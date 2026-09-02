ETV Bharat / state

निकाय चुनाव 2026: क्षेत्रीय दलों की एंट्री से बढ़ी भाजपा-कांग्रेस की टेंशन, 10,245 वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबला

309 निकायों के 10,245 वार्डों के चुनाव में बसपा, आप, आरएलपी, बीएपी, माकपा, एआईएमआईएम ने प्रत्याशी उतार कर भाजपा-कांग्रेस का गणित बिगाड़ने की चुनौती दी.

Local Body Election 2026
राजस्थान में नगर निकाय चुनाव (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2026 at 3:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रदेश के 309 नगर निकायों के 10,245 वार्डों के लिए हो रहे चुनाव में सत्ताधारी भाजपा और प्रमुख विपक्षी कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दल भी भाग्य आजमा रहे हैं. क्षेत्रीय दलों ने प्रत्याशी उतार कर दोनों दलों की परेशानी बढ़ा दी है. बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, एआईएमआईएम, माकपा और भारत आदिवासी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं. खासकर जाट, दलित, आदिवासी और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में प्रत्याशी उतार कर चुनौती दी गई है.

हालांकि, नाम वापसी के बाद ही फाइनल स्थिति सामने आएगी, लेकिन क्षेत्रीय दलों का दावा है कि उनका एक भी प्रत्याशी नाम वापस नहीं लेगा. कई निकायों में भाजपा-कांग्रेस को कड़ी चुनौती मिल सकती है. इन नेताओं का कहना है कि उन्हीं स्थानों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जहां जीत की संभावना है.

राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि निकायों में भाजपा-कांग्रेस में सीधी टक्कर रही है, लेकिन इस बार क्षेत्रीय दलों से कड़ी चुनौती मिलेगी. कई निकायों में क्षेत्रीय दल दोनों प्रमुख दलों का गणित बिगाड़ सकते हैं. परिणाम के बाद ही साफ होगा कि जनता ने क्षेत्रीय दलों पर कितना भरोसा जताया है.

पढ़ें: शेखावत को देख छलक पड़े कार्यकर्ता के आंसू, मंत्री ने लगाया गले, बोले- महत्वकांक्षा सबको होनी चाहिए

बीएपी ने बढ़ाई भाजपा-कांग्रेस की परेशानी: सबसे ज्यादा उत्सुकता वागड़ अंचल में है, जहां भारत आदिवासी पार्टी ने अधिकांश निकायों में प्रत्याशी खड़े किए हैं. बीएपी ने आदिवासी अंचल में 107 प्रत्याशी उतारे हैं. इस पार्टी ने बांसवाड़ा में 20, गढ़ी में 12, कुशलगढ़ में 7, डूंगरपुर में 12, सागवाड़ा में 14, उदयपुर में 9, सलूंबर में 3, प्रतापगढ़ में 6 और धरियावद में 10 प्रत्याशी खड़े किए हैं. सांसद राजकुमार रौत ने उम्मीद जताई कि पूरे अंचल में उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी. अंचल में पार्टी के चार विधायक और एक सांसद हैं.

बसपा ने उतारे 300 से ज्यादा प्रत्याशी: बसपा ने 300 से ज्यादा प्रत्याशी उतारे हैं. प्रदेशाध्यक्ष सुमरत सिंह का कहना है कि पूरे प्रदेश में जनाधार है, लेकिन फोकस पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी पर है. शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू, चूरू में विधायक जीतते रहे हैं. इसके अलावा दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, जयपुर ग्रामीण के निकायों में दमखम से प्रत्याशी उतारे हैं. एससी-एसटी और माइनॉरिटी बहुल सीटों पर ज्यादा प्रत्याशी दिए हैं, बड़ी संख्या में जीतकर आएंगे.

माकपा ने उतारे 190 प्रत्याशी: माकपा ने 190 प्रत्याशी उतारे हैं. सांसद अमराराम का कहना है कि जीत की उम्मीद वाली सीटों पर ही जिताऊ प्रत्याशी उतारे हैं. नोखा नगर पालिका के सभी 45 वार्डों में, डूंगरगढ़ में 21, सीकर नगर परिषद में 19, नोहर में 8 प्रत्याशी उतारे हैं. इसके अलावा डूंगरपुर, उदयपुर, सलूंबर, प्रतापगढ़, नागौर, झुंझुनू में भी प्रत्याशी हैं. जयपुर नगर निगम में तीन सीटों पर प्रत्याशी दिए हैं.

यह भी पढ़ें: निकाय चुनाव: दावेदारों की रायशुमारी बनी खानापूर्ति, प्रत्याशी चयन में विधायकों को फ्री हैंड, हारे हुए नेताओं के क्षेत्र में दखल

आप ने 330 प्रत्याशी उतारे: आम आदमी पार्टी ने नगर निकायों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं. पार्टी ने पूरे प्रदेश में 330 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं. आम आदमी पार्टी ने 12 जिला परिषद में सभी 60 वार्डों में, झालरापाटन के 20 में से 16 और पिड़ावा के 20 में से 12 वार्डों में प्रत्याशी दिए हैं. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में से 36 में प्रत्याशी उतारे हैं. प्रदेश चुनाव प्रभारी देवेंद्र शास्त्री ने कहा कि जनता आप को भाजपा-कांग्रेस के विकल्प के तौर पर देख रही है.

आरएलपी की जाटलैंड पर नजर: आरएलपी ने 200 प्रत्याशी उतारे हैं. जाटलैंड माने जाने वाले सीकर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू के निकायों में प्रत्याशी उतारे हैं. जयपुर जिले के बगरू, फागी और दूदू में भी प्रत्याशी दिए हैं. नेता लादूराम गोदारा का कहना है कि कई निकायों में मजबूत स्थिति है.

यह भी पढ़ें: टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में बवाल: तिवाड़ी बोले- मुझे हराने वालों को टिकट दिया, खमियाजा भुगतना पड़ेगा

एआईएमआईएम ने 18 प्रत्याशी उतारे: असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 18 प्रत्याशी उतारे हैं. जयपुर नगर निगम में 5, जोधपुर में 2, पाली में 1 प्रत्याशी दिया है. प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूखान का कहना है कि जीत की संभावना वाली सीटों पर ही प्रत्याशी दिए हैं. आने वाले दिनों में बड़े नेता प्रचार करेंगे.

TAGGED:

REGIONAL PARTIES FIELD CANDIDATES
CANDIDATES IN 309 URBAN BODIES
BJP CONGRESS FACE CHALLENGES
क्षेत्रीय दल
LOCAL BODY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.