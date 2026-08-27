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निकाय चुनाव 2026: ​चुनाव की लोकसूचना जारी, जयपुर के 150 सहित 690 वार्डों में नामांकन प्रक्रिया शुरू

जयपुर: राजस्थान में नगर निकायों के चुनाव की लोक सूचना गुरुवार को जारी कर दी गई. इसके साथ ही जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों और जिले के 18 अन्य निकायों के 540 वार्डों के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई. इस प्रकार ​जयपुर जिले में कुल 690 वार्डों में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के लिए शहर में 15 आरओ सेंटर बनाए गए हैं, जहां प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे. 18 निकायों में भी नामांकन स्थल बनाए गए हैं.

जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि आज से नामांकन भरने की शुरुआत हो गई है.अगले दिन यानी 28 अगस्त को राखी का अवकाश रहेगा, 29 अगस्त को नामांकन दाखिल हो सकेंगे, 30 अगस्त को रविवार का अवकाश रहेगा और अंतिम दिन 31 अगस्त को नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. इस तरह प्रत्याशियों को तीन दिन मिलेंगे. समय सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा.

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कलेक्टर ने बताया कि वार्डों के नजदीक ही नामांकन स्थल बनाए गए हैं ताकि प्रत्याशियों को परेशानी न हो. जरूरी जानकारी भरकर नामांकन दाखिल करना होगा, उसी के आधार पर स्क्रूटनी होगी. कोई गलती करता है तो जानकारी दी जाएगी. जिस दिन जांच होगी, उस दिन 3 बजे से पहले कमी पूरी करनी होगी. उन्होंने बताया कि मतगणना के दिन 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर्व रहेगा, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में मेला भरेगा, इसलिए मतगणना स्थल बदल दिया गया है. पहले जेएलएन मार्ग स्थित राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में मतगणना होती थी, इस बार भवानी निकेतन परिसर में होगी. यहीं 150 वार्डों की मतगणना होगी.