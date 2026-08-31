ETV Bharat / state

लोन के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, सैकड़ों ग्रामीण ठगी का शिकार

गढ़वा में लोन के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आया है. फर्जी कंपनी ने सैकड़ों ग्रामीणों को निशाना बनाया है.

LOAN FRAUD
पीड़ित ग्रामीण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 31, 2026 at 7:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गढ़वा: जिले में लोन देने के नाम पर करोड़ों रुपये का फर्जीवाड़ा सामने आया है. जिले के चार प्रखंडों में सैकड़ों लोगों से 5 से 6 हजार रुपये वसूल कर कंपनी फरार हो गई. 60 हजार के लोन का प्रलोभन देकर यह वसूली की गई. भवनाथपुर थाना में दो प्राथमिकी दर्ज हुई हैं और पुलिस जांच में जुट गई है.

भवनाथपुर में फर्जी फाइनेंस कंपनी का भंडाफोड़

जिले के भवनाथपुर में फर्जी फाइनेंस कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है. लोन के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई और सैकड़ों लोग शिकार बने. क्षेत्र में लोन दिलाने का झांसा देकर बड़े पैमाने पर यह धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. एक फर्जी कंपनी ने 60 हजार का लोन देने के नाम पर सैकड़ों लोगों से लगभग करोड़ों रुपये ऐंठ लिए और फरार हो गई.

पीड़ित और अनुमंडल पदाधिकारी का बयान (ETV Bharat)

चार प्रखंडों के लोग हुए शिकार

यह जाल केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था. धोखाधड़ी का शिकार होने वालों में मुख्य रूप से नगर उंटारी, खरौंधी, भवनाथपुर और केतार प्रखंड के नाम शामिल हैं. कंपनी ने आसान शर्तों पर लोन मुहैया कराने का लालच देकर ग्रामीणों से विभिन्न प्रक्रियाओं और फीस के नाम पर पैसे वसूले. मोटी रकम जमा कराने के बाद कंपनी के प्रतिनिधि अचानक गायब हो गए, जिसके बाद पीड़ित लोगों को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का अहसास हुआ.

पीड़ितों में हड़कंप, पुलिस से न्याय की मांग

मामले की जानकारी मिलते ही प्रभावित इलाकों में हड़कंप मच गया है. ठगी के शिकार ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए फर्जी कंपनी के संचालकों पर सख्त कार्रवाई करने और अपने पैसे वापस कराने की मांग की है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

अनुमंडल पदाधिकारी का बयान

इस मामले पर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि उज्ज्वल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी के द्वारा भोली-भाली गरीब लोगों को अपना ठगी का शिकार बनाया गया है, जिसे लेकर जिला प्रशासन के पास संज्ञान में दिया गया है. हमारे माध्यम से उपायुक्त को भी इसकी जानकारी दी जाएगी. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि आप इस तरह के दुगना पैसा करने वाले लोगों से सतर्क रहें. कोई भी सरकारी कंपनी इतनी जल्द दुगना पैसा करने की बात नहीं कहती है. वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है.

ये भी पढ़ें:

झारखंड पुलिस ने साइबर ठगों के चंगुल से बचाए गए 150 करोड़ रुपये, पीड़ितों को वापस मिले पैसे

ना गिरफ्तारी, ना कानून… फिर भी ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर खौफ है कायम

TAGGED:

लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा
गढ़वा
ग्रामीणों से ठगी
FRAUDULENT FINANCE COMPANY
LOAN FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.