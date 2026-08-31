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Local Body Elections 2026: बाड़मेर में कजरी तीज पर सत्तू के लड्डुओं की रंगोली से दिया मतदान का संदेश

बाड़मेर: नगर निकाय चुनावों को लेकर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है. लोकतंत्र में मतदान के महत्व का संदेश हर गली-घर तक पहुंचाने के लिए विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं. इसी कड़ी में एक मिठाई दुकानदार ने कजरी तीज को जागरूकता अभियान से जोड़ते हुए सत्तू के लड्डुओं से रंगोली बनाकर मतदान की अपील की.

इन दिनों बाड़मेर में चुनावी माहौल है. शहर के मुख्य बाजार स्टेशन रोड स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार के कमल सिंघल ने सत्तू के लड्डुओं से रंगोली बनाई और 9 सितंबर को बाड़मेर नगर परिषद चुनाव में मतदान करने का संदेश दिया. व्यापारी कमल सिंघल ने बताया कि वे निर्वाचन विभाग के मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़े हैं. आगामी दिनों में निकाय चुनाव है और आज कजरी तीज है. तीज पर सत्तू के लड्डुओं का विशेष महत्व है, इसलिए पर्व को अभियान से जोड़ते हुए रंगोली बनाकर मतदान की अपील की है.