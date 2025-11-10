ETV Bharat / state

लोन रिकवरी एजेंट्स ने किया 85 लाख का गबन, 6 गिरफ्तार

दुर्ग में प्राइवेट बैंक के लोन रिकवरी एजेंट्स ने राशि वसूलने के बाद खुद इस्तेमाल कर ली.मामले में छह लोगों की गिरफ्तारी हुई है.

Loan recovery agents embezzled
लोन रिकवरी एजेंट्स ने किया 85 लाख का गबन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 7:28 PM IST

3 Min Read
दुर्ग : दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र में 85 लाख रुपए के गबन का मामला उजागर हुआ है. बैंक के ऋण वसूली के लिए रखे गए 10 कर्मचारियों ने इस गबन को अंजाम दिया है. शिकायत के बाद पुलिस ने सभी 10 संग्रह कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है.

कहां का है मामला : मामला ईसाफ स्माल फायनेंस बैंक शाखा दुर्ग का है. बैंक ने 240 ग्राहकों को ऋण बांटा था. संग्रह कर्मचारियों ने ग्राहकों से रकम इकट्ठा कर स्वयं इस्तेमाल कर लिया. ऐसे में कुल 85 लाख रुपए की रकम का गबन हुआ. जिसके बाद रीजनल मैनेजर मोहित देशमुख ने पुलगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में हिरन बाई साहू, ग्राम चन्द्रखुरी सहित अन्य 239 ग्राहकों से ईसाफ बैंक के ऋण के रूप में सम्पूर्ण धन राशि लगभग 85 लाख रुपए ली गई थी. ऋण की रकम ईसाफ बैंक में जमा नहीं की गई. बैंक ने ऋण लेने वाले ग्राहकों से संपर्क साधा तो उन्होंने बताया कि वे रकम जमा कर चुके हैं.

बैंक की जांच में हुआ खुलासा : जब प्रबंधन ने जांच की तो पता चला कि राशि को संग्रह कर्मचारियों ने स्वयं उपयोग कर लिया है. जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में 10 संग्रह कर्मचारियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया. वहीं 6 की गिरफ्तारी हुई है.इसमें टीकाराम पाटले निवासी ग्राम लोरमी जिला मुंगेली, आकाश नायक निवासी ग्राम बसना जिला महासमुंद, ओम प्रकाश कोसरे उम्र निवासी बजरंग नगर उरला, आर्या गोस्वामी निवासी साकिन दल्लीराजहरा जिला बालोद, रेशमा वर्मा 25 निवासी आदित्य नगर दुर्ग थाना मोहन नगर और अंकिता पासवन निवासी ग्राम कोसा नगर सुपेला भिलाई शामिल हैं.

आरोपियों ने दिनांक 24 मई 2024 से 24 जून 2025 के मध्य कुल 84 लाख 98940 रुपए खर्च कर गबन किया है. रिपोर्ट पर थाना पुलगांव में धारा 420, 409, 120 बी भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था. विवेचना के दौरान पाया गया कि आरोपी बैंक में संग्रह कर्मचारी के रूप में काम करते थे. बैंक द्वारा 240 ग्राहकों को दी गई लोन की राशि टीका राम पाटले , आकाश नायक, अंकिता पासवान, आर्य गोस्वामी, रेशमा वर्मा, ओमप्रकाश कोसरे एवं अन्य चार लोगों सहित कुल राशि लगभग 85 लाख रुपए ग्राहकों से एकत्रित कर बैंक में जमा नहीं कर धोखाधड़ी किया है - सुखनंदन राठौर, एएसपी

इस मामले में बैंक में कलेक्शन का काम करने वाले कर्मचारियों ने ही प्रबंधन को चूना लगाने का काम किया है.फिलहाल 85 लाख रुपए से ज्यादा की रकम का गबन हुआ है. जिसकी वसूली बैंक अब आरोपियों से करेगी.वहीं केस में 4 अन्य लोग फरार है,जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है.

TAGGED:

EMBEZZLED OF RS EIGHTY FIVE LAKH
LOAN RECOVERY AGENTS
लोन रिकवरी एजेंट्स
गबन
LOAN RECOVERY AGENTS EMBEZZLED

