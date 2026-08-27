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निकाय चुनाव 2026: ​चुनाव की लोकसूचना जारी, जयपुर के 150 सहित 690 वार्डों में नामांकन प्रक्रिया शुरू

चुनाव वाले शहरों में आचार संहिता लागू है. कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति पोस्टर-बैनर नहीं लगा सकेगा, सभा-रैली के लिए आरओ की अनुमति लेनी होगी.

Local Body Elections 2026
जयपुर नगर निगम का आरओ कार्यालय (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2026 at 2:19 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में नगर निकायों के चुनाव की लोक सूचना गुरुवार को जारी कर दी गई. इसके साथ ही जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों और जिले के 18 अन्य निकायों के 540 वार्डों के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई. इस प्रकार ​जयपुर जिले में कुल 690 वार्डों में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के लिए शहर में 15 आरओ सेंटर बनाए गए हैं, जहां प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे. 18 निकायों में भी नामांकन स्थल बनाए गए हैं.

जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि आज से नामांकन भरने की शुरुआत हो गई है.अगले दिन यानी 28 अगस्त को राखी का अवकाश रहेगा, 29 अगस्त को नामांकन दाखिल हो सकेंगे, 30 अगस्त को रविवार का अवकाश रहेगा और अंतिम दिन 31 अगस्त को नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. इस तरह प्रत्याशियों को तीन दिन मिलेंगे. समय सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा.

पढ़ें: जयपुर नगर निगम चुनाव : 'आप' की पहली सूची जारी, 11 प्रत्याशियों की घोषणा

कलेक्टर ने बताया कि वार्डों के नजदीक ही नामांकन स्थल बनाए गए हैं ताकि प्रत्याशियों को परेशानी न हो. जरूरी जानकारी भरकर नामांकन दाखिल करना होगा, उसी के आधार पर स्क्रूटनी होगी. कोई गलती करता है तो जानकारी दी जाएगी. जिस दिन जांच होगी, उस दिन 3 बजे से पहले कमी पूरी करनी होगी. उन्होंने बताया कि मतगणना के दिन 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर्व रहेगा, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में मेला भरेगा, इसलिए मतगणना स्थल बदल दिया गया है. पहले जेएलएन मार्ग स्थित राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में मतगणना होती थी, इस बार भवानी निकेतन परिसर में होगी. यहीं 150 वार्डों की मतगणना होगी.

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आचार संहिता लागू हुई: जिला कलेक्टर ने बताया कि नगर निगम वार्डों में आचार संहिता लागू है और सख्ती से पालना हो रही है. कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति पोस्टर-बैनर नहीं लगा सकेगा, सभा-रैली के लिए आरओ की अनुमति लेनी होगी. प्रचार वाहनों की अनुमति भी संबंधित आरओ से लेनी होगी. दलों की मीटिंग में आचार संहिता की जानकारी दे दी गई थी. अनुमति से अधिक वाहन उपयोग पर खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा. मतदान दलों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है, बिना अनुमति गैरहाजिर कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी. कलेक्टर ने कहा कि नेपाल में आई त्रासदी को लेकर राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जयपुर जिले से कोई व्यक्ति वहां फंसा हो तो जानकारी जुटाएं. जानकारी जिला प्रशासन को दी जाए ताकि एंबेसी से संपर्क कर राहत पहुंचाई जा सके. फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है, मिलते ही साझा की जाएगी.

जिले में कुल 19 नगर निकाय: जयपुर जिले में कुल 19 नगर निकाय हैं. जयपुर जिले में कुल 19 नगर निकाय हैं. इनमें से जयपुर में नगर निगम, चौमूं और शाहपुरा में नगर परिषद है. इसके अलावा जिले में बगरू, बस्सी, चाकसू, दूदू, जोबनेर, किशनगढ़ रेनवाल, कोटखवादा, सांभर, नरैना, विराटनगर, कानोता, मनोहरपुर, खेजरौली, जमवारामगढ़, फागी और कालाडेरा में नगर पालिकाएं हैं.

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