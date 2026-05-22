ETV Bharat / state

मिशन-2027: कांग्रेस ही नहीं, भाजपा के माननीयों के लिए भी चिंता का समय, निकाय चुनाव से बजी खतरे की घंटी

शिमला: हिमाचल छोटा पहाड़ी राज्य है. महज 68 विधानसभा क्षेत्रों वाला प्रदेश. यहां स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम पहले ही संकेत दे देते हैं कि विधानसभा चुनाव का ऊंट किस करवट बैठने वाला है. यहां की सियासत प्रमुख रूप से दो दलों भाजपा व कांग्रेस के इर्द-गिर्द घूमती है. राज्य में अभी 47 स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम आए हैं. दोनों ही दल दावा कर रहे हैं कि नगर पंचायत व नगर परिषद में उनके समर्थन वाले प्रत्याशी बहुमत में जीत कर आए हैं. अभी 31 मई को चार नगर निगम के चुनाव परिणाम आएंगे. निगम चुनाव में किसका डंका बजेगा, उस पर सभी की नजर है. यहां उक्त पंक्तियों में जो भूमिका बांधी गई है, वो मिशन-2027 के चुनाव से संबंधित है. स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव से आने वाले विधानसभा चुनाव की एक तस्वीर जरूर उभरती है. अभी जो थोड़ी-बहुत तस्वीर सामने आई है, उसने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को थोड़ी खुशी, थोड़ा गम दिया है. साथ ही दोनों दलों के विधायकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी आई हैं. ये चिंता कैसी है, इसकी पड़ताल आगे की पंक्तियों में करते हैं.

47 स्थानीय निकाय में दावे-प्रतिदावे

47 स्थानीय निकाय करीब-करीब पूरे प्रदेश की एक तस्वीर दिखाते हैं. कांग्रेस को कांगड़ा में खुशी मिली है. इसके अलावा मंडी में भी कुछ राहत की फुहार कांग्रेस के हिस्से में आई है. ऊना में कांग्रेस को चिंता में डालने वाले परिणाम हैं. देहरा से कांग्रेस को सुख मिला है. वहीं, भाजपा को बिलासपुर, रामपुर, नाहन आदि में बेहतर परिणाम मिले हैं. भाजपा का दावा है कि कुल 47 स्थानीय निकायों में से उसे 30 में जीत मिली है. कांग्रेस का कहना है कि उसने 32 नगर निकायों में जीत का परचम लहराया है. अब जरा इन दावों की पड़ताल करते हैं.

भाजपा के कद्दावर नेता व पूर्व में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा के गृह नगर बिलासपुर में नगर परिषद चुनाव परिणाम के अनुसार भाजपा को स्पष्ट बढ़त है. घुमारवीं में भी भाजपा की स्थिति कांग्रेस के मुकाबले अच्छी है. श्री नैना देवी जी में भी भाजपा पर मतदाताओं की कृपा हुई है. ऐसे में नगर निकाय में बिलासपुर में भाजपा को सुख मिला है. इस सुख से भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल व रणधीर शर्मा खुश हैं. कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी के लिए कुछ चिंता जरूर है.

अब बारी दुर्गम जिला चंबा की. चंबा नगर परिषद में मुकाबला 5-5 की बराबरी का है. एक सीट अन्य के खाते में है. डलहौजी में भाजपा को बंपर बढ़त है. यहां भाजपा के पास आठ वार्ड आए हैं. ऐसे में डलहौजी में कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत है. कांगड़ा नगर परिषद में कांग्रेस का डंका बजा है. वहीं, देहरा में प्रचंड जीत से कमलेश ठाकुर के लिए आने वाला समय भी सुख भरा दिखाई दे रहा है. ज्वालामुखी में संजय रत्न चैन की बंसी बजा सकते हैं.

कुल्लू में भाजपा को चिंता देने वाले परिणाम आए हैं. हालांकि मनाली में कांग्रेस के लिए चिंताजनक परिणाम हैं. ये सीएम के करीबी विधायक सुंदर ठाकुर के लिए परेशानी है. पांवटा साहिब, नालागढ़ व नाहन में भाजपा व डॉ. राजीव बिंदल सहित सुखराम चौधरी के लिए सुख संकेत हैं. मंडी में सुंदरनगर में भाजपा को राहत है. यहां विधायक राकेश जम्वाल आने वाले समय के लिए निश्चिंत हो सकते हैं. नेरचौक में कांग्रेस के जीत से बल्ह के भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी को दिक्कत होगी. शिमला जिला की रामपुर नगर परिषद में पहली बार कांग्रेस को झटका लगा है. यहां भाजपा ने पांच वार्ड जीत लिए. कांग्रेस के हिस्से चार वार्ड आए. रामपुर में पहली बार भाजपा को ऐसे परिणाम मिले हैं. ये इलाका विक्रमादित्य सिंह के संसदीय क्षेत्र में आता है. यहां वीरभद्र सिंह परिवार की साख है.