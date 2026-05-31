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नगरीय निकाय चुनाव 2026: बम्हनीडीह समेत 4 नगर पंचायतों में 1 जून को वोटिंग, मतदान की तैयारी पूरी

बम्हनीडीह समेत 4 नगर पंचायतों में 1 जून को वोटिंग, मतदान की तैयारी पूरी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बम्हनीडीह नगर पंचायत में 1 जून को मतदान, 4 जून को होगी काउंटिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ की 4 नगर पंचायतों में कल यानी 1 जून को मतदान होगा. इसमें जांजगीर-चांपा जिले की बम्हनीडीह नगर पंचायत भी शामिल है. सभी जगह चुनाव प्रचार का शोर थम गया है. प्रत्याशी अब मतदाताओं के घर जाकर डोर-टू-डोर प्रचार कर रहे हैं. वहीं निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है और EVM मशीनों को तैयार किया गया है.

SDM ने बताया कि बम्हनीडीह में अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. वहीं 15 वार्डों में कुल 49 पार्षद प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं. जैसे ही सभा और जुलुस का समय समाप्त हुआ, बाहर से पहुंचे नेता बम्हनीडीह से बाहर चले गए हैं और अब स्थानीय जनप्रतिनिधि ही मोर्चा संभाले हुए हैं.

15 वार्ड हैं और मतदान कराने के लिए 15 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं. गर्मी को देखते हुए छांव और पानी समेत तमाम व्यवस्था की गई है- पवन कोसमा,, एसडीएम चाम्पा

निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजेपी-कांग्रेस में मुकाबला

बम्हनीडीह नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए इस बार सामान्य सीट है. बीजेपी की ओर से अध्यक्ष प्रत्याशी रमेश कुमार डरसेना को बनाया गया है. कांग्रेस ने भी अध्यक्ष पद के लिए राम लाल सहारे को प्रत्याशी घोषित किया है. वहीं बम्हनीडीह मे मतदाताओं की संख्या 4390 है. इसमें 2154 महिला और 2236 पुरुष वर्ग के मतदाता हैं.

EVM मशीनों को तैयार किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

4 जून को रिजल्ट

बम्हनीडीह ग्राम पंचायत को हाल ही में नगर पंचायत का दर्जा मिला है, जिसके कारण ग्राम पंचायत का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद पहला चुनाव हो रहा है, 1जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और तहसील कार्यालय में बने स्ट्रॉन्ग रूम में मशीनें रखी जाएंगी. 4 जून को मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा.

इन 4 नगर पंचायतों में होंगे चुनाव

नगर पंचायत बम्हनीडीह (जांजगीर-चांपा)

नगर पंचायत शिवनंदनपुर (सूरजपुर)

नगर पंचायत पलारी (बालोद)

नगर पंचायत घुमका (राजनांदगांव)

बम्हनीडीह नगर पंचायत में 1 जून को मतदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव

4 नगर पंचायतों में चुनाव के अलावा नगर पंचायत सहसपुर लोहारा (कबीरधाम) में सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव होगा. दरअसल यहां के निर्वाचित अध्यक्ष संतोष मिश्रा का आकस्मिक निधन 25 जनवरी को हो गया था.