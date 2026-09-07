पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले-निकाय चुनाव में जनता देगी भाजपा को जवाब, अलवर में सीएम का रोड शो फ्लॉप
पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र एवं नेता प्रतिपक्ष जूली का दावा-अलवर में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय.
Published : September 7, 2026 at 8:52 PM IST
अलवर: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा के बीते तीन वर्ष के शासन में अलवर अव्यवस्थाओं के दलदल में फंस गया. उन्होंने कहा कि शहर की जनता अब निकाय चुनाव में भाजपा सरकार से हिसाब मांगेगी. उन्होंने दावा किया कि निकाय चुनाव में अलवर में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलवर में रोड शो को भाजपा का फ्लॉप शो बताया. सिंह बोले, इससे भाजपा के वोट बढ़ने के बजाय कटेंगे ही. पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह सोमवार को निकाय चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद अलवर में होटल में पत्रकारों से बात कर रहे थे.
पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलवर में रोड शो को अपेक्षित जनसमर्थन नहीं मिला. शहर की जनता भाजपा सरकार से निराश है. अलवर के हालात का जवाब देना भाजपा की जिम्मेदारी है. सवाल पूछना जनता का अधिकार है. उन्होंने मुख्यमंत्री के पानी, बिजली और विकास योजनाओं के दावों को गलत बताया. वे बोले, सरकार प्रदेश स्तर पर उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कर रही कि बीते तीन वर्षों में अलवर शहर के लिए ऐसी कौनसी बड़ी और नई योजना शुरू की, जिसका सीधा लाभ आमजन को मिला हो. सरकार विकास के बड़े दावे कर रही है, जबकि शहर की जमीनी तस्वीर इनसे अलग है. सड़कों, सफाई, जल निकासी और दूसरी मूलभूत सुविधाओं को लेकर आमजन लगातार परेशान हैं.
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भाजपा बोर्ड में सुविधाएं बदहाल: पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा, बीते तीन वर्षों से नगर निगम में भाजपा का बोर्ड था, लेकिन शहर की मूलभूत सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. बारिश के बाद अलवर की सड़कें जलभराव के कारण स्विमिंग पूल जैसी दिखती हैं. उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था, सड़कों की हालत और जल निकासी व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाया और कहा कि नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता के बीच नाराजगी है.
सीएम के रोड शो में जन भागीदारी नहीं: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, सीएम के रोड शो में आमजन की अपेक्षित भागीदारी नहीं रही. जनता से ज्यादा निगमकर्मी और पुलिसकर्मी दिखे. नेता प्रतिपक्ष बोले, रोड शो में कम भीड़ पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि अलवर-भिवाड़ी सहित जिले की विभिन्न टोल सड़कों की स्थिति खराब है. पीएम की घोषणा के बाद भी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया. रामजल सेतु योजना पर दो साल में अपेक्षित काम नहीं हुआ.अलवर की जनता को अब तक इन योजनाओं का एक बूंद पानी नहीं मिला.
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अपराध, महिला सुरक्षा और साइबर ठगी पर घेरा: जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है. इसके बावजूद अपराध के आंकड़ों की जानकारी नहीं है. जूली ने महिला सुरक्षा, नशे के कारोबार, साइबर ठगी, बजरी माफिया और टहला क्षेत्र में कथित अवैध खनन के भी आरोप लगाए. उन्होंने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.
बिजली कटौती को लेकर निशाना: जूली ने कहा कि मंत्री की सभा से लेकर विधानसभा और सिविल लाइंस क्षेत्र तक बिजली कटौती करनी पड़ी. शाम को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करीब दो-दो घंटे की बिजली कटौती हो रही है. सरकार के बिजली व्यवस्था में सुधार के दावे गलत हैं. उन्होंने निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया. जयपुर में सरकारी खर्च पर भाजपा के झंडे लगाने और अलवर में विपक्षी दलों के बैनर-पोस्टर हटवाने का भी आरोप लगाया. जूली ने दावा किया कि नगर निगम चुनाव में जनता भाजपा के कथित कुशासन और शहर की समस्याओं का जवाब मतदान के जरिए देगी.
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