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भरतपुर नगर निगम: महापौर चुनाव में भाजपा से अनुराधा तो कांग्रेस-समर्थित खेमे से विचित्रा सिंह मैदान में

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भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने बताया कि अनुराधा के नामांकन से कार्यकर्ताओं और आमजन में उत्साह है. इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया. शिवानी ने दावा किया कि उनके पास सभी 57 पार्षद हैं और भाजपा का बोर्ड बनेगा.

भरतपुर/ बारां: नगर निगम महापौर चुनाव को लेकर सियासी तस्वीर अब धीरे-धीरे साफ होने लगी है. भाजपा की ओर से वार्ड नंबर 61 की पार्षद अनुराधा सिंह ने महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल किया. उनके नामांकन के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. वहीं, पूर्व महापौर शिव सिंह भोंट अपनी पत्नी और वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय विजेता विचित्रा सिंह का महापौर पद का नामांकन दाखिल कराने पहुंचे. उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से बोर्ड बनाने का दावा किया है. इस तरह महापौर पद के मुकाबले में दोनों प्रमुख खेमों के चेहरे खुलकर सामने आ गए हैं. भरतपुर में 65 वार्ड में 36 निर्दलीय पार्षद जीते हैं, जबकि 20 भाजपा से और 7 कांग्रेस से हैं.

पूर्व महापौर की पत्नी ने भरा नामांकन : दूसरी ओर पूर्व महापौर शिव सिंह भोंट अपनी पत्नी विचित्रा सिंह का महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल कराने पहुंचे. उन्होंने दो नामांकन पत्र दाखिल किए. विचित्रा सिंह ने वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की है. नामांकन के दौरान पूर्व महापौर भोंट ने दावा किया कि कांग्रेस के पार्षदों के साथ निर्दलीय पार्षद भी उनके साथ हैं. उन्होंने कहा कि अलग-अलग दलों के पार्षद उनके संपर्क में हैं और महापौर चुनाव पूरी दमखम के साथ लड़ा जाएगा. जब उनसे पूछा गया कि असली तस्वीर कब सामने आएगी, तो उन्होंने कहा कि वोट डालने के दिन स्थिति स्पष्ट होगी. निर्दलीय पार्षदों को लेकर उन्होंने कहा कि उनके बाहर आने के बाद तस्वीर और साफ होगी.

पूर्व महापौर का आरोप, पार्षदों पर दबाव बना रही भाजपा: भाजपा की ओर से पार्षदों को कैंप में रखे जाने के सवाल पर शिव सिंह भोंट ने आरोप लगाया कि निर्दलीय और अन्य पार्षदों पर दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने इसे सत्ता के दुरुपयोग से जोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस, निर्दलीय और अन्य समर्थक मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. अब दोनों पक्षों के दावों के बीच नजर निर्दलीय पार्षदों पर है. महापौर चुनाव में उन्हीं की निर्णायक भूमिका रहेगी, हालांकि किस खेमे के साथ कितने पार्षद हैं, इसकी वास्तविक तस्वीर मतदान के दौरान ही स्पष्ट होगी.

पूर्व महापौर भोंट की पत्नी विचित्रा सिंह नामांकन पेश करते हुए (ETV Bharat Bharatpur)

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बारां में आम आदमी पार्टी में सेंध की आशंका: बारां में नगर निकायों में सभापति व उपसभापति पदों के लिए नामांकन का आज अन्तिम दिन है. अंतिम दिन बारां नगर परिषद से कांग्रेस से मीनाक्षी भारद्वाज व भाजपा से नीलेश जैन ने सभापति पद के लिए नामांकन भरा. बारां में 60 वार्डों में से 31 वार्डों में आम आदमी पार्टी, 18 वार्डों में कांग्रेस, 9 वार्डों में भाजपा और 2 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली थी. इस प्रकार बारां नगर परिषद में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन में बारां में आम आदमी पार्टी में सेंध की आशंका है.

बारां में साथ बैठी भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी (ETV Bharat Baran)

भाजपा—कांग्रेस पार्षद एक साथ दिखे: बारां में सभापति व उपसभापति पद के नामांकन के दौरान कांग्रेस व भाजपा के सभी पार्षद एक साथ बैठे नजर आए. कांग्रेस की मीनाक्षी भारद्वाज व भाजपा की नीलेश जैन पास पास की कुर्सियों पर बैठी नजर आई. बारां नगर परिषद के वार्ड नंबर 27 से कांग्रेस से विजयी प्रत्याशी मीनाक्षी भारद्वाज ने कहा कि भले ही उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन उन्हें सभापति पद के लिए समर्थन मिलेने की उम्मीद है. वहीं, भाजपा नीलेश जैन ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि पार्टी के आदेश पर ही उन्होंने सभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किया है.