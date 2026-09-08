निकाय चुनाव 2026: बूंदी के नैनवां में देवरानी vs जेठानी, घर में रिश्ता, चुनाव में टक्कर, 952 वोटर तय करेंगे जीत
दोनों प्रत्याशी अपने-अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं के घर पहुंच रही हैं.
Published : September 8, 2026 at 1:34 PM IST
बूंदी: जिले के नैनवां नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है. यहां मुकाबला किसी बाहरी से नहीं, बल्कि एक ही परिवार की देवरानी-जेठानी के बीच है. जेठानी मोनिका मारवाड़ा कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं, तो देवरानी नीतू मारवाड़ा भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय ताल ठोक रही हैं. परिवार का कहना है कि यह रिश्तों की नहीं, विचारधारा की लड़ाई है. दोनों घर में सामान्य रूप से मिलती-जुलती हैं, लेकिन चुनावी चौपाल पर आमने-सामने हैं. वार्ड में कुल 952 मतदाता हैं, जो इस अनोखे मुकाबले का फैसला करेंगे. कागजों पर मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि भाजपा ने यहां वैशाली को टिकट दिया है. लेकिन चर्चा में सिर्फ देवरानी-जेठानी हैं. दोनों शिक्षित हैं और विकास के एजेंडे पर वोट मांग रही हैं. 11 सितंबर को मतदान होना है और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी व विधायक अशोक चांदना ने भी प्रचार तेज कर दिया है.
रिश्ते अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह: वार्ड-4 में देवरानी-जेठानी का आमना-सामना होने के बाद पूरे नैनवां में यह मुकाबला चर्चा का विषय बना हुआ है. दोनों प्रत्याशी अपने-अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं के घर पहुंच रही हैं. कहीं विकास के मुद्दे पर वोट मांगे जा रहे हैं तो कहीं राजनीतिक दलों की विचारधारा और स्थानीय समीकरणों को लेकर चर्चा हो रही है. दिलचस्प यह है कि चुनावी मैदान में भले ही दोनों एक-दूसरे की प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन परिवार के स्तर पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है.
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भाजपा से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय उतरी: नीतू मारवाड़ा के पति अंकित मारवाड़ा ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच सामान्य पारिवारिक संबंध हैं और एक-दूसरे के यहां आना-जाना भी है. उनके अनुसार चुनाव में मतदाता अपने विवेक से फैसला करेंगे और चुनावी प्रतिस्पर्धा को पारिवारिक विवाद से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. निर्दलीय प्रत्याशी नीतू मारवाड़ा ने इस बार भाजपा से टिकट मांगा था. उनके पति अंकित मारवाड़ा के अनुसार वार्ड से नीतू का टिकट के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया. इसके बाद समर्थकों और वार्डवासियों से मिले समर्थन के आधार पर नीतू ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया.
टिकट वितरण से नाराजगी: अंकित का कहना था कि उनका परिवार लंबे समय से भाजपा की विचारधारा से जुड़ा रहा है. उन्होंने बताया कि जनसंघ के समय से ही परिवार की राजनीतिक निष्ठा भाजपा के साथ रही है. वर्ष 1990 से 1995 तक उनकी माता मुना देवी भाजपा के टिकट पर वार्ड पार्षद निर्वाचित हुई थीं और बाद में मेला संयोजक की जिम्मेदारी भी संभाली. अंकित ने भाजपा टिकट वितरण को लेकर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि परिवार की लंबे समय की राजनीतिक सक्रियता के बावजूद टिकट नहीं दिया गया और किसी बाहरी व्यक्ति को मौका मिला.
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जेठानी कांग्रेस से मैदान में: इधर, कांग्रेस ने मोनिका मारवाड़ा को वार्ड-4 से प्रत्याशी बनाया है. मोनिका के पति विनोद मारवाड़ा व्यापारी हैं और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े बताए जाते हैं. मोनिका बीकॉम शिक्षित हैं और उनके तीन पुत्र हैं. मोनिका का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने चयन प्रक्रिया के बाद उन्हें प्रत्याशी बनाया है. उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता वार्ड और कस्बे के चौमुखी विकास की है.
दोनों बहुएं शिक्षित: वार्ड-4 की ये दोनों प्रत्याशी ग्रेज्युएट हैं और अपने-अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ चुनाव मैदान में सक्रिय हैं. दोनों प्रत्याशियों का कहना है कि वार्ड के विकास और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देना उनके चुनावी एजेंडे में है. यहां भाजपा ने वैशाली को अपना प्रत्याशी बनाया है. ऐसे में चुनावी गणित कागजों पर त्रिकोणीय मुकाबले का संकेत देता है. वार्ड में राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र फिलहाल देवरानी नीतू और जेठानी मोनिका ही बनी हुई हैं.
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वार्ड नंबर 4 में कुल 952 मतदाता हैं. यही मतदाता तय करेंगे कि चुनावी मुकाबले में जेठानी मोनिका मारवाड़ा बाजी मारती हैं, देवरानी नीतू मारवाड़ा जीत दर्ज करती हैं या भाजपा की वैशाली दोनों के बीच अपनी जगह बनाने में सफल होती हैं.
चांदना और सैनी का जनसंपर्क: नैनवां में 11 सितंबर को होने वाले मतदान से पहले चुनाव प्रचार अब तेज हो गया है. कांग्रेस और भाजपा के नेता भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पूरी ताकत लगा रहे हैं. पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी और पूर्व मंत्री एवं मौजूदा कांग्रेस विधायक अशोक चांदना समेत दोनों दलों के नेता क्षेत्र में जनसभाओं और जनसंपर्क के जरिए अपने-अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं.