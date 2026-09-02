ETV Bharat / state

निकाय चुनाव 2026: क्षेत्रीय दलों की एंट्री से बढ़ी भाजपा-कांग्रेस की टेंशन, 10,245 वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबला

जयपुर: प्रदेश के 309 नगर निकायों के 10,245 वार्डों के लिए हो रहे चुनाव में सत्ताधारी भाजपा और प्रमुख विपक्षी कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दल भी भाग्य आजमा रहे हैं. क्षेत्रीय दलों ने प्रत्याशी उतार कर दोनों दलों की परेशानी बढ़ा दी है. बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, एआईएमआईएम, माकपा और भारत आदिवासी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं. खासकर जाट, दलित, आदिवासी और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में प्रत्याशी उतार कर चुनौती दी गई है.

हालांकि, नाम वापसी के बाद ही फाइनल स्थिति सामने आएगी, लेकिन क्षेत्रीय दलों का दावा है कि उनका एक भी प्रत्याशी नाम वापस नहीं लेगा. कई निकायों में भाजपा-कांग्रेस को कड़ी चुनौती मिल सकती है. इन नेताओं का कहना है कि उन्हीं स्थानों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जहां जीत की संभावना है.

राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि निकायों में भाजपा-कांग्रेस में सीधी टक्कर रही है, लेकिन इस बार क्षेत्रीय दलों से कड़ी चुनौती मिलेगी. कई निकायों में क्षेत्रीय दल दोनों प्रमुख दलों का गणित बिगाड़ सकते हैं. परिणाम के बाद ही साफ होगा कि जनता ने क्षेत्रीय दलों पर कितना भरोसा जताया है.

पढ़ें: शेखावत को देख छलक पड़े कार्यकर्ता के आंसू, मंत्री ने लगाया गले, बोले- महत्वकांक्षा सबको होनी चाहिए

बीएपी ने बढ़ाई भाजपा-कांग्रेस की परेशानी: सबसे ज्यादा उत्सुकता वागड़ अंचल में है, जहां भारत आदिवासी पार्टी ने अधिकांश निकायों में प्रत्याशी खड़े किए हैं. बीएपी ने आदिवासी अंचल में 107 प्रत्याशी उतारे हैं. इस पार्टी ने बांसवाड़ा में 20, गढ़ी में 12, कुशलगढ़ में 7, डूंगरपुर में 12, सागवाड़ा में 14, उदयपुर में 9, सलूंबर में 3, प्रतापगढ़ में 6 और धरियावद में 10 प्रत्याशी खड़े किए हैं. सांसद राजकुमार रौत ने उम्मीद जताई कि पूरे अंचल में उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी. अंचल में पार्टी के चार विधायक और एक सांसद हैं.

बसपा ने उतारे 300 से ज्यादा प्रत्याशी: बसपा ने 300 से ज्यादा प्रत्याशी उतारे हैं. प्रदेशाध्यक्ष सुमरत सिंह का कहना है कि पूरे प्रदेश में जनाधार है, लेकिन फोकस पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी पर है. शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू, चूरू में विधायक जीतते रहे हैं. इसके अलावा दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, जयपुर ग्रामीण के निकायों में दमखम से प्रत्याशी उतारे हैं. एससी-एसटी और माइनॉरिटी बहुल सीटों पर ज्यादा प्रत्याशी दिए हैं, बड़ी संख्या में जीतकर आएंगे.