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Local Body Elections 2026: बाड़मेर में कजरी तीज पर सत्तू के लड्डुओं की रंगोली से दिया मतदान का संदेश

बाड़मेर में कजरी तीज पर व्यापारी एक ने सत्तू के लड्डुओं से रंगोली बनाकर 9 सितंबर को नगर परिषद चुनाव में मतदान की अपील की.

Local Body Elections 2026
लड्डुओं की रंगोली से दिया मतदान का संदेश (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 31, 2026 at 2:42 PM IST

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बाड़मेर: नगर निकाय चुनावों को लेकर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है. लोकतंत्र में मतदान के महत्व का संदेश हर गली-घर तक पहुंचाने के लिए विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं. इसी कड़ी में एक मिठाई दुकानदार ने कजरी तीज को जागरूकता अभियान से जोड़ते हुए सत्तू के लड्डुओं से रंगोली बनाकर मतदान की अपील की.

इन दिनों बाड़मेर में चुनावी माहौल है. शहर के मुख्य बाजार स्टेशन रोड स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार के कमल सिंघल ने सत्तू के लड्डुओं से रंगोली बनाई और 9 सितंबर को बाड़मेर नगर परिषद चुनाव में मतदान करने का संदेश दिया. व्यापारी कमल सिंघल ने बताया कि वे निर्वाचन विभाग के मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़े हैं. आगामी दिनों में निकाय चुनाव है और आज कजरी तीज है. तीज पर सत्तू के लड्डुओं का विशेष महत्व है, इसलिए पर्व को अभियान से जोड़ते हुए रंगोली बनाकर मतदान की अपील की है.

व्यापारी कमल सिंघल (ETV Bharat Barmer)

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उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि लोकतंत्र के इस पर्व में अधिक से अधिक मतदाता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. इसी उद्देश्य के साथ लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे है. लोकतंत्र के इस पर्व में अधिक से अधिक मतदान जरूरी है इसलिए वोटरों की मतदान में भागीदारी बढ़ाने के लिए जन जागरण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इससे पहले रक्षाबंधन पर मिठाई के बॉक्स पर जागरूकता स्टिकर लगाकर घर-घर संदेश पहुंचाया था और आज तीज पर सत्तू के लड्डू की रंगोली से जागरूक कर रहे हैं.

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