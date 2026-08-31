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लोन के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, सैकड़ों ग्रामीण ठगी का शिकार

गढ़वा: जिले में लोन देने के नाम पर करोड़ों रुपये का फर्जीवाड़ा सामने आया है. जिले के चार प्रखंडों में सैकड़ों लोगों से 5 से 6 हजार रुपये वसूल कर कंपनी फरार हो गई. 60 हजार के लोन का प्रलोभन देकर यह वसूली की गई. भवनाथपुर थाना में दो प्राथमिकी दर्ज हुई हैं और पुलिस जांच में जुट गई है.

भवनाथपुर में फर्जी फाइनेंस कंपनी का भंडाफोड़

जिले के भवनाथपुर में फर्जी फाइनेंस कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है. लोन के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई और सैकड़ों लोग शिकार बने. क्षेत्र में लोन दिलाने का झांसा देकर बड़े पैमाने पर यह धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. एक फर्जी कंपनी ने 60 हजार का लोन देने के नाम पर सैकड़ों लोगों से लगभग करोड़ों रुपये ऐंठ लिए और फरार हो गई.

पीड़ित और अनुमंडल पदाधिकारी का बयान (ETV Bharat)

चार प्रखंडों के लोग हुए शिकार

यह जाल केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था. धोखाधड़ी का शिकार होने वालों में मुख्य रूप से नगर उंटारी, खरौंधी, भवनाथपुर और केतार प्रखंड के नाम शामिल हैं. कंपनी ने आसान शर्तों पर लोन मुहैया कराने का लालच देकर ग्रामीणों से विभिन्न प्रक्रियाओं और फीस के नाम पर पैसे वसूले. मोटी रकम जमा कराने के बाद कंपनी के प्रतिनिधि अचानक गायब हो गए, जिसके बाद पीड़ित लोगों को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का अहसास हुआ.