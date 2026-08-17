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उदयपुर संभाग : नगर निगम के 60 वार्डों की लॉटरी प्रक्रिया पूरी, उदयपुर में मेयर पद अनारक्षित

उदयपुर/डूंगरपुर/चित्तौड़गढ़ : उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों के आरक्षण को लेकर सोमवार को लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो गई. जिला परिषद सभागार में सुबह 11 बजे शुरू हुई प्रक्रिया करीब एक घंटे में पूरी हुई. लॉटरी के जरिए सभी 80 वार्डों का आरक्षण तय किया गया. वहीं, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ नगरपालिका के 60 वार्डों में आरक्षण की लॉटरी हुई.

मेयर की सीट रहेगी अनारक्षित : इस बार उदयपुर नगर निगम के मेयर का पद अनारक्षित (ओपन) रखा गया है. यानी मेयर पद के लिए किसी भी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है. मेयर पद के आरक्षण को लेकर पहले से चल रही चर्चाओं पर भी अब विराम लग गया है. लॉटरी प्रक्रिया के तहत 80 वार्डों में से 32 वार्ड सामान्य (ओपन) वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं. वहीं, 16 वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित हैं.

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इसके अलावा 11 वार्ड ओबीसी (ओपन) और 5 वार्ड ओबीसी महिला, 5 वार्ड एससी (ओपन) और 3 वार्ड एससी महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं. वहीं, 5 वार्ड एसटी (ओपन) और 3 वार्ड एसटी महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं. उदयपुर जिला परिषद सभागार में हुई लॉटरी प्रक्रिया जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़ और जितेंद्र ओझा की मौजूदगी में करवाई गई.

करीब एक घंटे चली प्रक्रिया के बाद नगर निगम के सभी 80 वार्डों का आरक्षण तय हो गया. आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही नगर निगम चुनाव को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है. अब राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदार अपने-अपने वार्डों के आरक्षण के अनुसार आगे की रणनीति तैयार करेंगे.

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