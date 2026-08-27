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निकाय चुनाव 2026: शहर कांग्रेस अध्यक्ष शर्मा बोले- जयपुर का मिजाज बदल रहा, इस बार नगर निगम चुनाव में इतिहास बदलेगा

जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कांग्रेस में प्रत्याशी चयन पर मंथन अंतिम दौर में है. जयपुर में कांग्रेस ने मिशन-100 का लक्ष्य तय किया है. पार्टी का दावा है कि वह जयपुर नगर निगम में बहुमत लाकर बोर्ड बनाएगी. टिकट वितरण, युवा चेहरों को मौका, पाला बदलने वाले पार्षदों की दावेदारी और महापौर के चेहरे समेत तमाम मुद्दों पर जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत की. यहां पेश है बातचीत के प्रमुख अंश— सवाल: प्रत्याशी चयन को लेकर क्या तैयारी है? शर्मा: जयपुर के तमाम नेता साथ हैं. सभी के साथ बैठकर सामूहिक रूप से चयन की प्रक्रिया बढ़ाई है. आदर्श नगर, किशनपोल, सिविल लाइंस और सांगानेर में प्रत्याशियों पर सर्वसम्मति बन गई है. बाकी चार विधानसभा क्षेत्रों में भी करीब 50 प्रतिशत तक सहमति बनी है. हमारा प्रयास है कि सभी को लगे यह सामूहिक सूची है. कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व की भावना से आगे बढ़ रही है. जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा. (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: निकाय चुनाव 2026: ​चुनाव की लोकसूचना जारी, जयपुर के 150 सहित 690 वार्डों में नामांकन प्रक्रिया शुरू सवाल: जयपुर में अब तक कांग्रेस का बोर्ड नहीं बना, क्या इस बार भाजपा के गढ़ में सेंध लगेगी? शर्मा: बिल्कुल, इस बार परिस्थितियां बदली हैं. जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे कह सकता हूं कि आधे राजस्थान के भाजपा कार्यालयों में जितनी भीड़ नहीं आ रही, उससे ज्यादा मेरे घर पर आ रही है. अब तक 20 हजार से ज्यादा लोगों ने संपर्क किया है. जयपुर का मिजाज और टेंपरेचर बदल रहा है. हम मिशन-100 के लक्ष्य के साथ बहुमत से बोर्ड बनाएंगे. सवाल: पाला बदलने वाले पार्षदों को मौका मिलेगा?