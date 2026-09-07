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निकाय चुनाव 2026 : मदन राठौड़ का बागियों को अल्टीमेटम, कहा-पार्टी के पक्ष में करें अपील वरना लेंगे सख्त एक्शन

राठौड़ ने कहा कि पार्टी ने वर्षों से कार्यकर्ताओं को संस्कार और संगठनात्मक प्रशिक्षण दिया है, इसलिए मतभेद के बावजूद अंतिम समय में कार्यकर्ताओं के पार्टी के साथ खड़े होने की उम्मीद है. हालांकि, बागियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट संदेश भी दिया. उन्होंने कहा कि आज शाम तक पार्टी के पक्ष में लौटने और अपील जारी करने वालों को माफी का अवसर दिया जा रहा है, लेकिन जो पदाधिकारी या पूर्व पदाधिकारी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम करेंगे, उनके खिलाफ संगठन स्तर पर कार्रवाई से पीछे नहीं हटा जाएगा. सब के पास एक अंतिम अवसर है, भूल सुधार कर वापस लौट आये, नही तो सख्त एक्शन के लिए तैयार रहें.

टिकट एक को, काम सबको करना है : टिकट वितरण के बाद कई स्थानों पर सामने आई नाराजगी और बगावत के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे भाजपा की आंतरिक ताकत से जोड़ते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या पार्टी की पूंजी है. टिकट एक व्यक्ति को मिलना है, लेकिन चुनाव सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर लड़ना है. उन्होंने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नाराजगी के चलते अलग राह पकड़ी है, उन्हें संगठन की ओर से समझाने का प्रयास किया गया है. काफी हद तक नेता और कार्यकर्ता पार्टी के साथ आ गए हैं.

सोमवार को जयपुर में ETV भारत से खास बातचीत में मदन राठौड़ ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा बड़े बहुमत के साथ जीत की ओर बढ़ रही है. प्रदेश की जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने को तैयार है. इसके साथ राठौड़ ने टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं और बागियों को लेकर सख्त संदेश देते हुए कहा कि पार्टी के पक्ष में अपील करें, नही तो पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने वालों के लिखाफ सख्त एक्शन लेंगे.

जयपुर : प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू होते ही भाजपा ने अपना चुनावी अभियान पूरी ताकत से मैदान में उतार दिया है. शहर की सरकार चुनने के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है और प्रमुख राजनीतिक दल जनता को साधने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लगातार रोड शो, प्रदेश संगठन के नेताओं के दौरे और कार्यकर्ताओं की सक्रियता के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दावा किया है कि पार्टी इस समय चुनावी मुकाबले में टॉप पर है और कार्यकर्ता जीत के लक्ष्य के साथ पूरी ताकत से जुटे हुए हैं.

ट्रिपल इंजन के सहारे निकायों में विकास का नैरेटिव : भाजपा के चुनावी अभियान का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश इस बार ट्रिपल इंजन सरकार है. मदन राठौड़ ने कहा कि जनता कड़ी से कड़ी जोड़कर विकास चाहती है. केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय तीनों स्तर पर भाजपा की सरकार होने से विकास योजनाओं को गति मिल सकती है. राठौड़ ने कहा कि जनता अब यह समझ चुकी है कि स्थानीय विकास के लिए ऊपर से मिलने वाला सहयोग कितना महत्वपूर्ण है. उनके मुताबिक केंद्र से राजस्थान और राजस्थान से स्थानीय निकायों को सहयोग मिलने की स्थिति में सड़क, पानी, सफाई, आधारभूत ढांचे और दूसरी जरूरतों से जुड़े काम तेजी से पूरे किए जा सकते हैं. राठौड़ ने कहा ने कहा कि भाजपा निकाय चुनाव को केवल पार्षद चुनने का चुनाव नहीं, बल्कि केंद्र-राज्य-स्थानीय निकाय के बीच राजनीतिक तालमेल बनाकर विकास की रफ्तार बढ़ाने के चुनाव के तौर पर देख रही है. उन्होंने दावा किया कि जनता ने भी मन बना लिया है, विकास के लिए कमल के फूल को समर्थन देंगे.

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कांग्रेस के आरोपों में दम नही : निकाय चुनाव में दिल्ली से केंद्रीय नेताओं की सक्रियता को लेकर कांग्रेस के सवालों पर भी मदन राठौड़ ने तीखा पलटवार किया, उन्होंने कहा कि प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर चुनाव हो रहे, कड़ी से कड़ी जोड़नी है तो पार्टी नेता और कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं. राठौड़ ने कांग्रेस की ओर से दिए जा रहे तर्क को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच इससे बिल्कुल अलग है. प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर वन स्टेट, वन इलेक्शन हो रहा है, जब प्रदेश में एक साथ चुनाव होता है बड़े नेता भी इसमें कार्यकर्ता के रूप में काम करने आते हैं. कांग्रेस यो सिर्फ भ्रम फैला सकती है. उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय, पंचायत और सहकारिता क्षेत्र के चुनाव एक साथ कराकर बाकी समय विकास कार्यों पर ध्यान देने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है. भाजपा चुनावों को सीमित अवधि में पूरा कर लंबे समय तक शासन और विकास पर फोकस करने की रणनीति को जनता के सामने रख रही है. कांग्रेस तो अपना ज्यादा समय चुनाव में निकाल देती थी.

मुख्यमंत्री के रोड शो ने भी बढ़ाया चुनावी तापमान : निकाय चुनावों में पहली बार इस तरह मुख्यमंत्री की व्यापक मौजूदगी देखने को मिल रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो को लेकर राठौड़ ने कहा कि भाजपा ने निकाय और पंचायत चुनावों में एक नया राजनीतिक कल्चर और नया प्रयोग शुरू किया है. संगठन की कोशिश है कि बड़े नेताओं की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़े और स्थानीय स्तर पर पार्टी के पक्ष में माहौल मजबूत हो. राठौड़ ने हाल के प्रदर्शनों और विवादों का लेकर कहा कि जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहती है, जो उनके मुताबिक राष्ट्र और आस्था से जुड़े विषयों का अपमान करते हैं. उन्होंने कहा कि जनता अब ऐसी मनोवृत्ति को समाप्त करने के पक्ष में है और राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करना चाहती है.

युवाओं को टिकट देकर BJP ने साधा नया वोटर : निकाय चुनाव में युवाओं को बड़ी संख्या में टिकट दिए जाने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि युवा भाजपा के साथ हैं. पार्टी की ओर से युवाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का दावा करते हुए कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा नई पीढ़ी को संगठन और स्थानीय राजनीति में आगे लाने की रणनीति पर काम कर रही है. बीजेपी ने युवाओं को टिकटों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है, प्रदेश का युवा भाजपा के साथ है.

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