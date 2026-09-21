अब पंचायतों पर AAP की नजर, जुगल शर्मा बोले-पंचायत चुनाव में हर सीट पर लड़ेंगे, गांव-गांव में खड़ा करेंगे संगठन
पुष्पेंद्र सिंह ने कहा-पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं. हम स्वच्छ, ईमानदार और जिताऊ चेहरों को टिकट वितरण में प्राथमिकता देंगे
Published : September 21, 2026 at 5:28 PM IST
जयपुर: प्रदेश में पहली बार नगर निकाय चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी बारां नगर परिषद में बोर्ड बनने से बेहद उत्साहित है. पार्टी ने अब पंचायत चुनाव पर फोकस बढ़ा दिया है.पार्टी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया. राज्य सचिव जुगल किशोर शर्मा ने कहा- जनता ने निकाय चुनाव में हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है. पहली बार चुनाव लड़ने के बावजूद बारां में पूर्ण बहुमत से हमारा बोर्ड बना है. यह जनता के तीसरे विकल्प की तलाश का संकेत है. हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे.उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद पार्टी ने निकाय चुनाव में दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है और साबित किया है कि सुनियोजित रणनीति से कम संसाधन में भी चुनाव लड़ा जा सकता है.
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पूरी तैयारी से लड़ेंगे चुनाव: जुगल शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी. जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, हर स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव में कई स्थानों पर आम आदमी पार्टी के जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंच चुनकर आएंगे. पंचायत चुनाव के जरिए पार्टी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना संगठन खड़ा करने पर विशेष जोर दे रही है.
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शिक्षा और चिकित्सा हमारे अहम मुद्दे: जुगल शर्मा ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा प्रदेश में हमारे अहम मुद्दे हैं. चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऐतिहासिक काम किए थे, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी. अब वही काम पंजाब सरकार कर रही है. शर्मा ने दावा किया कि 2028 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी. पार्टी का लक्ष्य अच्छी संख्या में विधायक जिताकर लाना है, ताकि राजस्थान में तीसरा मोर्चा सरकार बनाने की स्थिति में आ सके.
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स्वच्छ और जिताऊ चेहरों को टिकट: प्रदेश महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ने पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है. जो भी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे पार्टी नेताओं और स्थानीय स्तर पर संगठन के नेताओं से संपर्क करें. हम स्वच्छ, ईमानदार और जिताऊ चेहरों को टिकट वितरण में प्राथमिकता देंगे.
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