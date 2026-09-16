बीकानेर महापौर पद के लिए अनिल कल्ला ने किया नामांकन, बोले कांग्रेस एकजुट, बागी नवरत्न डागा को बताया भाई
बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस 42 सीटों के साथ बहुमत में है, लेकिन वहां कांग्रेस के बागी ने भी महापौर के लिए नामांकन भरा है.
Published : September 16, 2026 at 3:43 PM IST
बीकानेर: नगर निकायों के चुनाव परिणाम आने के बाद अब निकाय अध्यक्षों के नामांकन का दौर शुरू हो गया है. बीकानेर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत के बाद अब महापौर पद के लिए पार्टी के प्रत्याशी अनिल कल्ला ने बुधवार को नामांकन दाखिल कर दिया. इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और निर्वाचित पार्षद उनके साथ मौजूद रहे. कल्ला ने कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी या फूट से इनकार किया. उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी नेताओं एवं पार्षदों से राय-मशविरा करने के बाद उन्हें सर्वसम्मति से पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है.
उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी लोग साथ हैं और कांग्रेस के भीतर किसी तरह का मतभेद नहीं है. कल्ला ने कहा कि जनता के जनादेश की भावना के अनुरूप बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस का महापौर बनेगा. उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी निर्वाचित पार्षद मिलकर निगम को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे.
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महापौर पद के लिए कांग्रेस के नवरत्न डागा ने भी नामांकन भरा है. इस सवाल पर कल्ला ने संयमित प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा,' नवरत्न डागा हमारे भाई हैं और उनसे बातचीत की जाएगी. मिल-बैठकर बात करेंगे और आपसी चर्चा के जरिए मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा.'कल्ला के इस बयान से साफ है कि पार्टी नेतृत्व फिलहाल बागी प्रत्याशी को लेकर बातचीत के रास्ते खुले रखना चाहता है. कांग्रेस के सामने अब अपने सभी निर्वाचित पार्षदों को एकजुट रखने की चुनौती भी है, क्योंकि महापौर चुनाव में पार्षदों के मत निर्णायक होंगे.
नामांकन के दौरान कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद: अनिल कल्ला के नामांकन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे. पूर्व मंत्री बीडी कल्ला, देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग, विधायक सुशीला डूडी सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता उनके साथ नजर आए. कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी के बीच अनिल कल्ला ने मेयर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया. बीकानेर नगर निगम में 80 वार्डों में कांग्रेस 42, भाजपा 27 और निर्दलीय 11 सीटें मिली है.
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