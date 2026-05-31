ETV Bharat / state

नगरीय निकाय चुनाव 2026: बम्हनीडीह समेत 4 नगर पंचायतों में 1 जून को वोटिंग, मतदान की तैयारी पूरी

बम्हनीडीह नगर पंचायत में 1 जून को मतदान, 4 जून को होगी काउंटिंग, चुनावी प्रचार का शोर थमने के बाद डोर-टू-डोर पहुंच रहे प्रत्याशी

Bamhnidih Voting preparations
बम्हनीडीह समेत 4 नगर पंचायतों में 1 जून को वोटिंग, मतदान की तैयारी पूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 31, 2026 at 10:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ की 4 नगर पंचायतों में कल यानी 1 जून को मतदान होगा. इसमें जांजगीर-चांपा जिले की बम्हनीडीह नगर पंचायत भी शामिल है. सभी जगह चुनाव प्रचार का शोर थम गया है. प्रत्याशी अब मतदाताओं के घर जाकर डोर-टू-डोर प्रचार कर रहे हैं. वहीं निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है और EVM मशीनों को तैयार किया गया है.

बम्हनीडीह नगर पंचायत में 1 जून को मतदान, 4 जून को होगी काउंटिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अध्यक्ष के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में

SDM ने बताया कि बम्हनीडीह में अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. वहीं 15 वार्डों में कुल 49 पार्षद प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं. जैसे ही सभा और जुलुस का समय समाप्त हुआ, बाहर से पहुंचे नेता बम्हनीडीह से बाहर चले गए हैं और अब स्थानीय जनप्रतिनिधि ही मोर्चा संभाले हुए हैं.

15 वार्ड हैं और मतदान कराने के लिए 15 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं. गर्मी को देखते हुए छांव और पानी समेत तमाम व्यवस्था की गई है- पवन कोसमा,, एसडीएम चाम्पा

Bamhnidih Voting preparations
निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजेपी-कांग्रेस में मुकाबला

बम्हनीडीह नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए इस बार सामान्य सीट है. बीजेपी की ओर से अध्यक्ष प्रत्याशी रमेश कुमार डरसेना को बनाया गया है. कांग्रेस ने भी अध्यक्ष पद के लिए राम लाल सहारे को प्रत्याशी घोषित किया है. वहीं बम्हनीडीह मे मतदाताओं की संख्या 4390 है. इसमें 2154 महिला और 2236 पुरुष वर्ग के मतदाता हैं.

Bamhnidih Voting preparations
EVM मशीनों को तैयार किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

4 जून को रिजल्ट

बम्हनीडीह ग्राम पंचायत को हाल ही में नगर पंचायत का दर्जा मिला है, जिसके कारण ग्राम पंचायत का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद पहला चुनाव हो रहा है, 1जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और तहसील कार्यालय में बने स्ट्रॉन्ग रूम में मशीनें रखी जाएंगी. 4 जून को मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा.

इन 4 नगर पंचायतों में होंगे चुनाव

  • नगर पंचायत बम्हनीडीह (जांजगीर-चांपा)
  • नगर पंचायत शिवनंदनपुर (सूरजपुर)
  • नगर पंचायत पलारी (बालोद)
  • नगर पंचायत घुमका (राजनांदगांव)
Bamhnidih Voting preparations
बम्हनीडीह नगर पंचायत में 1 जून को मतदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव

4 नगर पंचायतों में चुनाव के अलावा नगर पंचायत सहसपुर लोहारा (कबीरधाम) में सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव होगा. दरअसल यहां के निर्वाचित अध्यक्ष संतोष मिश्रा का आकस्मिक निधन 25 जनवरी को हो गया था.

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 2026: तारीखों का ऐलान, 1 जून को मतदान, 4 जून को रिजल्ट
छत्तीसगढ़ में शुरू होगी आदर्श शहर समृद्धि योजना, छोटे और मध्यम शहरों का होगा विकास, चुने गए 32 नगरीय निकाय की लिस्ट देखिए
पलारी नगर पंचायत चुनाव 2026: पहले ही दंगल में दिग्गजों की साख दांव पर, वर्तमान और पूर्व गृह मंत्री में तीखी 'जुबानी जंग'

TAGGED:

LOCAL ELECTIONS 2026 CHHATTISGARH
BAMHNIDIH NAGAR PANCHAYAT ELECTION
बम्हनीडीह नगर पंचायत
4 नगर पंचायतों में चुनाव
BAMHNIDIH VOTING PREPARATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.