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अब पंचायतों पर AAP की नजर, जुगल शर्मा बोले-पंचायत चुनाव में हर सीट पर लड़ेंगे, गांव-गांव में खड़ा करेंगे संगठन

जयपुर: प्रदेश में पहली बार नगर निकाय चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी बारां नगर परिषद में बोर्ड बनने से बेहद उत्साहित है. पार्टी ने अब पंचायत चुनाव पर फोकस बढ़ा दिया है.पार्टी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया. राज्य सचिव जुगल किशोर शर्मा ने कहा- जनता ने निकाय चुनाव में हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है. पहली बार चुनाव लड़ने के बावजूद बारां में पूर्ण बहुमत से हमारा बोर्ड बना है. यह जनता के तीसरे विकल्प की तलाश का संकेत है. हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे.उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद पार्टी ने निकाय चुनाव में दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है और साबित किया है कि सुनियोजित रणनीति से कम संसाधन में भी चुनाव लड़ा जा सकता है.

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पूरी तैयारी से लड़ेंगे चुनाव: जुगल शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी. जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, हर स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव में कई स्थानों पर आम आदमी पार्टी के जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंच चुनकर आएंगे. पंचायत चुनाव के जरिए पार्टी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना संगठन खड़ा करने पर विशेष जोर दे रही है.