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जोधपुर नगर निगम: वार्ड 40 में पूर्व जिलाध्यक्षों की टक्कर, 42 में पूर्व मंत्री के सामने कांग्रेस जिलाध्यक्ष, महापौर दावेदार आमने-सामने

उन्होंने कहा कि कांग्रेस बोर्ड के काम के आधार पर दोबारा बोर्ड बनेगा, पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है. महापौर की दावेदारी पर कहा कि पार्टी तय करेगी. वार्ड 40 सामान्य वर्ग का है. यहां कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद और पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश जोशी और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के बीच कड़ी टक्कर तय है. यह क्षेत्र पॉश इलाका शास्त्रीनगर है.

सोलंकी ने नहीं भरा, मेहता की राह खुली: कद्दावर नेता और जेडीए के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी ने कांग्रेस से पर्चा नहीं भरा. उनकी जगह दूसरे कार्यकर्ता को उतारा गया. इसी वार्ड से भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रसन्नचंद मेहता मैदान में हैं. दोनों महापौर के दावेदार माने जाते हैं. सोलंकी लड़ते तो सबसे रोचक टक्कर होती. वार्ड 99 से पूर्व महापौर कुंती देवड़ा ने कांग्रेस से नामांकन भरा.

उम्मीदवारों के पास नहीं थे सिंबल: दोनों पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशियों के पास नामांकन के समय सिंबल नहीं थे. पदाधिकारियों ने रिटर्निंग अधिकारी को एक साथ अधिकृत होने की सूचना देकर दस्तावेज सौंपे. इसलिए कई उम्मीदवारों ने पार्टी के साथ निर्दलीय के रूप में भी नामांकन भरे हैं, जो उनके लिए परेशानी बन सकते हैं.

एडीएम जवाहर चौधरी ने बताया कि अब नामांकन की जांच होगी, सही नामांकन की सूची जारी होगी, फिर वापसी के बाद अंतिम सूची आएगी. सोमवार को बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, खासकर युवाओं ने बड़ी संख्या में पर्चे भरे. भाजपा-कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जोधपुर नगर निगम में तीन दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी उतारे हैं.

जोधपुर/सिरोही/जालोर: राजस्थान में जोधपुर नगर निगम और अन्य निकायों के चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को 3 बजे तक प्रक्रिया चली. शाम 6 बजे तक जारी राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक अंतिम दिन 823 नामांकन प्राप्त हुए. 27 अगस्त से शुरू हुई प्रक्रिया में अब तक कुल 725 उम्मीदवारों ने 864 नामांकन दाखिल किए हैं.

भाजपा के उम्मीदवार मेघराज लोहिया को फूल देते विधायक अतुल भंसाली (ETV Bharat Jodhpur)

पूर्व मंत्री के सामने कांग्रेस जिलाध्यक्ष: भाजपा ने राजसिको के पूर्व चेयरमैन और पूर्व राज्यमंत्री मेघराज लोहिया को वार्ड 42 से उतारा है. पहले उन्हें कोटा का प्रभारी बनाया था, फिर जोधपुर में लड़ाया जा रहा है. लोहिया ने कहा कि पार्टी का आदेश पूरा करना काम है, महापौर की दावेदारी पार्टी तय करेगी. उनके सामने कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा हैं, दोनों महापौर के दावेदार हैं.

पूर्व पार्षद प्रदीप गांग को कांग्रेस ने अंतराल के बाद वार्ड 22 से फिर मौका दिया है. नामांकन के दौरान भाजपा के देवेंद्र सालेचा मिले तो गले मिले और बधाई दी. विधायक अतुल भंसाली ने भी बधाई दी. पूर्व पार्षद कमलेश पुरोहित को भाजपा ने वार्ड 25 से उतारा है, उन्होंने बोर्ड बनाने का दावा किया.

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रालोपा बिगाड़ेगी गणित: हनुमान बेनीवाल की रालोपा ने बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारे हैं, जो भाजपा-कांग्रेस दोनों के बागी जैसे हैं. इनमें अल्पसंख्यक उम्मीदवार ज्यादा हैं. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के भी तीन प्रत्याशियों ने नामांकन किया है. महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव डॉ. अनिता परिहार ने कांग्रेस छोड़ वार्ड 99 से रालोपा से पर्चा भरा है.

सिरोही में चुनावी सरगर्मियां तेज: नगर परिषद के 35 वार्डों में निकाय चुनाव 2026 के लिए नामांकन के आखिरी दिन सोमवार को सियासी सरगर्मियां चरम पर रहीं. उपखंड कार्यालय परिसर में दिनभर गहमागहमी रही और प्रत्याशी समर्थकों के साथ ढोल-नगाड़ों व नारेबाजी के बीच शक्ति प्रदर्शन करते हुए पर्चे दाखिल करने पहुंचे. अंतिम दिन कांग्रेस और भाजपा ने अधिकृत चुनावी सिंबल रिटर्निंग अधिकारी को सौंपे.

कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने और भाजपा की ओर से राज्यमंत्री ओटाराम देवासी व जिलाध्यक्ष डॉ. रक्षा भंडारी ने सिंबल जमा कराए. इसके साथ ही राजनीतिक तस्वीर धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगी है. अब सबसे ज्यादा नजर अधिकृत सूची पर है कि किस वार्ड में किसे टिकट मिला है. टिकट से वंचित दावेदार बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरते हैं तो कई वार्डों में समीकरण बदल सकते हैं. कांग्रेस-भाजपा दोनों की नजर असंतुष्टों पर है. नामांकन दौर खत्म होने के बाद अब प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ेगा और वार्ड स्तर पर जनसंपर्क व सभाएं तेज होंगी.

जालोर में भाजपा ने पूर्व सभापति व उपसभापति के टिकट काटे, कांग्रेस ने हारे हुए को मौका दिया : वहीं, जालोर नगर परिषद चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन आवेदन करने के लिए भीड़ उमड़ी रही. दोनों राजनीतिक दलों भाजपा-कांग्रेस ने भी बगावत के डर से निर्धारित तीन बजे के बाद पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक की. जालोर नगर परिषद में 40 वार्ड हैं. दोनों दलों ने प्रत्याशियों के चयन में बड़ी मशक्कत की. कांग्रेस ने वर्ष 2019 के निकाय चुनाव में हारने वाले 8 लोगों को दोबारा प्रत्याशी बनाया हैं.

वहीं, पिछली बार सभापति प्रत्याशी रहे राजेन्द्र सोलंकी की कांग्रेस ने इस बार टिकट काट दी है. जबकि भाजपा ने तो पूर्व सभापति व उपसभापति दोनों की टिकट काट दी है. उपसभापति अम्बालाल व्यास की जगह वार्ड संख्या 33 से सेवानिवृत्त कर्मचारी जयसिंह को उम्मीदवार बनाया है. सभापति पद इस बार सामान्य होने से कई बड़े चेहरे भी मैदान में हैं. जालोर नागरिक सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष नितिन सोलंकी को भाजपा ने वार्ड नम्बर 4 से प्रत्याशी बनाया है. वहीं, भाजपा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष के पुत्र श्रीकांत भूतड़ा को वार्ड 34 से इस बार उम्मीदवार बनाया गया है. भाजपा जिला प्रवक्ता दिनेश महावर को फिर वार्ड 37 से उम्मीदवार बनाया है.