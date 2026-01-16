ETV Bharat / state

राजस्थान निकाय चुनाव: वसुंधरा राजे ने दिया 'जीत का मंत्र', फीडबैक भी लेंगी

पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने बताया कि वसुंधरा तीन दिवसीय दौरे पर बारां आई हैं. शुक्रवार सुबह 11 बजे उन्होंने जिला पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें आगामी पंचायत राज व नगर निकाय चुनावों को लेकर चर्चा हुई. इसके बाद दोपहर 2 बजे सभी मंडल पदाधिकारियों की बैठक में चुनाव संबंधी फीडबैक लेंगी.

बारां: आगामी पंचायतीराज एवं नगर निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार की देर रात बारां पहुंचीं. वे पार्टी कार्यालय में जिला एवं मंडल स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगी.

शनिवार को उनका कार्यक्रम शहर एवं जिले के वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों से मिलने तथा तेल फैक्ट्री क्षेत्र के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात का रहेगा. रविवार को वह छबड़ा में आदर्श विद्या मंदिर समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी. जिला अध्यक्ष ने कहा कि आगामी चुनावों को लेकर भाजपा ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं और जीत की रणनीति पर विचार-विमर्श किया जा रहा है. माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन से पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी, आपसी सामंजस्य बनेगा और उनकी छोटी-बड़ी समस्याओं का भी समाधान निकाला जाएगा.

पार्टी बरत रही खास सतर्कता: अंता विधानसभा सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद पार्टी आगामी चुनावों को लेकर विशेष सतर्कता बरत रही है. इस हार के बाद जिले व राज्य में पार्टी की काफी आलोचना हुई थी, ऐसे में आगामी चुनावों में भाजपा किसी भी हाल में पराजय नहीं चाहती.