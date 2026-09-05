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local body election 2026: कांग्रेस नेताओं ने किया भाजपा बोर्ड की अनियमितताओं की जांच का वादा, सीएम के दौरे पर कही ये बात

अलवर: नगर निगम अलवर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को घोषणा पत्र जारी किया. राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर भाजपा बोर्ड द्वारा नगर निगम में की गई अनियमितताओं की जांच करवाई जाएगी. बदहाल सफाई व्यवस्था को सुधारा जाएगा. सिंह ने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए वादे केवल कांग्रेस के वादे नहीं बल्कि जनता की मांग और शहरवासियों की समस्याओं से जुड़े मुद्दे हैं. इसे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जनता से संवाद कर समस्याओं को समझने के बाद तैयार किया है.

कांग्रेस महा​सचिव सिंह ने कहा कि सबसे पहला मुद्दा भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम का शासन देना है. भाजपा के पिछले बोर्ड के दौरान सफाई व्यवस्था से लेकर मशीनों और उपकरणों की खरीद तक में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, यदि निगम का पैसा सही तरीके से खर्च हो तो कई विकास कार्य बेहतर हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र को केवल चुनावी दस्तावेज नहीं मानती, बल्कि प्रत्येक बिंदु को पूरा करने की जिम्मेदारी भी लेती है.

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भाजपा प्रत्याशियों से जनता पूछ रही सवाल: सिंह ने आरोप लगाया कि अलग-अलग मोहल्लों में भाजपा प्रत्याशियों और नेताओं को जनता के सवालों का सामना करना पड़ रहा है. जनता को सवाल पूछने का अधिकार है और पिछले वर्षों में नगर परिषद व नगर निगम में भाजपा का बोर्ड रहा है तो उसे अपने काम का हिसाब देना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले करीब 20 वर्षों में भाजपा के निकाय बोर्ड ने अलवर के लिए ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है, जिसे उपलब्धि के रूप में रख सकें?.

डबल इंजन की सरकार, भ्रष्टाचार चार इंजन का: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सत्ता में आने पर सबसे पहला काम नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का होगा. भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की बात होती है, लेकिन अलवर में चार इंजन का भ्रष्टाचार चल रहा है. सफाई व्यवस्था, कचरा पात्र, ऑटो टिपर और जेसीबी सहित विभिन्न कार्यों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है. सरकार बनने पर इन सभी मामलों की जांच कराई जाएगी और गड़बड़ी सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी.