाजपा ने पांच वार्ड जीत लिए. कांग्रेस के हिस्से चार वार्ड आए. रामपुर में पहली बार भाजपा को ऐसे परिणाम मिले हैं. ये इलाका विक्रमादित्य सिंह के संसदीय क्षेत्र में आता है. यहां वीरभद्र सिंह परिवार की साख है.

ऊना डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का जिला है. मुकेश अग्निहोत्री को अकसर भाजपा नेता सोशल मीडिया पर उनके चुनाव पूर्व वादे व दावे ठूंजा साल वाली पक्की नौकरी (58 साल वाली पक्की नौकरी) पर घेरते रहते हैं. ऊना में संतोषगढ़ व मैहतपुर में कांग्रेस के लिए परिणाम अनुकूल नहीं हैं. वहीं, नगर पंचायतों में गगरेट में तो कांग्रेस शून्य पर है. दौलतपुर चौक में जरूर वोटर्स ने उन्हें कुछ दौलत दी है. टाहलीवाल नगर पंचायत में भी कांग्रेस के लिए सुख समाचार नहीं है. अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर की बात की जाए. हमीरपुर में सुजानपुर नगर परिषद में कांग्रेस मामूली रूप से पिछड़ी है. भोटा नगर पंचायत में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं रही है. सुजानपुर में भाजपा को हल्की बढ़त है.

चार दशक से अधिक समय से हिमाचल की राजनीति को गहराई से परख रहे वरिष्ठतम मीडिया कर्मी बलदेव शर्मा के अनुसार, स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम दरअसल दोनों ही दलों के प्रति जनता की अधूरी संतुष्टि का परिचय दे रहे हैं. बेशक दोनों दल दावे कर रहे हैं कि उनकी जीत हुई है, लेकिन जनता का संकेत व संदेश कुछ और ही है. सीएम सुक्खू का दावा है कि 32 निकायों में उनकी पार्टी की जीत हुई है. वहीं, भाजपा सवाल उठा रही है कि जब कांग्रेस ने प्रत्याशी सूची ही घोषित नहीं की तो जीत कैसी?

बलदेव शर्मा का आकलन है कि, शहरी इलाकों में भाजपा को बढ़त मिली है. ये कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी का संकेत है. बलदेव शर्मा मानते हैं कि भाजपा के दावे भी स्कैनर के अंडर हैं. भाजपा कहती है कि जनता कांग्रेस की सरकार से त्रस्त है तो फिर उसे यानी भाजपा का निकाय चुनाव में भारी बहुमत मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ? इस कारण ये परिणाम दोनों ही दलों के लिए खतरे की घंटी जरूर हैं. स्थानीय निकाय चुनाव ने दोनों ही दलों की सीमाओं को उजागर कर दिया है. ऐसे में भाजपा व कांग्रेस के विधायक जो आने वाले समय में टिकट मिलने के प्रति आश्वस्त हैं, उन्हें 2027 के लिए मंथन करना होगा. स्थानीय निकाय चुनाव ने सत्ता पक्ष को झटका दिया है तो विरोधी दल को भी पूरा विश्वास नहीं सौंपा है.

वरिष्ठ मीडिया कर्मी नवनीत शर्मा का कहना है कि, "यदि कांग्रेस सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान होता तो कांग्रेस निकाय चुनाव में ठीक-ठाक प्रदर्शन नहीं कर पाती. वहीं, कांग्रेस की हालत खराब होती तो भाजपा को प्रचंड जीत मिलनी चाहिए थी. भाजपा के लिए तो वैसे भी चुनाव लडऩा एक सिस्टेमैटिक मैकेनिज्म है. बूथ स्तर तक मजबूती का दावा करने वाली पार्टी को निकाय चुनाव में कोई सुखकारी परिणाम नहीं मिले हैं. इससे स्पष्ट है कि मतदाता ने दोनों ही दलों को आइना दिखाया है. विधायकों के लिए पंचायत चुनाव खास तौर पर अहम हैं."

पूर्व में कैबिनेट मंत्री और आजकल नियमित ब्लॉग लिख रहे महेंद्र सोफत का कहना है कि, "नगर निगम चुनाव परिणाम से स्थितियां काफी हद तक स्पष्ट हो जाएंगी. स्थानीय निकाय चुनाव में सत्ताधारी दल अब नगर पंचायतों व नगर परिषदों में अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाने के लिए कोई न कोई सियासी खेल जरूर करेगा. खैर, अब सभी की नजर चार नगर निगम के परिणाम और उसके साथ ही पंचायत चुनाव के परिणाम पर है."

ये भी पढ़ें: हिमाचल में 'निर्विरोध लोकतंत्र' का सपना अधूरा, 1 करोड़ का दांव भी नहीं आया काम, जिला परिषद में एक भी सदस्य निर्विरोध नहीं

ये भी पढ़ें: हिमाचल में हीटवेव के बीच चरम पर वोटों की लड़ाई, इन पंचायतों में 24 मई के बाद नहीं गूंजेंगे प्रचार के नारे

TAGGED:

HIMACHAL PANCHAYAT ELECTION 2026
HIMACHAL UNOPPOSED GRAM PANCHAYAT
HP PANCHAYAT SAMITI ZILA PARISHAD
हिमाचल पंचायत निकाय चुनाव
BJP CONGRES MISSION 2027

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.