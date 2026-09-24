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EMI न चुकाने पर रिकवरी एजेंट धमका नहीं सकता, घर आने का भी नियम, जान लीजिए RBI की गाइडलाइन

एक्सपर्ट से समझिए क्या है नियम? हमने इस विषय पर डीसीपी साउथ आईपीएस मोहम्मद मुश्ताक ने विस्तृत बात की ओर नियमों को समझने की कोशिश की. उन्होंन ईटीवी को बताया कि लोन की रकम बकाया होना अपने आप में अपराध नहीं है और बैंक या फाइनेंस कंपनी को बकाया रकम वसूलने का अधिकार तो है लेकिन वसूली के लिए अपनाया जाने वाला तरीका कानून के दायरे में होना चाहिए. उन्होंने बताया कि अगर कोई रिकवरी एजेंट धमकी देता है, मारपीट करता है, किसी व्यक्ति को जबरन अपने साथ ले जाता है या बंधक बनाता है तो पुलिस ऐसे मामले को सिर्फ लोन रिकवरी का विवाद मानकर नहीं छोड़ सकती. घटना की शिकायत मिलने पर इसमें शामिल लोगों की भूमिका और पूरे घटनाक्रम की जांच की जाती है अपराध साबित होने पर पुलिस कार्रवाई भी करेगी.

दूसरे मामले में परिवार ने आरोप लगाया कि लोन की वसूली को लेकर घर पहुंचे रिकवरी एजेंट ने बुजुर्ग को धमकी दी जिससे 55 वर्षीय अबरार अली तनाव में आ गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इन दोनों मामलों की जांच अपने-अपने स्तर पर चल रही है, लेकिन इन घटनाओं ने यह सवाल जरूर खड़ा किया है कि बैंक का पैसा वसूलने के लिए रिकवरी एजेंट आखिर कहां तक जा सकता है.

आपराधिक घटनाओं के बीच नियमों को समझना जरूरी रिकवरी एजेंट के लिए नियम व उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर चर्चा इसलिए भी जरूरी हो गई है क्यों कि राजधानी लखनऊ में पिछले दिनों सामने आए दो मामलों ने लोन की वसूली के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. एक मामले में बकाया किस्त की वसूली के नाम पर युवक को जबरन अपने साथ ले जाने और उसके साथ मारपीट करने सहित जबरन खून बेचने का मामला सामने आया जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेजा है.

लखनऊ: लोन की किस्त समय पर नहीं चुकाने पर बैंक या फाइनेंस कंपनी को अपना पैसा वापस मांगने का अधिकार है. नियमों के तहत बैंक ग्राहक को नोटिस भेज सकता है किस्त जमा करने के लिए कह सकता है और लोन एग्रीमेंट के मुताबिक कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है लेकिन लोन की EMI बाउंस होने का मतलब यह नहीं है कि रिकवरी एजेंट ग्राहक को धमका सकता है, गालियां दे सकता है, मारपीट कर सकता है या जबरन अपने साथ उठा कर ले जा सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक ने रिकवरी एजेंटों के लिए पहले से नियम तय कर रखे हैं और अब इनमें और बदलाव किए गए हैं. आरबीआई द्वारा बनाए गए नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे.

रिकवी एजेंट ये नहीं कर सकते

मोहम्मद मुस्ताक ने बताया कि RBI के मौजूदा नियमों के मुताबिक बैंक, NBFC और उनके रिकवरी एजेंट कर्ज वसूली के दौरान किसी भी तरह की मौखिक या शारीरिक धमकी या उत्पीड़न नहीं कर सकते है. ग्राहक को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करना, उसके परिवार, दोस्तों या परिचितों की निजता में दखल देना, धमकी भरे या गुमनाम फोन करना, अनुचित संदेश भेजना और लगातार फोन करके परेशान करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है ओर ऐसा करना अपराध हो सकता है. आरबीआई की गाइडलाइन के तहत बकाया लोन की वसूली के लिए सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद संपर्क करने पर भी रोक है.



नए नियमों में स्थिति स्पष्ट

मोहम्मद मुस्ताक ने बताया कि 2027 से रिकवरी की पूरी प्रक्रिया को लेकर RBI ने नियमों में और स्पष्टता कर दी है। 6 अगस्त 2026 को जारी संशोधित निर्देश 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे. आरबीआई के नए प्रावधानों के तहत बैंक और NBFC को अपनी स्पष्ट रिकवरी पॉलिसी बनानी होगी. इस पॉलिसी में यह तय करना होगा कि रिकवरी की प्रक्रिया कब शुरू होगी, बकाया अधिक होने पर किस तहर से पैसे वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी. साथ ही आर्थिक परेशानी में फंसे ग्राहक के समाधान के विकल्पों की भी व्यवस्था स्पष्ट करनी होगी. साथ ही रिकवरी एजेंसी की नियुक्ति, उसकी जांच, निगरानी और नियम तोड़ने पर कार्रवाई की व्यवस्था भी पॉलिसी में शामिल करनी होगी.

आरबीआई के नियम जरूर जानिए. (etv bharat gfx)

डीसीपी मोहम्मद मुश्ताक के मुताबिक आरबीआई के नए नियमों के तहत रिकवरी एजेंट की जवाबदेही को और स्पष्ट किया गया है. उनके मुताबिक एजेंट की पहचान और उसके अधिकृत होने की जानकारी महत्वपूर्ण होगी. नए नियमों के तहत किसी ग्राहक के घर जाकर रिकवरी करने से पहले बैंक को ग्राहक को संबंधित रिकवरी एजेंसी की जानकारी कम से कम एक दिन पहले देनी होगी. एजेंट को बैंक या रिकवरी एजेंसी का पहचान पत्र, अधिकृत पत्र और बैंक की ओर से जारी नोटिस साथ रखना होगा.

नए नियमों के तहत 2027 से रिकवरी एजेंटों के प्रशिक्षण पर भी खास जोर दिया गया है. बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिकवरी एजेंसी ऐसे एजेंटों को ही लगाए जिनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी IIBF का निर्धारित प्रमाणपत्र हो. इसके साथ ही बैंक को एजेंटों के लिए आचार संहिता भी बनानी होगी और एजेंसी से यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके एजेंट उस आचार संहिता का पालन करें, जिससे उनके कृत आपराधिक न हो.

ये भी जान लें. (etv bharat)



कॉल की होगी निगरानी

नए नियमों के तहत एक और बड़ा बदलाव कॉल की निगरानी को लेकर किया गया है. नए नियमों के तहत बैंक को रिकवरी एजेंट की ओर से ग्राहक को किए गए कॉल की संख्या और समय का रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा. कॉल की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी रखनी होगी जिससे ये पता चल सके कि एजेंट का बात करने का लहजा कैसा था. यह रिकॉर्ड सामान्य तौर पर छह महीने तक सुरक्षित रखना होगा और अगर मामला अदालत में विचाराधीन है तो उसके निस्तारण तक रिकॉर्ड रखा जाएगा.





निजता का रखना होगा ध्यान

नए नियमों में ग्राहक की निजी जानकारी के इस्तेमाल पर भी सख्ती की गई है. बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिकवरी एजेंट को उतनी ही जानकारी दी जाए जितनी वसूली के काम के लिए जरूरी है। ग्राहक की निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए बैंक को व्यवस्था करनी होगी. सोशल मीडिया पर ग्राहक की निजी जानकारी, फोटो, वीडियो या ऑडियो डालकर दबाव बनाने जैसी कार्रवाई को भी सख्त तरीके से रोका गया है.

लोन रिकवरी के लिए गाइडनलाइन जरूर जानें. (etv bharat)

आरबीआई की गाइडलाइन के तहत 2027 से बैंक की रिकवरी पॉलिसी में यह भी व्यवस्था करनी होगी कि अगर बैंक या उसकी रिकवरी एजेंसी की गलत कार्रवाई से ग्राहक या गारंटर को नुकसान होता है तो मुआवजे का प्रावधान क्या होगा. यानी गलत तरीके से की गई रिकवरी कार्रवाई के नुकसान की जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था भी नए नियमों में शामिल की गई है. साथ में नए नियमों में यह भी साफ किया गया है कि बैंक अपने रिकवरी एजेंट को ऐसे लक्ष्य या प्रोत्साहन नहीं दे सकता जिससे वह कठोर या गलत तरीके अपनाने के लिए प्रेरित हो यानी ज्यादा वसूली का दबाव बनाकर एजेंट को धमकी या जबरदस्ती के रास्ते पर जाने की स्थिति पैदा नहीं की जानी चाहिए.



मोबाइल फोन की EMI को लेकर नए नियम

मोबाइल फोन की EMI नहीं चुकाने वालों के लिए भी नए नियमों में प्रावधान किया गया है. अगर बैंक ने मोबाइल की खरीद के लिए लोन दिया है तो कुछ निर्धारित परिस्थितियों में तकनीकी माध्यम से फोन की सुविधाओं को सीमित करने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इसके लिए लोन एग्रीमेंट में साफ प्रावधान और ग्राहक को पहले नोटिस देना जरूरी होगा. 30 दिन तक भुगतान बकाया रहने और नोटिस के बाद ही प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. जरूरी सुविधाएं जैसे इनकमिंग कॉल, SMS और इमरजेंसी SOS को बंद नहीं किया जा सकता. ग्राहक के कामकाज में पूरी तरह बाधा डालने वाली रोक भी नहीं लगाई जा सकती. इतना ही नहीं, अगर भुगतान होने के बाद बैंक की वजह से फोन की सुविधाएं समय पर बहाल नहीं होती हैं तो नए नियमों में 250 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजे का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा वितरित लोन की राशि तक होगी. साथ ही इस तकनीकी व्यवस्था के जरिए ग्राहक के कॉन्टैक्ट, SMS, कॉल लॉग, फोटो या लोकेशन हिस्ट्री जैसे निजी डेटा का इस्तेमाल रिकवरी के लिए नहीं किया जा सकता है.

इन्हें परेशान नहीं कर सकते हैं. (etv bharat)



जानें सुप्रिमकोर्ट ने क्या की टिप्पणी

अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने ईटीवी को बताया कि लोन रिकवरी के नाम पर बल प्रयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दे चुका है. एक मामले में कोर्ट ने रिकवरी एजेंटों के जरिए बल और बाहुबल के इस्तेमाल पर गंभीर आपत्ति जताई थी और कहा था कि बकाया वसूली के लिए कानून में तय प्रक्रिया ही अपनानी होगी. इसके बाद एक अन्य मामले में भी रिकवरी एजेंटों के व्यवहार और RBI के दिशा-निर्देशों के पालन पर जोर दिया गया है. 17 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने वाहन लोन की वसूली के एक मामले में फिर साफ किया कि बैंक और NBFC बलपूर्वक वाहन कब्जे में नहीं ले सकते है.

लोन वसूली के लिए नहीं बना सकते मानसिक दबाव. (etv bharat)

कोर्ट ने RBI की गाइडलाइन के प्रभावी पालन पर जोर देते हुए कहा कि वित्तीय संस्थाओं का वाहन पर कब्जे का अधिकार अनुबंध से आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अधिकार बिना सीमा के इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने रात में या बलपूर्वक वाहन कब्जे में लेने जैसे तरीकों पर कड़ी आपत्ति जताई और उचित नोटिस तथा कानूनी प्रक्रिया पर जोर दिया है.



रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं तो क्या करें?

डीसीपी साउथ मोहम्मद मुश्ताक ने कहा है कि दी कि अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब है और वह लोन की किस्त नहीं चुका पा रहा है तो सबसे पहले बैंक या फाइनेंस कंपनी से सीधे बातचीत करनी चाहिए. बैंक को अपनी स्थिति बताकर भुगतान के लिए उपलब्ध विकल्प, समय या समाधान की जानकारी लेनी चाहिए. अगर रिकवरी एजेंट लगातार धमका रहे हैं तो उनके फोन नंबर, कॉल की तारीख और समय सुरक्षित रखें. WhatsApp या SMS पर कोई धमकी आती है तो उसका स्क्रीनशॉट रखें। घर या ऑफिस आने की स्थिति में CCTV फुटेज उपलब्ध हो तो उसे सुरक्षित रखें.

ऐसे करें शिकायत. (etv bharat)

मुश्ताक के मुताबिक, ग्राहक को रिकवरी एजेंट से उसका नाम, एजेंसी का नाम और बैंक या फाइनेंस कंपनी की ओर से मिला अधिकृत पत्र मांगना चाहिए. किसी व्यक्ति के निजी खाते में पैसा भेजने या संदिग्ध लिंक से भुगतान करने के बजाय बैंक के अधिकृत माध्यम से ही भुगतान करना चाहिए. अगर एजेंट धमकी, मारपीट या जबरदस्ती करता है तो इसकी शिकायत पुलिस से करनी चाहिए. केवल इसलिए कि ग्राहक की EMI बकाया है, कोई व्यक्ति उसे कानून हाथ में लेकर परेशान नहीं कर सकता. उन्होंने यह भी सलाह दी कि बैंक या NBFC के शिकायत अधिकारी को लिखित शिकायत जरूर दी जाए और शिकायत की कॉपी अपने पास रखी जाए. अगर संबंधित संस्था से शिकायत का समाधान नहीं होता और पात्र मामले में निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं मिलता है तो RBI की शिकायत व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन अगर मामला धमकी, मारपीट, जबरन उठाने या बंधक बनाने तक पहुंच गया है तो पुलिस कार्रवाई भी जरूरी है.

आरबीआई के नियम जान लीजिए. (etv bharat gfx)



इसे समझना जरूरी

उनका कहना है कि लोन की किस्त नहीं चुका पाना और अपराध करना दो अलग-अलग बातें हैं. ग्राहक पर बकाया रकम चुकाने की जिम्मेदारी है, लेकिन बैंक या रिकवरी एजेंट को वसूली के नाम पर धमकी देने, मारपीट करने, सार्वजनिक बेइज्जती करने या जबरन किसी को अपने साथ ले जाने का अधिकार नहीं मिल जाता है. लखनऊ में सामने आए मामलों ने इसी फर्क को समझने की जरूरत है. एक तरफ बैंक और फाइनेंस कंपनियों का पैसा वापस पाने का अधिकार है, तो दूसरी तरफ ग्राहक की गरिमा, निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा भी जरूरी है. 2027 से लागू होने वाले RBI के नए नियम इसी रिकवरी प्रक्रिया को ज्यादा जवाबदेह, रिकॉर्ड आधारित और नियंत्रित बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव हैं.



2022 में आरबीआई ने बनाए थे नियम

डीसीपी साउथ मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि RBI ने 12 अगस्त 2022 को रिकवरी एजेंटों के व्यवहार को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की थी. इसके तहत बैंक, NBFC और उनके रिकवरी एजेंट कर्ज वसूली के दौरान किसी भी तरह की मौखिक या शारीरिक धमकी या उत्पीड़न नहीं कर सकते है.



ग्राहक को लगातार फोन करके परेशान करना, परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों की निजता में दखल देना, धमकी भरे या गुमनाम कॉल करना और सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए अनुचित संदेश भेजना भी प्रतिबंधित किया गया था. बकाया रकम की वसूली के लिए सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ग्राहक से संपर्क नहीं किया जा सकता.

क्या है नियम. (etv bharat gfx)

इसके साथ ही RBI ने बैंकों को अपने रिकवरी एजेंटों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और उनकी गलत कार्यप्रणाली के लिए जवाबदेही तय करने को कहा था. बाद के निर्देशों में डिजिटल लोन और रिकवरी एजेंटों से जुड़ी व्यवस्था को और स्पष्ट किया गया. अब 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले संशोधित प्रावधानों में रिकवरी एजेंट की पहचान, पहले से सूचना, एजेंट के प्रमाणन, कॉल का रिकॉर्ड और रिकॉर्डिंग, निजी जानकारी की सुरक्षा तथा गलत रिकवरी कार्रवाई से हुए नुकसान की भरपाई के प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है.

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