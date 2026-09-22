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ग्वालियर LNIPE छात्रों का आंदोलन हुआ तेज, शुरू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल

LNIPE में छात्रों ने शुरू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल ( ETV Bharat )

यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी कर रहे छात्र शैलेंद्र सिंह कहना है "यूनिवर्सिटी प्रबंधन लगातार इस आंदोलन को अनदेखा कर रहा है. हमारी मांगें नहीं मानी जा रही हैं. इसलिए अब चार छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू की है. यदि और छात्र चाहें तो इस भूख हड़ताल आंदोलन को जॉइन कर सकते हैं."

असल में गुवाहाटी में हुई श्रुति उपाध्याय की मौत के बाद से ही लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के छात्र प्रबंधन की लापरवाही को लेकर, यूनिवर्सिटी कैंपस में भी 13 दिनों से छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन जारी था. लेकिन प्रबंधन की तरफ से किसी तरह का रिस्पॉन्स न मिलने और मांगें पूरी न होने को लेकर अब छात्रों ने भूकंप हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर लिया है. चार छात्र आंदोलन स्थल पर ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं.

ग्वालियर: ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) में बीते 8 सितंबर से छात्रों को आंदोलन जारी है. गुवाहाटी एलएनआईपीई कैंपस में हुई छात्रा श्रुति उपाध्याय की मौत के बाद से ही संस्थान के गेट पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है. 13 दिन तक सुनवाई होने के बाद आख़िर 14वें दिन मंगलवार को आंदोलनकारी छात्रों में से चार छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, इसके साथ ही छात्रों के एक गुट ने संस्थान के एडमिन ब्लॉक को भी बंद करने का प्रयास किया.

LNIPE में छात्रों ने शुरू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल (ETV Bharat)

छात्रों को देखते ही कुलगुरु ने दौड़ाई गाड़ी

वहीं आंदोलन कर रहे छात्रों का एक गुट मंगलवार को यूनिवर्सिटी प्रबंधन के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को भी बंद करने पहुंचा. छात्र नारेबाजी करते हुए जब प्रबंधन कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे उसी दौरान वहाँ से कुलगुरु की गाड़ी गुजरी. छात्रों ने उनके रास्ते में ही बैठकर धरना देने का प्रयास किया. लेकिन सामने छात्रों की भीड़ देखते ही कुलगुरु की गाड़ी तुरंत बैक होकर रवाना हो गई. इसके बाद सभी छात्र प्रबंधन कार्यालय की और बढ़ गए और कार्यालय में इकट्ठा होकर सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए.

LNIPE में छात्रों ने शुरू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल (ETV Bharat)

छात्रों ने प्रबंध कार्यालय बिल्डिंग को किया जाम

छात्र शैलेंद्र सिंह कहना था कि आंदोलन पर बैठे छात्रों के पास लगातार यह सूचना आ रही थी कि आंदोलनकारी जब तक चाहे तब तक धरने पर बैठें. दफ़्तर में एसी में बैठे अधिकारी-कर्मचारी आराम से अपना काम कर रहे हैं. इसी बात को लेकर छात्रों में आक्रोश था कि जब छात्र गर्मी और बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे इतनी परेशानियों में प्रदर्शन कर रहे हैं. जब ज़िम्मेदार लोग छात्रों के बनाए गए कार्यालय में इस तरह से आराम फ़रमा सकते हैं तो जब छात्र ही धरने पर हैं तो ऑफिस किसके लिए खोल कर रखा है.

LNIPE में छात्रों ने शुरू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल (ETV Bharat)

पढ़ाई का हो रहा नुक़सान, आंदोलन जारी रहेगा

भूख हड़ताल पर बैठी छात्रा रितिका का कहना था कि उनका छह सूत्रीय मांगों को प्रबंधन लगातार नज़रअंदाज़ कर रहा है जो ठीक नहीं है. हम न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं. इस प्रदर्शन की वजह से उनकी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है लेकिन संस्थान इस बात को समझने को तैयार नहीं है. यह आंदोलन इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है.