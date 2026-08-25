निकाय चुनाव 2026: डूंगरपुर में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन, केकड़ी में पूर्व पालिकाध्यक्ष ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा
डूंगरपुर में भाजपा सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा, वहीं केकड़ी में भाजपा नेता पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल कांग्रेस में चले गए.
Published : August 25, 2026 at 1:41 PM IST
डूंगरपुर/ केकड़ी: जिले में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं. डूंगरपुर नगरपरिषद चुनाव को लेकर शहर की गैपसागर झील की पाल पर भाजपा की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन व चुनावी सभा कर शंखनाद किया गया. प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सम्मेलन और जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मैदान में जुटने का आह्वान किया. नेताओं ने संगठन को मजबूत कर डूंगरपुर नगरपरिषद में लगातार आठवीं बार भाजपा का बोर्ड बनाने का आह्वान किया. इस बीच केकड़ी में निकाय चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है. वहां पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने 36 साल बाद भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने पूर्व मंत्री डॉ रघु शर्मा के सानिध्य में कांग्रेस का दामन थाम लिया.
डू्ंगरपुर में प्रभारी मंत्री खराड़ी ने कहा कि डूंगरपुर शहर में विपक्ष के पास जनता के सामने जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है. छोटी-छोटी लड़ाइयों, आपसी विवादों और भ्रामक प्रचार से वे कार्यकर्ताओं और जनता को भड़काने का काम करेंगे. प्रभारी मंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग कई पैंतरे अपनाकर संशय पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता और कार्यकर्ताओं पर भरोसा है कि वे बहकावे में नहीं आएंगे.
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टिकट मातृभूमि की सेवा के लिए: संगठन और टिकट वितरण पर उन्होंने कहा कि टिकट किसी एक को मिलता है, इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी पीछे हट जाएं. विपक्ष सहानुभूति दिखाने का नाटक करेगा और कहेगा कि 'आप तो अच्छे थे, आपको टिकट नहीं मिला.' उन्हें जवाब दीजिए कि हम पद के लिए नहीं, मातृभूमि की सेवा के लिए हैं. स्थानीय निकाय और संगठनात्मक गणित पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमने जो 34 का नारा दिया है, उसमें 34 से 33 नहीं होना चाहिए, हमें 40 की 40 सीटें जीतकर दिखानी हैं.
2047 तक विकसित भारत का संकल्प: प्रभारी मंत्री ने कहा कि पीएम का सपना है कि 2047 तक भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र और दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था व महाशक्ति बने. डूंगरपुर की छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान करते हुए हमें राष्ट्र-निर्माण के सपने को पूरा करना है. स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता से दूर किया जाएगा और विकास की गति तेज की जाएगी. सम्मेलन में प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, संगठन जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान, नगरपरिषद चुनाव प्रभारी वंदना मीणा, पूर्व राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह, जिला अध्यक्ष अशोक पटेल सहित प्रमुख नेता व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.
डूंगरपुर में भाजपा में 250 से ज्यादा ने की दावेदारी: नगरपरिषद के 40 वार्डों में भाजपा में 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने दावेदारी की है. भाजपा ने स्पष्ट किया है कि गॉडफादर या सिफारिश से टिकट नहीं मिलेगा. जिला संगठन प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान, चुनाव प्रभारी वंदना मीणा और जिलाध्यक्ष अशोक पटेल की मौजूदगी में स्क्रूटनिंग हो रही है. तीन पैमाने तय किए गए हैं, सीक्रेट सर्वे, ग्राउंड वर्क और सोशल मीडिया एक्टिवनेस. हर वार्ड से 3-3 नामों का पैनल संभाग और प्रदेश नेतृत्व को भेजा जाएगा.
केकड़ी में पूर्व पालिकाध्यक्ष का भाजपा से त्यागपत्र, कांग्रेस में हुए शामिल: निकाय चुनाव से पहले केकड़ी में बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है. पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस जॉइन की है. कांग्रेस कार्यालय में डॉ. रघु शर्मा ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया. मित्तल ने कहा कि भाजपा में दम घुट रहा था, रघु शर्मा के विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस में आए हैं. 36 साल से राजनीति में सक्रिय मित्तल 1995 में छात्रसंघ अध्यक्ष और 2015-20 में पालिका अध्यक्ष रहे हैं. रघु शर्मा ने कहा कि इससे पार्टी मजबूत होगी.