ETV Bharat / state

'पढ़े-लिखे लोगों द्वारा आतंकी गतिविधि शर्मनाक..' दिल्ली ब्लास्ट पर राज्यपाल डॉ आरिफ मोहम्मद खान

राज्यपाल डॉ आरिफ मोहम्मद खान ( ETV Bharat )

दरभंगा: बिहार के दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह के बाद राज्यपाल डॉ आरिफ मोहम्मद खान ने दिल्ली ब्लास्ट पर बयान देते हुए इसे शर्मनाक बताया. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पढ़े-लिखे ज्ञान का उपयोग मानवता के खिलाफ करते हैं, जो बेहद शर्मनाक है. घटना बहुत शर्मनाक: राज्यपाल ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय से ऐसे कार्य का संचालन बहुत ही शर्मनाक बात है. MBBS डॉक्टर के इस तरह की हरकत में शामिल होने पर कहा कि मानव के अंदर दोनों तत्व हैं. दिव्य तत्व भी हैं और दूसरा तत्व भी हैं. व्यक्ति का अपने संस्कार, अपनी समझ पर आधारित हैं. ताकत के बल पर मजबूर किया जाय कि आप हमारी बात ही मानिए. तो यह खालिस और खालिस विनाश की तरफ ले जाने वाली चीजें हैं. राज्यपाल डॉ आरिफ मोहम्मद खान (ETV Bharat) "ऐसा काम करने वाले लोग मानवता के खिलाफ अपराध करने वाले की श्रेणी में आते हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. यह संदेश जाना चाहिए की किसी की जान के खिलवार करना किसी आपका अधिकार नहीं है." -डॉ आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल, बिहार