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हरियाणा में निकाय चुनाव की जंग: कैसी है राजनीतिक पार्टियों की तैयारी? कड़े मुकाबले के आसार

सभी दलों ने उतारे उम्मीदवार: इस बार हरियाणा के निकाय चुनावों में सभी दल चुनाव सिंबल पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं. वहीं सब्जी दलों ने मेयर पद और पार्षद पदों के लिए अपने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं. इसके साथ ही सभी दलों ने अपनी अपनी चुनावी रणनीति भी तैयार कर ली है. जल्द ही सभी दल नगर निगम चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र को भी जारी कर लेंगे. वहीं सत्ताधारी दल किसी भी तरह से चुनाव को हल्के में नहीं ले रहा है. उसने भी अपनी पूरी ताकत इन चुनावों के लिए झोंक दी है. वहीं इन चुनावों को लेकर सभी दलों की बैठकों का दौर भी जारी है.

पंचकूला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम का दंगल: वैसे तो हरियाणा में तीन निगम के चुनाव के साथ नगर परिषद और कुछ पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदान होना है. लेकिन इन में सबसे अहम चुनाव तीन नगर निगमों पंचकूला, अंबाला और सोनीपत का है. क्योंकि इन तीनों के तहत प्रदेश के तीन बड़े शहर तो आते ही हैं. वहीं मेयर पद के लिए सीधा चुनाव होता है. इन तीन में से पिछले निगम चुनावों में सिर्फ पंचकूला में बीजेपी का मेयर था. जबकि सोनीपत में कांग्रेस का मेयर था. हालांकि बाद में वे बीजेपी में शामिल होकर विधायक बने. जिसके बाद सोनीपत में बीजेपी का मेयर बना. वहीं अंबाला में शक्ति रानी शर्मा अपनी खुद की पार्टी से चुनाव लड़कर मेयर बनी थी. हालांकि बाद में वो भी बीजेपी में शामिल हुई और विधायक बन गई. फिर उपचुनाव में यहां भी मेयर बीजेपी की बनी थी.

निकाय चुनाव, सभी दलों ने ठोकी ताल: हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद अब तीन नगर निगमों के साथ कुछ पंचायतीराज संस्थाओं के पदों के लिए हो रहा ये चुनाव सभी दलों के लिए बड़ा चुनाव है. इसलिए सभी दलों ने इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है. सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ हो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी मैदान में उतर गई है. ऐसे में ये चुनाव भी दिलचस्प हो गए हैं. वहीं मौजूदा सीएम नायब सैनी के लिए भी राज्यसभा चुनाव के बाद ये चुनाव एक बड़ी चुनौती के तौर पर भी देखा जा सकता है.

नगर निकाय और पंचायत चुनाव: हरियाणा में निकाय चुनाव के तहत अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगमों के महापौरों और पार्षदों के साथ-साथ रेवाड़ी नगर परिषद तथा सांपला, धारूहेड़ा एवं उकलाना नगर पालिकाओं के अध्यक्षों व सभी वार्डों के सदस्यों के लिए आम चुनाव होने हैं. इसके साथ टोहाना, झज्जर, राजौंद, तरावड़ी, कनीना और साढौरा की नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के विभिन्न वार्डों की 6 रिक्त सीटों पर सदस्यों के लिए उप चुनाव भी होना है. पंचायती राज संस्थाओं के तहत हिसार के ग्राम पंचायत मंडी आदमपुर और जवाहर नगर तथा कैथल के गोविंदपुरा और पोलड़ में आम चुनाव होंगे. जबकि प्रदेश की अन्य 528 खाली सीटों (पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद) पर उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

चंडीगढ़: हरियाणा में 10 मई को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है. 13 मई को चुनाव का रिजल्ट घोषित होगा. पंचकूला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम में भी चुनाव होना है. इन तीनों निगमों के चुनाव में प्रदेश के सभी मुख्य राजनीतिक दलों ने ताल ठोकी है. सत्ताधारी बीजेपी के सामने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, इनेलो और आप पार्टी चुनावी में मैदान में है. विधानसभा के बाद ये प्रदेश का बड़ा चुनाव है. ऐसे में ये चुनाव सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? किन मुद्दों पर विपक्षी दल इन चुनावों को लड़ रहे हैं? क्या इन चुनावों में बीजेपी आसानी से विपक्ष को मात दे पाएगी?

इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे सियासी दल! एक तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी अपनी सरकार के विकास कार्यों और जनता के लिए बनाई गई योजनाओं को लेकर चुनावी मैदान में उतर रही है. वहीं विपक्ष दलों ने भी चुनाव के लिए अपनी रणनीति को तैयार कर रखा है. विपक्षी दल निकायों में फैले भ्रष्टाचार, सड़क, नाली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं. यानी एक तरफ सरकार अपने कार्यों तो वहीं निकायों के तहत आने वाले क्षेत्रों की बदहाली की स्थिति को लेकर विपक्ष आय सरकार आमने सामने होंगे. यानी सरकार के लिए ये चुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं होगा.

सीएम नायब सैनी ने किया जीत का दावा: हरियाणा के सीएम नायब सैनी निकाय चुनाव में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं. उन्होंने कहा कि तीनों निगमों के मेयर, एक नगर परिषद चेयरमैन, तीन नगर पालिकाओं चेयरमैन चुनाव बीजेपी जीतेगी. "डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन में तब्दील होगी. पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास की जो गति चली है, हरियाणा में हमारी डबल इंजन की सरकार उनको धरातल पर उतरने का काम कर रही है. वहीं निकायों में भी हम विकास की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे. पिछले ग्यारह साल में हरियाणा गति से बदला है."

दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर लगाए आरोप: इधर कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि उनकी पार्टी स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है. "बीजेपी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है. प्रदेश के हर कॉर्पोरेशन में बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं. सफाई की व्यवस्था और कानून की व्यवस्था हर शहर उसकी मार झेल रहा है. लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार का उसकी तरफ ध्यान नहीं है. महिलाओं को गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. सड़कों और सीवरेज की हालत खराब है. इन सभी मुद्दों को लेकर पार्टी घोषणा पत्र जारी कर रही है और हमें उम्मीद है कि पार्टी का अच्छे से अच्छा प्रदर्शन इन चुनाव में रहेगा."

इस बार ये होगा खास (Etv Bharat)

आप ने भी की निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी: हरियाणा आप के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा "आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि पंचकूला, अंबाला और सोनीपत तीनों नाग निगमों के चुनाव लड़ेंगे. हम मेयर और पार्षदों का चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे. निगमों में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, शहरों में फैले कूड़े की व्यवस्था को ठीक करेंगे, नालियों की व्यवस्था को ठीक करेंगे, सड़कों को ठीक करेंगे. निगम के अंदर आने वाले अस्पतालों और स्कूलों की व्यवस्था बिना किसी ठीक करेंगे. जो जनता का पैसा लुट में जा रहा है सौ प्रतिशत वहां की जनता के विकास के लिए खर्च किया जाएगा."

इनेलो भी चुनावी मैदान में उतरी: वहीं इंडियन नेशनल लोकदल भी इन चुनावों को लड़ने के लिये पूरी तरह मैदान में है. पार्टी ने इसको लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला के मुताबिक पार्टी तीनों निगमों में अपने प्रत्याशी उतार रही है. यानी अब लड़ाई चार प्रमुख दलों के बीच होने से ये चुनाव काफी रोचक हो गए हैं.

क्या कहते हैं निकाय चुनाव को लेकर जानकार? इन चुनाव को लेकर राजनीतिक विश्लेषक धीरेंद्र अवस्थी ने कहा कि "वैसे तो इन चुनावों में सत्ताधारी दल के ही जीत के ज्यादातर चांस होते हैं, लेकिन सभी दल सिंबल पर ये चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में ये चुनाव दिलचस्प रहेगा. इसकी उम्मीद की जा सकती है. सभी दल अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में आम जनता से जुड़े मुद्दे लेकर जा रहे हैं. ऐसे में विपक्षी पार्टियों को क्या हासिल होता है? ये देखना भी दिलचस्प रहेगा. हालांकि सत्ता पक्ष की स्थिति इन चुनावों में मजबूत रहती है, लेकिन विपक्ष खासतौर पर नजर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर रहेगीं.

स्थानीय मुद्दे रहेंगे हावी: इधर वरिष्ठ पत्रकार राजेश मोदगिल ने कहा "ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होता है. वहीं ज्यादातर जिस दल की सरकार प्रदेश मैं रहती है उसके उम्मीदवार ही इन चुनावों में ज्यादा जीतकर आते हैं. हालांकि वे कहते हैं कि सभी प्रमुख दलों के मैदान में होने से मुकाबला इस बार दिलचस्प देखने को मिल सकता है. क्योंकि सभी विपक्षी दल सिंबल पर ये चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए वे इन चुनावों को हल्के में नहीं लेंगे."

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