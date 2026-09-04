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नगरीय निकाय चुनाव 2026: नामांकन प्रक्रिया के बाद तस्वीर साफ, प्रत्याशी चुनावी रणनीति को धार देने में जुटे

चुनाव मैदान में बचे प्रत्याशियों ने चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है.

NOMINATION PROCESS CONCLUDED, 1253 CANDIDATES FRAY IN BHARATPUR
भरतपुर में नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी. (ETV Bharat bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2026 at 12:10 PM IST

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भरतपुर/ करौली/बाड़मेरः नगरीय निकाय चुनाव-2026 को लेकर प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चुनावी तस्वीर साफ हो गई है. नामांकन वापसी का समय खत्म होने के बाद चुनाव मैदान में बचे प्रत्याशियों ने चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है.

भरतपुर जिले में सात नगरीय निकायों के 235 वार्डों में अब कुल 1,253 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इनमें नगर निगम भरतपुर के 65 वार्डों में 401 उम्मीदवार पार्षद पद के लिए आमने-सामने होंगे. वहीं, संवीक्षा के दौरान 146 नामांकन पत्र खारिज हुए. जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 सितंबर को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई. इसके बाद संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों ने प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की. जिले में कुल 1,958 नामांकन पत्र 1,661 अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल किए गए थे. संवीक्षा के दौरान 146 नामांकन पत्र निरस्त हुए. इसके बाद 1,812 नामांकन पत्र वैध पाए गए और उनसे संबंधित 1,629 अभ्यर्थी वैध रहे. नाम वापसी के दौरान 373 अभ्यर्थियों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जबकि 3 प्रत्याशी निर्विरोध रहे. इस पूरी प्रक्रिया के बाद अब 1,253 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.

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सात निकायों में यह है चुनावी तस्वीरः जिले की सातों नगरीय निकायों में प्रत्याशियों की संख्या अलग-अलग है. नगर निगम भरतपुर के 65 वार्डों में 401, नगर पालिका नदबई के 35 वार्डों में 148, बयाना के 35 वार्डों में 156, रूपवास के 25 वार्डों में 147, वैर के 25 वार्डों में 134, भुसावर के 25 वार्डों में 143 और उच्चैन के 25 वार्डों में 124 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं. इस तरह जिले के सभी 235 वार्डों में कुल 1,253 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा.

करौली में वार्ड 30 से निर्विरोध जीती सोनल कंवरः करौली जिले के टोडाभीम नगरपालिका चुनाव में वार्ड संख्या 30 से निर्दलीय प्रत्याशी सोनल कंवर निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हुई हैं. निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा के बाद वार्ड में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला. निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम अमन चौधरी ने बताया की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करवाते हुए नवनिर्वाचित पार्षद सोनल कंवर को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और उन्हें निर्वाचन का आधिकारिक प्रमाण पत्र सौंपा.

NOMINATION PROCESS CONCLUDED, 1253 CANDIDATES FRAY IN BHARATPUR
करौली में निर्विरोध निर्वाचित हुई सोनल कंवर. (ETV Bharat karauli)

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बाड़मेर में 179 प्रत्याशी मैदान मेंः नगर निकाय चुनाव को लेकर नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ हो गई है. नामांकन पत्रों की जांच एवं नाम वापसी के बाद बाड़मेर नगर परिषद के 55 वार्डो में 179 प्रत्याशी एवं चौहटन नगर पालिका के 20 वार्डो में 64 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. नगर परिषद बाड़मेर के 55 वार्डों के लिए कुल 368 नामांकन पत्र दाखिल किए गए. इनमें 78 नामांकन पत्र निरस्त किए गए, जबकि 290 नामांकन पत्र वैध पाए गए. वैध रूप से नामांकित प्रत्याशियों की संख्या 235 रही. इसके बाद 56 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया, जिसके बाद 179 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए. इसी प्रकार नगर पालिका चौहटन के 20 वार्डों के लिए कुल 137 नामांकन पत्र दाखिल किए गए. जांच के दौरान 27 नामांकन पत्र निरस्त हुए तथा 110 नामांकन पत्र वैध पाए गए. वैध रूप से नामांकित प्रत्याशियों की संख्या 107 रही. नाम वापसी के बाद 43 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया, जिसके बाद 64 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.

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बाड़मेर नगर परिषद. (ETV Bharat barmer)

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