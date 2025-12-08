ETV Bharat / state

एफआईआर लिखाने गए एलएलबी स्टूडेंट पर थाना प्रभारी ने कर दी चप्पलों की बरसात, देखें वीडियो

शिवपुरी के पिछोर थाने का मामला. थाने में युवक पर चप्पल बरसाने का वीडियो वायरल, थाना प्रभारी पर मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोप.

थाना प्रभारी ने एलएलबी के छात्र को चप्पल से पीटा (ETV Bharat)
Published : December 8, 2025 at 1:38 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 1:48 PM IST

शिवपुरी: पिछोर थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वह युवक पर चप्पल बरसाते हुे नजर आ रहे हैं. पीड़ित युवक एलएलबी का छात्र बताया जा रहा है. यह घटना शनिवार रात करीब 10 बजे थाना परिसर की बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, क्षितिज पाठक पिछोर कस्बे का रहने वाला है और शिवपुरी में एलएलबी का छात्र है. उसके पिता एडवोकेट रविन्द्र पाठक भाजपा नेता हैं और स्थानीय विधायक प्रीतम लोधी के करीबी माने जाते हैं. क्षितिज पूर्व में एबीवीपी से भी जुड़ा रहा है.

युवक पर चप्पल बरसाने का वीडियो (ETV Bharat)

अपने मित्र के साथ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचा था छात्र

शनिवार शाम कस्बे में दो युवकों के बीच हुए विवाद के बाद क्षितिज अपने मित्र के साथ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचा था. उसी दौरान सिविल ड्रेस में थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय वहां पहुंचे और कथित तौर पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. जिस पर थाना प्रभारी ने क्षितिज को चप्पलों से पीट दिया. क्षितिज के साथ आए युवकों ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया.

क्षितिज के मुताबिक वह अपने दोस्त फरहान के साथ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचा था. थाने में उस समय दो स्टाफ मौजूद थे. उस वक्त एक महिला अपनी शिकायत लिखवा रही थी. इसी दौरान सिविल ड्रेस में थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय पहुंचे. क्षितिज का कहना है कि एफआईआर की मांग करते ही थाना प्रभारी उससे विवाद करने लगे और अचानक गाली-गलौज करते हुए चप्पलों से मारपीट शुरू कर दी.

पुलिस ने छात्र पर धारा 151 के तहत शांतिभंग का मामला दर्ज किया. छात्र का आरोप गलती स्वीकार करने बनाया जा रहा दबाव

क्षितिज का आरोप है कि मारपीट के बाद उसे रातभर थाने की सेल में बंद रखा गया और वहां भी पीटा गया. उस पर धारा 151 के तहत शांतिभंग का मामला दर्ज किया गया, जिसकी जमानत उसके परिजनों ने रविवार दोपहर डेढ़ बजे कराई. क्षितिज ने यह भी आरोप लगाया कि जमानत के बाद उससे गलती स्वीकार करने और वीडियो बनाने का दबाव बनाया जा रहा है.

इस पूरे प्रकरण को लेकर पिछोर एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में है और इसकी जांच की जा रही है. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

SHIVPURI NEWS
LLB STUDENT BEATEN WITH SLIPPERS
SHIVPURI VIRAL VIDEO STUDENT BEATEN
PICHHORE SDOP PRASHANT SHARMA
LLB STUDENT BEATEN BY PICHHORE TI

