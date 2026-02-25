ETV Bharat / state

पटना में चाणक्य लॉ कॉलेज के LLM छात्र की संदिग्ध मौत, हॉस्टल के कमरे में लटका मिला शव

पटना के चाणक्य कॉलेज में एलएलएम के छात्र की हॉस्टल के कमरे में लटका हुआ शव पाया गया. इस मामले में पुलिस जांच जारी है-

LLM student of Chanakya Law College
चाणक्य लॉ कॉलेज में छात्र की संदिग्ध मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 25, 2026 at 10:29 AM IST

3 Min Read
पटना : बिहार की राजधानी पटना में चाणक्य लॉ कॉलेज के एलएलएम फाइनल ईयर के छात्र मयंक राज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है. छात्र रांची के खलाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और कॉलेज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था.

हॉस्टल के कमरे में मिला शव : मिली खबरों के मुताबिक मंगलवार को मयंक राज का शव अपने हॉस्टल के कमरे में लटका मिला. घटना की जानकारी मिलते ही हॉस्टल कर्मियों ने उन्हें तुरंत नीचे उतारकर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचाया. हालांकि डॉक्टरों ने इलाज के दौरान दोपहर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कमरे से बरामद हुए दस्तावेज : सूचना पर जक्कनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की तलाशी ली. प्रारंभिक जांच में कमरे से एक लेटर, मोबाइल फोन, आईपैड और कुछ अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं. पुलिस इन सभी सामग्रियों को जब्त कर जांच कर रही है.

पुलिस कर रही है जांच : जक्कनपुर थाना पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. सुसाइड नोट की सत्यता की भी जांच होगी और परिजनों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. शव परिजनों को सुपुर्द किया जा चुका है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

''मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस को कमरे से एक लेटर मिला है, जिसकी सत्यता और परिस्थितियों की जांच की जा रही है. परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव अपने साथ ले गए.'' - ऋतुराज, जक्कनपुर थाना प्रभारी

परिजनों में शोक का माहौल : घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. कॉलेज प्रशासन और पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटे हैं. फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगा.

कॉलेज में शोक : फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई और वजह है. फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. कॉलेज प्रशासन की ओर से भी इस घटना पर दुख जताया गया है. घटना के बाद से कॉलेज परिसर में शोक का माहौल है और छात्र-छात्राएं स्तब्ध हैं.

