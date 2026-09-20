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निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन: गुटबाजी और खींचतान ने बिगाड़ा खेल...एक मंच पर नहीं आए दिग्गज, हार की वजह पर ये बोले एक्सपर्ट

जिलाध्यक्षों ने भी बनाई दूरी : कांग्रेस नेताओं का कहना है, संगठन सृजन अभियान के जरिए चुने जिलाध्यक्षों को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया था. राहुल ने कहा था कि जिलाध्यक्षों की विधायकों-सांसदों के टिकट वितरण में बड़ी भूमिका रहेगी, लेकिन निकाय चुनाव में पार्टी ने विधायक और विधायक प्रत्याशी को ही फ्री हैंड दिया. उसके बाद कांग्रेस जिलाध्यक्षों ने भी निकाय चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई. इसके चलते पार्टी को कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा. अब पार्टी के सामने पंचायत चुनाव हैं. कांग्रेस अपनी गलतियों से सीख लेते हुए पंचायत चुनाव में एकजुटता और सामूहिक प्रचार को महत्व देगी तो पंचायत चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है.

कांग्रेस में गुटबाजी हावी : राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का मानना है कि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व और शेष नेता भले ही एकजुटता के लाख दावे करते हो, लेकिन पार्टी नेताओं में प्रदेश लेवल से लेकर जिलों में भी गुटबाजी हावी है. गुटबाजी के चलते ही पार्टी के शीर्ष नेता एक मंच से प्रत्याशियों के लिए प्रचार और रोड शो करने से परहेज करते रहे. यही आलम जिलों का भी है. बीकानेर, कोटा, जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर जैसे जिलों में भी स्थानीय संगठन और नेता धड़ों में बंटे हैं. इसका खमियाजा यहां निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को भुगतना पड़ा है.

स्थानीय नेताओं पर छोड़ जिम्मा: दिलचस्प यह भी है कि प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में प्रदेश कांग्रेस ने प्रचार और चुनाव अभियान का जिम्मा स्थानीय नेताओं के हवाले कर दिया. केवल विधायक, विधानसभा प्रत्याशी और स्थानीय नेता ही प्रचार और चुनाव प्रबंधन में जुटे रहे. प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ जिलों के प्रभारी भी अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जाकर पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पाए.

अपने क्षेत्रों में सिमटे कांग्रेस नेता: पार्टी नेताओं का कहना है कि तमाम बड़े नेता केवल अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सक्रिय रहे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा केवल लक्ष्मणगढ़, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट टोंक तक सीमित रहे. अगर पार्टी के चारों बड़े नेता एक मंच पर आकर पार्टी प्रत्याशियों के लिए सभाएं और रोड शो करते तो पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता और एकजुटता का भी संदेश जाता.

सामूहिक प्रचार की थी जरूरत: कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ समेत पार्टी के शीर्ष नेता एक मंच पर खड़े होकर पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे थे. इन्होंने कई जिलों में रोड शो किया. इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ और भाजपा प्रत्याशियों को फायदा मिला. वहीं, प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी के शीर्ष नेताओं की ओर से कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए सामूहिक रूप से प्रचार नहीं किया गया और ना कोई बड़ी जनसभा की और ना ही रोड शो किए.

जयपुर: प्रदेश में ढाई साल बाद सत्ता में वापसी का दावा कर रही कांग्रेस को निकाय चुनाव में बड़ा झटका लगा है. सत्ताधारी भाजपा ने निकाय चुनाव में बड़ी बढ़त बनाकर सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी की कथित अटकलें खारिज कर दी. कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेता लगातार सरकार के खिलाफ एंटी इनकमबेंसी का दावा कर रहे थे. इधर निकाय चुनाव में भाजपा से बिछड़ने के बाद अब कांग्रेस के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं. चर्चा इस बात की है कि निकाय चुनाव में भाजपा को बढ़त से जहां पंचायत चुनाव में भी उनके कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के हौसले बुलंद होंगे तो वही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी. हालांकि कांग्रेस ने भाजपा के गढ़ बीकानेर एवं अजमेर में इस बार बड़ी सेंधमारी की है, लेकिन ज्यादातर निकायों में कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ गई.

हम ढाई साल से सड़कों पर: इस मामले में प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा, कांग्रेस पिछले ढाई साल से सड़कों पर है. लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए हैं. धरने प्रदर्शन किए हैं. यह बात सही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ ने एक साथ रोड शो किए, लेकिन उनके रोड शो में ज्यादातर नेता नदारद थे. इसी से पता चलता है कि गुटबाजी कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में ज्यादा है. कांग्रेस में प्रचार का सवाल है तो तमाम नेताओं ने निकाय चुनाव की घोषणा से पहले ही सभी जिलों में जाकर सभाएं और बैठकें की थी. निकाय चुनाव के दौरान भी अपने गृह जिलों में लगातार सक्रिय रहे और प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया. भाजपा सरकार ने जिस तरह से वोटिंग के दौरान प्रशासन के जरिए गड़बड़ी कराई है, वो सबके सामने है. अब बोर्ड बनाने को कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों को डराया-धमकाया जा रहा है. जनादेश का अपमान करने की कोशिश की जा रही है.

सामूहिक प्रचार करते तो स्थिति बेहतर होती: निकाय चुनाव में सामूहिक प्रचार नहीं करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए थे. गहलोत ने कहा था कि अगर सामूहिक प्रचार करते तो स्थिति बेहतर हो सकती थी. सब नेता एक साथ निकलते. कोई प्रोग्राम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बनता. रोड शो का जवाब रोड शो से देते. कोई प्लानिंग होती. 'मैं समझता हूं जो माहौल सरकार के खिलाफ था. हो सकता था कि उसका फायदा हमें मिलता और हम अधिक सीटें जीत सकते थे'.

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इन जिलों में कांग्रेस में गुटबाजी हावी

कोटा: कोटा में गुटबाजी के चलते निकाय चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा. 2020 में कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर में कांग्रेस के बोर्ड बने थे. इस बार एक नगर निगम बनने के बाद यहां गुटबाजी के चलते कांग्रेस को नुकसान हुआ. यहां नगर निगम के 100 में से बीजेपी ने 57 और कांग्रेस ने 39 वार्ड जीते. पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के बीच अदावत जगजाहिर है. टिकट वितरण के दौरान धारीवाल गुट ने गुंजल खेमे को दरकिनार किया था. इसकी शिकायत गुंजल ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से की. इसका नतीजा यह हुआ कि प्रहलाद गुंजल गुट ने प्रचार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई. कांग्रेस में गुटबाजी को दूर करने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत कोटा से ही की थी. यहां सफल आयोजन किया. उसके बाद माना जा रहा था कि यहां निकाय चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली.

जयपुर: राजधानी जयपुर में कांग्रेस में गुटबाजी जगजाहिर है. हवामहल से कांग्रेस प्रत्याशी आरआर तिवाड़ी, मालवीय नगर से कांग्रेस प्रत्याशी रहीं अर्चना शर्मा और बगरू से कांग्रेस प्रत्याशी रही गंगा देवी के क्षेत्र में जीते विधायकों ने टिकट वितरण में दखल दिया था. इसके चलते नाराजगी खुलकर सामने आई थी. तिवाड़ी की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो शहर कांग्रेस के प्रभारी रोहित बोहरा के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे. उन्होंने जयपुर शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा और कांग्रेस विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए थे. प्रचार के दौरान कई बार बयानबाजी हुई. हालांकि जयपुर निगम में इस बार कांग्रेस ने मिशन-100 का टारगेट तय किया था, लेकिन यहां के 150 वार्डों में से 78 में बीजेपी को जीत मिली और कांग्रेस को 57 सीटों से ही संतोष करना पड़ा.

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भीलवाड़ा: भीलवाड़ा नगर परिषद में गुटबाजी के चलते पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा. यहां कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर और कांग्रेस जिलाध्यक्ष व पूर्व मंत्री रामलाल जाट के बीच अदावत जगजाहिर है. टिकट वितरण से पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के समक्ष दोनों के बीच जमकर तू- तू मैं मैं हुई थी. बड़ी लापरवाही यह रही कि कांग्रेस ने यह 17 प्रत्याशियों के समय पर सिंबल ही नहीं जमा कर सकी.

बीकानेर: बीकानेर में भले ही कांग्रेस इस बार बोर्ड बनाने की स्थिति में हो, लेकिन यहां पूर्व मंत्री बीडी कल्ला, गोविंदराम मेघवाल और रामेश्वर डूडी गुट के नेताओं के बीच लंबे समय से अदावत है. हाल में कई बार खुलकर बयानबाजी हुई थी. वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष मदन गोपाल से मारपीट तक हो गई थी.

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