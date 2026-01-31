ETV Bharat / state

LNMU की परीक्षा में धांधली, हंगामे के बाद Exam को किया गया रद्द

दरभंगा: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी प्रवेश परीक्षा में धांधली का आरोप लगा है. सीएम साइंस कॉलेज परीक्षा का आयोजन किया गया था. इस दौरान छात्रों ने धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया. भारी हंगामा के बाद कॉलेज प्रशासन ने दोनों पाली की परीक्षाएं रद्द कर दी है.

छात्रों ने कॉपी फाड़ी: शनिवार को सीएम साइंस कॉलेज में पीएचडी एडमिशन टेस्ट (PAT) का आयोजन हुआ था. परीक्षा के दौरान क्लास रूम में शिक्षक के द्वारा हेराफेरी का आरोप लगाकर छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया. कॉलेज प्रशासन के द्वारा छात्रों को शांत करने का प्रयास किया गया लेकिन कुछ छात्रों ने कापी वहीं फार दी.

सेटिंग करने का आरोप: छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा की सीएम कॉलेज वाला सेंटर पूरी तरह मैनेज हैं. कुलपति और कॉलेज के प्रिंसिपल का सेटिंग हैं. छात्रों का आरोप है कि जब एक रूम में चार-चार बच्चा मोबाइल से लिख रहे थे. दूसरे रूम के प्रोफेसर प्रश्न पत्र ले जाकर बाहर से टिक मारकर बच्चों को दे रहे थे. इसलिये हमलोग ओएमआर सीट जमा नहीं किये. छात्रों ने कहा कि रिज्लट उसी का आएगा जिसका सेंटिग है.

'आरोप बेबुनियाद' इस मामले पर सीएम कॉलेज के प्रो संजीव कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए कहा कि छात्रों का जो आरोप है, सभी बेबुनियाद है. मैं खुद आठ बजे से सेंटर पर हूं. प्रथम पाली में परीक्षा शांतिपूर्ण चल रही थी, लेकिन बीच में तीन चार छात्रों ने शरारत शुरू कर दी. जिन छात्रों को ओएमआर भी भरने नहीं आता वे लोग हंगामा करने लगे. जो लोग असंतुष्ट तत्व के छात्र थे वो लोग वो लोग बढ़ावा देने लगे.