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नगरीय निकाय चुनाव 2026: नामांकन प्रक्रिया के बाद तस्वीर साफ, प्रत्याशी चुनावी रणनीति को धार देने में जुटे

भरतपुर में नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी. ( ETV Bharat bharatpur )

भरतपुर/ करौली/बाड़मेरः नगरीय निकाय चुनाव-2026 को लेकर प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चुनावी तस्वीर साफ हो गई है. नामांकन वापसी का समय खत्म होने के बाद चुनाव मैदान में बचे प्रत्याशियों ने चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है. भरतपुर जिले में सात नगरीय निकायों के 235 वार्डों में अब कुल 1,253 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इनमें नगर निगम भरतपुर के 65 वार्डों में 401 उम्मीदवार पार्षद पद के लिए आमने-सामने होंगे. वहीं, संवीक्षा के दौरान 146 नामांकन पत्र खारिज हुए. जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 सितंबर को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई. इसके बाद संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों ने प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की. जिले में कुल 1,958 नामांकन पत्र 1,661 अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल किए गए थे. संवीक्षा के दौरान 146 नामांकन पत्र निरस्त हुए. इसके बाद 1,812 नामांकन पत्र वैध पाए गए और उनसे संबंधित 1,629 अभ्यर्थी वैध रहे. नाम वापसी के दौरान 373 अभ्यर्थियों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जबकि 3 प्रत्याशी निर्विरोध रहे. इस पूरी प्रक्रिया के बाद अब 1,253 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. पढ़ेंः निकाय चुनाव: बीजेपी में खत्म हुआ मान-मनौव्वल का दौर, अब बागियों पर एक्शन की बारी सात निकायों में यह है चुनावी तस्वीरः जिले की सातों नगरीय निकायों में प्रत्याशियों की संख्या अलग-अलग है. नगर निगम भरतपुर के 65 वार्डों में 401, नगर पालिका नदबई के 35 वार्डों में 148, बयाना के 35 वार्डों में 156, रूपवास के 25 वार्डों में 147, वैर के 25 वार्डों में 134, भुसावर के 25 वार्डों में 143 और उच्चैन के 25 वार्डों में 124 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं. इस तरह जिले के सभी 235 वार्डों में कुल 1,253 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा.