'पढ़े-लिखे लोगों द्वारा आतंकी गतिविधि शर्मनाक..' दिल्ली ब्लास्ट पर राज्यपाल डॉ आरिफ मोहम्मद खान

दिल्ली ब्लास्ट पर राज्यपाल डॉ आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पढ़े-लिखे लोगों के द्वारा इस तरह की घटना शर्मनाक है.

राज्यपाल डॉ आरिफ मोहम्मद खान
राज्यपाल डॉ आरिफ मोहम्मद खान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 21, 2025 at 8:23 PM IST

दरभंगा: बिहार के दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह के बाद राज्यपाल डॉ आरिफ मोहम्मद खान ने दिल्ली ब्लास्ट पर बयान देते हुए इसे शर्मनाक बताया. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पढ़े-लिखे ज्ञान का उपयोग मानवता के खिलाफ करते हैं, जो बेहद शर्मनाक है.

घटना बहुत शर्मनाक: राज्यपाल ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय से ऐसे कार्य का संचालन बहुत ही शर्मनाक बात है. MBBS डॉक्टर के इस तरह की हरकत में शामिल होने पर कहा कि मानव के अंदर दोनों तत्व हैं. दिव्य तत्व भी हैं और दूसरा तत्व भी हैं. व्यक्ति का अपने संस्कार, अपनी समझ पर आधारित हैं. ताकत के बल पर मजबूर किया जाय कि आप हमारी बात ही मानिए. तो यह खालिस और खालिस विनाश की तरफ ले जाने वाली चीजें हैं.

राज्यपाल डॉ आरिफ मोहम्मद खान (ETV Bharat)

"ऐसा काम करने वाले लोग मानवता के खिलाफ अपराध करने वाले की श्रेणी में आते हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. यह संदेश जाना चाहिए की किसी की जान के खिलवार करना किसी आपका अधिकार नहीं है." -डॉ आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल, बिहार

निजी इच्छाओं के लिए ऐसा काम: राज्यपाल ने कहा कि लोगों को ज्ञान ताकत देता हैं. बिना पढ़े लिखें लोगों के पास वह ताकत नहीं होती है. यदि मनुष्य के अंदर संस्कार नहीं हैं. मर्यादाओं की सीमा का पता नहीं हैं तो वह केवल अपनी निजी इक्षाओं की पूर्ति के लिए काम करने लगता है. हमारी संस्कृति में सिर्फ शिक्षा पर नहीं बल्कि संस्कृति और संस्कार पर भी जोड़ है.

15 लोगों की मौत: 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई थी. 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. यह एक आतंकी हमला था, जिसमें NIA ने अब तक 6 आरोपियों को गिरप्तार किया है. इस आरोपियों में कई डॉक्टर शामिल हैं.

दीक्षांत समारोह में राज्यपाल का स्वागत करते अतिथि
दीक्षांत समारोह में राज्यपाल का स्वागत करते अतिथि (ETV Bharat)

11वां दीक्षांत समारोह: राज्यपाल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का 11वां दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे. दरभंगा के डॉ. नागेंद्र झा स्टेडियम में विभिन्न संकायों के कुल 1122 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई. साथ ही 60 मेधावी छात्र-छात्राओं को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया.

