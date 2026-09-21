नीमराणा पालिका चुनाव में हंगामा: मतदान केंद्र में जिला प्रमुख के प्रवेश पर भिड़े कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ता, पुलिस ने संभाला मोर्चा
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया है. मतदान केंद्र की सुरक्षा और व्यवस्था पर बढ़ा दी गई है.
Published : September 21, 2026 at 1:35 PM IST
नीमराणा: नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव के दौरान सोमवार को वार्ड पार्षदों के साथ अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर का मतदान केंद्र के अंदर जाने को लेकर कांग्रेस-बीजेपी नेताओं में तकरार हो गई और जमकर हंगामा हुआ. मतदान शुरू होने के बाद जिला प्रमुख कुछ पार्षदों के साथ आए और मतदान केंद्र में जाने लगे. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते मौके पर माहौल गरमा गया.
नीमराणा के डीएसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया चल रही थी. इसी दौरान जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर के मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई. इसे लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले को शांत कराया, लेकिन उसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध में जुट गए और मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रमुख के मतदान केंद्र में प्रवेश को लेकर नाराजगी जाहिर की. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई.
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हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कमान अपने हाथ में ली. पुलिसकर्मियों ने मौके पर मौजूद लोगों को समझाइश दी और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया. हंगामे के चलते कुछ समय के लिए मतदान केंद्र के आसपास राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई. नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पहले से ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं. ऐसे में मतदान केंद्र पर हुए इस विवाद ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया. हालांकि, विवाद के पीछे की पूरी स्थिति और जिला प्रमुख के मतदान केंद्र में प्रवेश को लेकर नियमों से संबंधित आधिकारिक पक्ष अभी सामने आना बाकी है. फिलहाल पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित कर लिया है. घटना के बाद मतदान केंद्र की सुरक्षा और व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.