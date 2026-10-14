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LDA में कल लगेगा लोन मेला; आवंटियों को ऑन स्पॉट मिलेगी बैंक सहायता और NOC, जानिये क्या है तैयारी?

लखनऊ विकास प्राधिकरण ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण में गुरूवार को लोन मेला आयोजित किया जाएगा. मेले में सभी राष्ट्रीयकृत एवं अधिसूचित बैंकों की टीम उपस्थित रहेगी. आवंटियों को मौके पर ही एनओसी और प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर लोन की सुविधा मिलेगी.

एलडीए के वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों का आवंटन किया गया है. इनमें से कई आवंटी सही जानकारी के आभाव व बैंक से लोन न मिलने के कारण सम्पत्ति का पूरा भुगतान नहीं कर पाते हैं. ऐसी परिस्थितियों में आवंटियों पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ तो पड़ता ही और देरी होने पर आवंटन निरस्त होने का खतरा भी रहता है.

उन्होंने बताया कि इसे ध्यान में रखते हुए एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आवंटियों की सुविधा के लिए लोन मेला आयोजित करने के निर्देश दिये हैं. जिसके अनुपालन में 15 अक्टूबर, 2026 को गोमती नगर स्थित प्राधिकरण भवन में ‘एलडीए लोन मेला’ आयोजित किया जा रहा है. इसमें सभी राष्ट्रीयकृत एवं अधिसूचित बैंकों के अधिकारी अपने स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे.

एलडीए के लेखाधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लोन मेला में आवंटियों को एक ही स्थान पर ऑन स्पॉट बैंक सहायता मिलेगी. आवंटियों को मौके पर ही एनओसी प्रदान की जाएगी, साथ ही ज्यादा बैंकों के प्रतिभाग करने से प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर लोन मिलेगा. उन्होंने बताया कि आवंटियों को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आय एवं जाति प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र लाने होंगे.