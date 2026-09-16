ETV Bharat / state

सभापति के लिए सामने आए दावेदार...कहीं नाम का ऐलान तो कहीं सस्पेंस बरकरार, जानिए चित्तौड़, बूंदी एवं कुचामन के हाल...

चित्तौड़गढ़ में भाजपा ने तीन एवं कांग्रेस ने एक दावेदार से भराया पर्चा. बूंदी में टीकम कांग्रेस प्रत्याशी. कुचामन में भाजपा का निर्दलीय को साथ.

BJP and Congress aspirants filing nominations at the Chittorgarh Municipal Council.
चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में नामांकन दाखिल करते भाजपा एवं कांग्रेस के दावेदार. (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2026 at 4:04 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़/ बूंदी/कुचामन सिटी: नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम के बाद सभापति या अध्यक्ष पदों के लिए बुधवार को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया तेज हुई. चित्तौड़गढ़ बूंदी एवं कुचामन-डीडवाना जिले के शहरी निकायों में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस, भाजपा एवं निर्दलीय प्रत्याशियों ने आवेदन किया. कहीं, पार्टियों ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया तो कहीं, एक से अधिक दावेदारों से पर्चा दाखिल कराए. कई जगह सभाप​ति के नाम को लेकर संस्पेंस बरकरार रहा.

चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में बहुमत में आई भाजपा से सभापति पद के लिए तीन प्रमुख दावेदारों ने आवेदन दाखिल किए. पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की. भाजपा से अनिल ईनाणी, सुदर्शन रामपुरिया और शैलेंद्र झंवर ने आवेदन किया. भाजपा चुनाव प्रभारी धर्म नारायण जोशी ने बताया कि जनादेश भाजपा के पक्ष में आया है. हमारा बोर्ड बनेगा. पार्टी एक नाम पर सहमति बनाकर घोषणा कर देगी. नामांकन दाखिल करने से पहले रिटर्निंग अधिकारी ने सभी पार्षदों को शपथ दिलाई.

किसने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat Chittorgarh/Bundi/Kuchaman City)

चित्तौड़ में कांग्रेस से राठौड़ उम्मीदवार: चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में कांग्रेस से सभापति के लिए एक मात्र आवेदन नगेन्द्र सिंह राठौड़ ने भरा. सभापति पद पर नामांकन के लिए पूर्व विधायक सुरेंद्रसिंह जाडावत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद परिषद पहुंचे. रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष सभापति पद के लिए नगेन्द्र सिंह राठौड़ ने पर्चा भरा. चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के 60 वार्ड हैं. इनमें 33 पर भाजपा, 23 में कांग्रेस और 4 निर्दलीय जीते हैं.

पढ़ें:भीलवाड़ा: पहली बार पार्षद बनीं जसवंत कंवर भाजपा की मेयर प्रत्याशी घोषित, बोलींं- अंतिम छोर तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ

बूंदी में टीकम कांग्रेस उम्मीदवार: उधर, बूंदी नगर परिषद में सभापति पद को लेकर कांग्रेस ने वरिष्ठ पार्षद टीकम जैन को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया एवं नामांकन दाखिल कराया. इसके बाद विधायक हरिमोहन शर्मा ने आरोप लगाया कि निर्दलीयों को पुलिस प्रशासन के जरिए प्रभावित कर भाजपा के पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज कराने और जांच के नाम पर प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए. विधायक शर्मा ने मीडिया से कहा, कांग्रेस ने सभापति के लिए वरिष्ठ पार्षद टीकम जैन को अधिकृत प्रत्याशी बनाया है. पार्टी में शुरू से ही एक ही नाम पर चर्चा थी. कांग्रेस हाईकमान ने टीकम जैन के नाम पर अंतिम मुहर लगाई.

Congress's Tikam Jain filed his nomination for the party in Bundi.
बूंदी में कांग्रेस के टीकम जैन ने कांग्रेस से भरा नामांकन. (ETV Bharat Bundi)

विधायक शर्मा ने लगाए आरोप: शर्मा ने आरोप लगाया कि वार्डों के परिसीमन से लेकर भाजपा ने मतदाताओं को प्रभावित करने तक कई स्तरों पर हस्तक्षेप किया. निर्दलीयों पर दबाव बनाने के लिए झूठे और फर्जी मुकदमे दर्ज कराने तथा इन्वेस्टिगेशन के नाम पर प्रताड़ित करने जैसी कार्रवाई की जा रही है. यह लोकतांत्रिक नहीं, बल्कि तानाशाही है. शर्मा ने कहा, तमाम परिस्थितियों और विरोधी प्रयासों के बावजूद कांग्रेस अपने प्रत्याशी को सफल बनाएगी.सभापति को लेकर कांग्रेस के दावे के बाद अब बूंदी परिषद में पार्षदों के समर्थन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई. यहां ​निर्दलीयों की भूमिका अहम है. दोनों प्रमुख दलों की नजरें निर्दलीयों पर है. जैन ने नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया.

पढ़ें: निकाय चुनाव परिणाम : निर्दलीय प्रत्याशी बने 'किंग मेकर', 37 निकायों में पूर्ण बहुमत, 2773 प्रत्याशी जीते

कुचामन में भाजपा ने निर्दलीय को बनाया प्रत्याशी: उधर, कुचामन-डीडवाना जिले के कुचामन सिटी, परबतसर व लाडनूं निकायों में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई. कुचामन सिटी नगर परिषद में सभापति पद के लिए भाजपा ने निर्दलीय महेश रामचंद्रका को अपना उम्मीदवार बनाया. महेश रामचन्द्रका राज्यमंत्री विजय सिंह चौधरी के साथ परिषद कार्यालय पहुंचे एवं आरओ के समक्ष नामांकन पेश किया. रामचंद्राका ने चुनाव में भाजपा से टिकट मांगी थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला. ऐसे में महेश निर्दलीय के रूप में विजयी रहे. कुचामन से निर्दलीय नासिर रंगरेज ने भी नामांकन दाखिल किया, जबकि कांग्रेस ने आरिफ खान को उम्मीदवार बनाया.

BJP-backed independent candidate filing nomination papers for the post of Chairperson in Kuchaman.
कुचामन में सभापति का पर्चा दाखिल करते भाजपा समर्थित निर्दलीय. (ETV Bharat Kuchaman City)

डीडवाना में सस्पेंस नहीं टूटा: नावां शहर में भाजपा की पूजा कुमावत ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र पेश किया. लाडनूं नगर पालिका में अध्यक्ष के लिए भाजपा ने निर्मला देवी जांगिड़ को प्रत्याशी बनाया. उन्होंने आरओ ममता लहुआ के समक्ष नामांकन पत्र भरा. लाडनूं में अध्यक्ष पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है. परबतसर पालिका में भाजपा के श्रीभगवान बंग ने नामांकन पत्र भरा. उन्होंने निर्वाचन अधिकारी कुसुमलता चौहान के समक्ष पर्चा दाखिल किया. इन तीनों निकायों में कांग्रेस से किसी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भरा. उधर, डीडवाना नगर परिषद में सस्पेंस बरकरार है. यहां भाजपा, कांग्रेस एवं निर्दलीयों ने कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया. मकराना नगर परिषद में भी किसी ने नामांकन नहीं भरा. हालांकि पांच उम्मीदवारों ने फॉर्म लिए हैं.

पढ़ें: नगरीय निकाय रिपोलिंग : 4 जिलों के 10 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी, कोटा के वार्ड-87 व 44 में हुआ हंगामा, भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने

TAGGED:

LOCAL BODY ELECTIONS 2026
CIVIC POLLS RESULT 2026
प्रत्याशियों के नाम का ऐलान
NOMINATION FOR CHAIRPERSON ELECTION
CHAIRPERSON ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.