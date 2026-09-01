ETV Bharat / state

निकाय चुनाव: भवानीमंडी में पूर्व चेयरमैन रामलाल भाजपा छोड़ कांग्रेस में, झालरापाटन में 6 कांग्रेसी पार्षद 'आप' में शामिल

आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस पार्षद ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: निकाय चुनाव में नामांकन का शोर थम गया, लेकिन भाजपा-कांग्रेस में कलह, बागियों का खौफ और उम्मीदवारों में असमंजस बरकरार है. भवानीमंडी में पूर्व चेयरमैन रामलाल गुर्जर और पिंकी गुर्जर भाजपा छोड़ कांग्रेस में गए, तो झालरापाटन में कांग्रेस के छह पार्षद आप में शामिल हो गए. टिकट वितरण को लेकर घमासान अंतिम दिन खुलकर सामने आया. कई दावेदारों ने पार्टी का दामन छोड़ बागी बनकर अधिकृत प्रत्याशियों के सामने ताल ठोक दी. बगावत का खौफ इस कदर हावी रहा कि कई वार्डों में देर रात तक तस्वीर साफ नहीं हो सकी, दावेदार असमंजस में रहे और दोनों दलों के जिलाध्यक्षों ने मौन धारण कर लिया.सबसे पहले भवानीमंडी नगरपालिका में नई तस्वीर सामने आई, जब भाजपा से पूर्व चेयरमैन रामलाल गुर्जर और पिंकी गुर्जर ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया. पढ़ें: भीलवाड़ा में अटके कांग्रेस के 17 सिंबल, RO ने कहा- देरी से पहुंचे इसलिए किया इनकार...बाड़मेर में उपसभापति का कांग्रेस से इस्तीफा झालरापाटन में कांग्रेस के छह पार्षद आप में: टिकट वितरण से नाराज कांग्रेस के छह निवर्तमान पार्षद नदीम मंसूरी, अशोक पुष्पद, शकील अहमद, गीता कुमारी, मंगल गुर्जर और राजेश बैरवा ने कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया. छह पार्षदों के एक साथ पाला बदलने से नए सियासी समीकरण बन गए हैं. कांग्रेस के सामने अब अपने ही पुराने पार्षदों के प्रभाव वाले वार्डों में नुकसान रोकने की चुनौती है. झालावाड़ नगर परिषद में दोनों पार्टियों ने कई वार्डों में बागियों के डर से दो-दो नामांकन भरवाए, ताकि बागियों की संख्या कम की जा सके, जिसके बाद एक ही दल से दो-दो दावेदारों के नामांकन ने संगठन की चिंता बढ़ा दी. टिकट की उम्मीद लगाए कई दावेदारों ने आशंका के बीच निर्दलीय या वैकल्पिक प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया.