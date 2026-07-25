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किसान ने भैंस खरीदने के लिए लिया 50 हज़ार का लोन, बढ़कर हुआ 3.50 लाख, हाईकोर्ट ने वसूली पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने सहकारी ग्राम विकास बैंक की कार्यप्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल.

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हाईकोर्ट ने लोन वसूली पर लगाई रोक. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 7:59 AM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा किसानों से लिए गए कृषि ऋणों पर अत्यधिक ब्याज वसूलने और वर्षों तक लंबित वसूली के कारण मामूली ऋण को कई गुना बढ़ा देने के मामले में कड़ी टिप्पणी की है. न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि किसानों के उत्थान और साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से स्थापित बैंक यदि 13 से 14 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लेकर किसानों पर असंगत वित्तीय बोझ डाल रहा है, तो यह उसके मूल उद्देश्य के विपरीत है.

क्या है पूरा मामला: मामला महोबा निवासी बैजनाथ समेत 15 याचिकाओं से जुड़ा है. प्रमुख मामले में याचिकाकर्ता ने वर्ष 2009 में दो भैंस खरीदने के लिए बैंक से 50 हजार रुपये का ऋण लिया था. बैंक के अनुसार आंशिक भुगतान के बाद वसूली की कार्रवाई शुरू हुई और वर्ष 2026 तक बकाया राशि बढ़कर 3.49 लाख रुपये हो गई. ऋण की वसूली के लिए किसान की 0.882 हेक्टेयर कृषि भूमि की नीलामी की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसे चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई.


सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शाखा प्रबंधक, बैंक के प्रबंध निदेशक तथा सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से जवाब देने के लिए तलब किया, लेकिन अदालत ने पाया कि अधिकारियों ने उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया.


कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और तीन लाख रुपये तक के कृषि ऋण लगभग 4 प्रतिशत प्रभावी ब्याज पर उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि सहकारी ग्राम विकास बैंक लगभग 14 प्रतिशत तक ब्याज वसूल रहा है. यह स्थिति बैंक के उस सार्वजनिक दावे के विपरीत है जिसमें वह स्वयं को किसानों की सेवा और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण का माध्यम बताता है. न्यायालय ने कहा कि 50 हजार रुपये का ऋण बढ़कर साढ़े तीन लाख रुपये हो जाना किसानों के हितों के प्रतिकूल है और यह व्यवस्था न्यायिक जांच की मांग करती है.


सुनवाई के दौरान बैंक ने अदालत को बताया कि उसके पास लगभग 2.74 लाख डिफॉल्टर हैं. इन पर मूलधन करीब 1,567 करोड़ रुपये है, जबकि ब्याज जोड़ने के बाद बकाया राशि बढ़कर 7,061 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है. कई मामलों में 20 वर्ष पुराने ऋणों का बकाया मूलधन से नौ गुना तक पहुंच चुका है. अदालत ने माना कि इससे किसानों पर असहनीय आर्थिक बोझ पड़ रहा है और बैंक की धनराशि भी केवल कागजों पर बढ़ रही है, वास्तविक वसूली नहीं हो पा रही.

इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया. समिति में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के संयुक्त सचिव डॉ. के.के. त्रिपाठी, आईआईटी एलुमनी काउंसिल के सतीश मेहता, सहकारिता विभाग के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार तथा बैंक के प्रबंध निदेशक सहित अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे. समिति सहकारी बैंकिंग व्यवस्था, ब्याज दर, शासन व्यवस्था, किसानों के संरक्षण और आवश्यक विधायी सुधारों पर विस्तृत रिपोर्ट देगी.

अंतरिम राहत देते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि समिति की रिपोर्ट आने तक बैंक किसी भी किसान से मूल ऋण राशि के दोगुने से अधिक की वसूली नहीं करेगा. यदि किसान किस्तों में भुगतान का अनुरोध करें तो बैंक उसे सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा. सभी संबंधित याचिकाओं का निस्तारण इसी निर्देश के साथ किया गया है और मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर 2026 को अनुपालन रिपोर्ट के लिए निर्धारित की गई है.

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