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बीकानेर महापौर पद के लिए अनिल कल्ला ने किया नामांकन, बोले कांग्रेस एकजुट, बागी नवरत्न डागा को बताया भाई

महापौर पद के लिए नामांकन सौंपते कांग्रेस प्रत्याशी ( ETV Bharat Bikaner )