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हसदेव अरण्य पर विपक्ष फैला रहा झूठ, कांग्रेस अंदरुनी गुटबाजी का शिकार: गुरु खुशवंत साहेब

पलारी नगर पंचायत चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन, मंत्रियों और दिग्गज नेताओं का लगा नगर में जमावड़ा.

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गुरु खुशवंत साहेब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 5:10 PM IST

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बालोद: हसदेव के जंगल को मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है. हसदेव जंगल के स्रोतों पर हजारों परिवार आश्रित हैं. हसदेव के जंगल से पूरे छत्तीसगढ़ को फ्रेश ऑक्सीजन तो मिलता ही है, पानी की प्रचुर मात्रा भी यहां नदियों से होकर गुजरती है. हसदेव में जंगल की कटाई को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी हुआ. कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे पर अब भी आमने-सामने हैं. स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है.

स्थानीय चुनाव में हसदेव बड़ा मुद्दा

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि हंसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई को लेकर विपक्ष के पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो जनता के बीच लगातार झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रही है. मंत्री ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, वे पहले अपनी लड़ाई सुलझा लें, उसके बाद गंभीर मुद्दों पर बात करें. गौरतलब है कि पलारी नगर पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति (SC) मतदाताओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रूप से मंत्री गुरु खुशवंत साहेब को मोर्चे पर उतारा है.

गुरु खुशवंत साहेब (ETV Bharat)


मंत्री जी का वार्डों में जनसंपर्क

चुनाव प्रचार के दौरान मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने पलारी नगर के वार्ड क्रमांक 3 और वार्ड क्रमांक 15 में स्थानीय भाजपा नेताओं और भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ सघन जनसंपर्क किया. मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कांग्रेस के भीतर चल रहे विवादों पर तंज कसा. मंंत्री ने कहा कि कांग्रेस में जो आंतरिक विवाद चल रहा है, कांग्रेसी पहले उसे सुलझाएं। उनके पास सरकार को घेरने का कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए वे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं.

चुनावी शोर का आखिरी दिन

पलारी नगर पंचायत चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन होने के कारण नगर में मंत्रियों और दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा रहा. चुनावी रण को जीतने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. अंतिम दिन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनोखे रंग देखने को मिले, जहां कहीं पारंपरिक नाच-गाने तो कहीं देशभक्ति और क्षेत्रीय संगीत के माध्यम से वोटर्स को रिझाने का प्रयास किया गया.

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