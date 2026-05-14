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सुल्तानपुर जामा मस्जिद मीनार ऊंचाई प्रकरण, सोशल मीडिया पर फिर उठा विवाद, प्रशासन ने लिया जायजा

लक्सर: हरिद्वार के लक्सर में निर्माणाधीन मस्जिद पर फिर विवाद शुरू हो गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में मीनार की ऊंचाई को लेकर दावा किया गया. जिसके बाद लक्सर एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे और मस्जिद से जुड़े लोगों के साथ मीनार की जांच की. फिलहाल मस्जिद का निर्माण रुका हुआ है.

मामले के मुताबिक, 2020 में लक्सर के सुल्तानपुर में पुरानी जामा मस्जिद की जगह नई बड़ी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हुआ. इस बीच 2025 में मस्जिद की मीनार की ऊंचाई को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया. वीडियो में मीनार की अधिक ऊंचाई को लेकर दावा किया गया. मुख्यमंत्री धामी ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले पर जांच के आदेश दिए.

उस दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी. प्रशासन द्वारा बताया गया कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से मस्जिद का नक्शा पास नहीं है. अब एक साल बाद फिर सोशल मीडिया पर मस्जिद की मीनार का निर्माण कार्य जारी रहने की खबर फैली तो एसडीएम अनिल शुक्ला और क्षेत्राधिकारी देवेंद्र नेगी पुलिस टीम के साथ सुल्तानपुर पहुंचकर मामले की जांच की.