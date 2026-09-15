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अजमेर नगर निगम: निर्दलीयों को लेकर अपने अपने दावे...पहले दिन मेयर पद के लिए एक भी नामांकन नहीं,

अजमेर: अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों का परिणाम आने के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपना बोर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं. कांग्रेस के 37 और भाजपा के 32 नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ 11 निर्दलीय पार्षदों ने मंगलवार को रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. बोर्ड बनाने के लिए कांग्रेस को जहां चार निर्दलीयों का साथ चाहिए तो भाजपा को नौ पार्षदों की जरूरत है. मेयर पद के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 16 सितंबर को दोपहर तीन बजे तक है. मंगलवार को मेयर पद के लिए एक भी नामांकन नहीं मिला. इधर, खरीद-फरोख्त के भय से कांग्रेस और भाजपा ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है. कांग्रेस पार्षदों को शपथ के लिए बाड़ेबंदी से जिला मुख्यालय परिसर पर रिटर्निंग अधिकारी के दफ्तर लाया गया.

भाजपा की विफलता से कांग्रेस के पक्ष में जनादेश : शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल ने कहा, सभी निर्दलीय पार्षद हमारे संपर्क में हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नगर निगम में अपना बोर्ड बनाएगी और शहर के विकास के नए आयाम स्थापित करेगी. डॉ. जयपाल ने कहा, अजमेर में शहरी जनता ने कांग्रेस पर लंबे समय बाद विश्वास जताया है. कांग्रेस ने भाजपा की 36 वर्षों की विफलता और शहर की दोनों विधानसभा सीटों पर 25 वर्षों से काबिज भाजपा विधायकों की विफलता को मुद्दा बनाया. फूड कोर्ट, सेवन वेंडर्स के नाम पर जनता के धन की बर्बादी की. मूलभूत सुविधाएं और विकास नहीं हुआ. इसका परिणाम है कि मतदाता ने जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिया.

यह बोले भाजपा-कांग्रेस के पदाधिकारी. (ETV Bharat Ajmer)

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