LDA में कल लगेगा लोन मेला; आवंटियों को ऑन स्पॉट मिलेगी बैंक सहायता और NOC, जानिये क्या है तैयारी?
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि ‘एक दिन-एक स्थान, लोन सम्बंधी पूर्ण समाधान’ के उद्देश्य से लोन मेला लगवाया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:09 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 10:25 PM IST
लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण में गुरूवार को लोन मेला आयोजित किया जाएगा. मेले में सभी राष्ट्रीयकृत एवं अधिसूचित बैंकों की टीम उपस्थित रहेगी. आवंटियों को मौके पर ही एनओसी और प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर लोन की सुविधा मिलेगी.
एलडीए के वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों का आवंटन किया गया है. इनमें से कई आवंटी सही जानकारी के आभाव व बैंक से लोन न मिलने के कारण सम्पत्ति का पूरा भुगतान नहीं कर पाते हैं. ऐसी परिस्थितियों में आवंटियों पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ तो पड़ता ही और देरी होने पर आवंटन निरस्त होने का खतरा भी रहता है.
उन्होंने बताया कि इसे ध्यान में रखते हुए एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आवंटियों की सुविधा के लिए लोन मेला आयोजित करने के निर्देश दिये हैं. जिसके अनुपालन में 15 अक्टूबर, 2026 को गोमती नगर स्थित प्राधिकरण भवन में ‘एलडीए लोन मेला’ आयोजित किया जा रहा है. इसमें सभी राष्ट्रीयकृत एवं अधिसूचित बैंकों के अधिकारी अपने स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे.
एलडीए के लेखाधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लोन मेला में आवंटियों को एक ही स्थान पर ऑन स्पॉट बैंक सहायता मिलेगी. आवंटियों को मौके पर ही एनओसी प्रदान की जाएगी, साथ ही ज्यादा बैंकों के प्रतिभाग करने से प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर लोन मिलेगा. उन्होंने बताया कि आवंटियों को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आय एवं जाति प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र लाने होंगे.
एलडीए लोन मेला से खास तौर से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. यहां एक ही परिसर में उनका सारा काम हो जाएगा. इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल नगर योजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना, पहले आओ-पहले पाओ योजना, अनंत नगर योजना के साथ ही अन्य योजनाओं में आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्ति लेने वाले आवंटी बैंक लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि ‘एक दिन-एक स्थान, लोन सम्बंधी पूर्ण समाधान’ के उद्देश्य से यह लोन मेला लगवाया जा रहा है. इसमें हर वर्ग के आवंटियों की ऋण सम्बंधी जरूरतें पूरी होंगी और वे पूरा भुगतान करके अपनी सम्पत्ति के मालिक बन सकेंगे.
उन्होंने बताया कि जन सामान्य की समस्याओं की सुनवाई व निराकरण के लिए 15 अक्टूबर को गोमती नगर के विपिन खंड स्थित प्राधिकरण भवन में प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत का आयोजन सुबह 10ः00 बजे से दोपहर 2ः00 बजे तक किया जाएगा.
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