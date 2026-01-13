ETV Bharat / state

दही-चूड़ा खाने को लेकर आपस में उलझे चिराग पासवान के कार्यकर्ता, जीजा ने दी थी दावत

जमुई सांसद अरुण भारती द्वारा दही-चूड़ा का आयोजन किया गया था, लेकिन जैसे ही सांसद कार्यक्रम से निकले कार्यकर्ता आपस में ही उलझ गए.

ruckus at Dahi Chuda Bhoj
LJPR के दही-चूड़ा भोज में हंगामा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 13, 2026 at 5:22 PM IST

4 Min Read
जमुई: बिहार के जमुई सांसद अरुण भारती के दही-चूड़ा कार्यक्रम में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. जमुई और तारापुर के कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी हो गई, जिससे दही-चूड़ा स्वाद फीका पड़ गया.

LJPR के दही-चूड़ा भोज में हंगामा: मकर संक्रांति के अवसर पर मंगलवार को जमुई सांसद अरुण भारती द्वारा दही–चूड़ा भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. भोज का कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद अचानक हंगामा हो गया. सांसद के कार्यक्रम स्थल से निकलते ही लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद शुरू हो गया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा–तफरी मच गई.

दही-चूड़ा खाने को लेकर आपस में उलझे LJPR कार्यकर्ता (ETV Bharat)

जमुई और तारापुर के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद: बताया जाता है कि दही–चूड़ा खाने को लेकर जमुई के स्थानीय कार्यकर्ताओं और तारापुर से आए लोजपा (आर) कार्यकर्ताओं के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते देखते हंगामे में बदल गई. जानकारी के अनुसार, दही–चूड़ा भोज में जमुई विधानसभा क्षेत्र से दर्जनों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए थे.

दही–चूड़ा खाने को लेकर आपस में उलझे कार्यकर्ता: कार्यक्रम के दौरान सांसद अरुण भारती स्वयं मौजूद रहे और सभी कार्यकर्ताओं को दही–चूड़ा खिलाकर आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया, लेकिन उनके अगले कार्यक्रम के लिए रवाना होते ही दही चूड़ा व्यवस्था को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं में असंतोष उभर आया, जिसके बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया.

कार्यक्रम संपन्न होने के बाद हंगामा (ETV Bharat)

देर तक होता रहा हंगामा: घटना की सूचना मिलते ही जमुई के लोजपा (आर) के जमुई नेताओं और स्थानीय पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया और समझा–बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया. नेताओं की पहल से मामला शांत हुआ.

दही-चूड़ा बांटते अरुण भारती (ETV Bharat)

अपराध पर क्या बोले अरुण भारती?: कार्यक्रम के दौरान सांसद अरुण भारती ने अपराध को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. जमुई सांसद लोजपा(रामविलास) नेता अरुण भारती से जब पूछा गया कि आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, तो जबाब में सांसद ने सीधे कह दिया ये छिटपुट घटनाएं हैं.

अरुण भारती ने की समीक्षा बैठक: दरअसल सांसद अरुण भारती मंगलवार को तीसरे दिन भी अपने लोकसभा क्षेत्र जमुई में थे. पिछले दो दिनों से लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और जिला प्रशासन के साथ बैठक कर सरकार की योजनाओं को लेकर विकास कार्यों की समीक्षा भी की है.

"जहां भी अपराध की घटनाएं हुई हैं, प्रशासन ने उसका संज्ञान लिया है. अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. ये छिटपुट अपराध की घटनाएं हैं, ये संगठित अपराध नहीं है. आप जाकर विपक्ष के नेताओं से पूछिये. उनके समय में संगठित अपराध हुआ करते थे. अपहरण एक उद्योग बना हुआ था. अभी जहां पर भी आपराधिक घटनाएं होती हैं, कानून उसका संज्ञान लेता है."- अरुण भारती, जमुई सांसद

अपराध पर अरुण भारती का बयान (ETV Bharat)

बिहार पर तीन लाख करोड़ के कर्ज पर जवाब: विपक्ष के राजद नेता शक्ति यादव की टिप्पणी पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष ने आक्षेप लगाया है कि बिहार पर तीन लाख करोड़ का कर्ज हो गया है. कर्ज लेना कब से अपराध हो गया है. अपराध तब होता है जब कर्ज का पैसा विकास के कार्यों में लगाने के बजाय अपनी जेबे भर लेते. लालू परिवार पर आरोप साबित हुए हैं, याद कीजिये 2005 में बिहार पर कितना कर्ज था.

जमुई में बेखौफ अपराधी: बता दें कि सोमवार को सरेशाम कोर्ट से घर लौटते बाइक सवार को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था. बीते शुक्रवार को स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर 50 लाख से अधिक की लूट की गई और मारपीट कर व्यवसायी को घायल कर दिया था.

एक महीने में कई घटनाएं: साथ ही महादेव सिमरिया में दिनदहाड़े घर वालों को बंधक बनाकर लूट की गई थी. इससे पहले टेलवा बाजार में पुलिस के वर्दी में शिक्षक के घर में लूटपाट कर दिनदहाड़े चलते बने थे. उक्त सभी मामले का उद्भेदन होना अभी बाकी है. ये घटनाएं साल 2025 के अंतिम और 2026 के पहले माह की है.

लापता का लगाया गया था पोस्टर: विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार जमुई में अरुण भारती तीन दिनों से डेरा डाले हुए हैं. पिछले दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शहर के मुख्य स्थल पर पोस्टर चिपकाया था, जिसमें लिखा था अरुण भारती लापता हैं. उसके बाद अरुण भारती अपने क्षेत्र में सक्रिय दिखे.

