ETV Bharat / state

कॉमेडियन यश माहेश्वरी के खिलाफ बिहार में एक और FIR, अभद्र टिप्पणी पर LJP(R) ने दी शिकायत

सोनम पासवान ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की महिलाओं के सम्मान और गरिमा को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ विरोध तेज हो गया है. कॉमेडियन यश महेश्वरी के बयान पर नाराजगी जताते हुए लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) प्रवक्ता सोनम पासवान ने पटना के गांधी मैदान थाना में एफआईआर दर्ज कराई है. उन्होंने सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और सख्त सजा की मांग की है.

संस्कृति और सभ्यता का अपमान बर्दाश्त नहीं

सोनम पासवान ने कहा कि देश के कॉमेडियन यश महेश्वरी ने महिलाओं के सिद्धांतों को लेकर जिस प्रकार की गंदी टिप्पणी की है, उससे बिहार की तमाम महिलाएं शर्मसार हुई हैं. ऐसे लोगों को सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए. जब तक बिहार की महिलाओं की संस्कृति और सभ्यता के साथ इस तरह की अभद्रता होती रहेगी, तब तक महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करती रहेंगी. यश महेश्वरी पर एफआईआर (ETV Bharat) न्याय नहीं मिला तो सड़क पर उतरेंगी महिलाएं उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को न्याय नहीं मिला तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगी. महिलाओं की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है. किसी भी छोटी मानसिकता वाले व्यक्ति को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है. "एफआईआर के माध्यम से मांग की गई है कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों पर उचित कानूनी धाराओं में मामला दर्ज हो और उन्हें कड़ी सजा मिले. बिहार की महिलाओं के मान-सम्मान की रक्षा के लिए हमारी आवाज आगे भी बुलंद होती रहेगी."-सोनम पासवान, प्रवक्ता, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) सोनम पासवान (ETV Bharat)